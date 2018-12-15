Chuyện thật như đùa: Rapper Hàn mặc áo khoác in bao bì phân bón Việt tự tin trình diễn tại MAMA Hồng Kông 2018

Sao quốc tế 15/12/2018 11:55

Xuất hiện cùng dàn line-up “khủng” tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 nhưng rapper người Hàn Paloalto mới chính là nhân vật khiến fan Việt chú ý nhất bởi lẽ trang phục của anh quá “độc lạ”.

Tối 14/12, thảm đỏ MAMA 2018 tại Hồng Kông đã chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn sao hạng A như Song Joong Ki, BTS, Wanna One, TWICE, Kim Sung Ryung, Kim Jong Kook, Ahn Jaehyun, nữ diễn viên xứ Trung Angela Baby, nữ ca sĩ quốc tế Janet Jackson…

Bên cạnh những bộ suit lịch lãm và váy áo lộng lẫy của dàn sao đình đám, rapper Paloalto lại “bình dị” xuất hiện tại lễ trao giải lớn nhất năm này với chiếc áo khoác in hình bao bì phân bón Việt Nam.

Chuyện thật như đùa: Rapper Hàn mặc áo khoác in bao bì phân bón Việt tự tin trình diễn tại MAMA Hồng Kông 2018 - Ảnh 1
Chiếc áo khoác 'độc nhất vô nhị' của rapper Paloalto - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả Việt hết sức ngỡ ngàng khi phát hiện ra trang phục “độc lạ” này của chàng rapper xứ Hàn. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn vô cùng thích thú khi nhanh chóng “soi” ra những từ tiếng Việt trên trang phục như “nguyên liệu”, “thành phần”, “cách dùng”. Có vẻ như Paloalto không hề biết ý nghĩa của những dòng chữ in trên áo mà anh chỉ lựa chọn vì mẫu thiết kế này khá ấn tượng.

Chuyện thật như đùa: Rapper Hàn mặc áo khoác in bao bì phân bón Việt tự tin trình diễn tại MAMA Hồng Kông 2018 - Ảnh 2
Cận cảnh chiếc áo khoác 'gây bão' cộng đồng fan Việt - Ảnh: Internet

Thực tế, đây là một trong những thiết kế thuộc bộ sưu tập xuân hè 2019 của thương hiệu Hàn Quốc Munnseoul vừa ra mắt cách đây không lâu. Thậm chí mẫu áo khoác này còn từng xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar Hàn.

Chuyện thật như đùa: Rapper Hàn mặc áo khoác in bao bì phân bón Việt tự tin trình diễn tại MAMA Hồng Kông 2018 - Ảnh 3
Mẫu thiết kế này từng xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar của Hàn - Ảnh: Internet

Nhiều fan hài hước cho rằng có thể sắp tới xu hướng áo và túi “phân bón” sẽ gây sốt trong cộng đồng giới trẻ Việt.

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