Biến căng: Lại thêm một nạn nhân ở Mỹ rơi vào bẫy 'tuyển phi' của Pháo Vương, con số 24 chưa phải là đỉnh điểm

Sao quốc tế 06/08/2021 08:00

Mới đây, một cô gái sống ở Los Angeles (Mỹ) đã thông báo với luật sư về việc bị Ngô Diệc Phàm chuốc say rồi xảy ra quan hệ. Thủ đoạn hệt như lời kể của hot girl Đô Mỹ Trúc trước kia.

Vụ ồn ào tình dục của Ngô Diệc Phàm đang là chủ đề làm rúng động cả showbiz Hoa ngữ. Sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc công khai chỉ tội nam nghệ sĩ, ngày càng có nhiều cô gái đứng ra vạch mặt anh chàng. Nhiều người nhận định, scandal này sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cựu thành viên EXO và anh sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại làng giải trí được nữa.

Mới đây, trang BJH đưa tin, lại có thêm một nạn nhân nữa đứng ra tố cáo bị nam ca sĩ giở trò đồi bại với mình. Đáng chú ý, cô gái này sống tại Los Angeles (Mỹ) chứ không phải Trung Quốc như những nạn nhân trước kia.

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Ngô Diện Phàm bị tố 'tuyển phi' trên đất Mỹ - Ảnh:iFeng

Được biết, nạn nhân này đã báo với 1 luật sư có tên Vương Tịnh rằng việc chủ nhân hit July tổ chức "tuyển phi" tại Los Angeles vốn là bí mật được công khai trong giới du học sinh. Cô gái này tiết lộ từng được quản lý của nam ca sĩ mời tới 1 buổi tiệc, tất cả những người tham dự đều bị thu giữ điện thoại để phòng trường hợp thông tin lộ ra ngoài. 

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Netizen cung cấp thêm hình ảnh trước đây Ngô Diệc Phàm từng dẫn 1 cô gái đi ăn lẩu tại Los Angeles - Ảnh:iFeng

Đáng chú ý, người này còn cho biết đã có người đưa ra những viên thuốc màu trắng không rõ nguồn gốc. Nạn nhân uống khá nhiều và trong lúc không tỉnh táo đã xảy ra quan hệ với Ngô Diệc Phàm. Có thể thấy, chiêu thức được nam nghệ sĩ sử dụng hoàn toàn trùng khớp với những gì Đô Mỹ Trúc kể trước kia.

Giải thích về nguyên nhân giữ im lặng cho đến thời điểm hiện tại, nạn nhân này cho biết vào thời điểm ấy, cô không có bằng chứng nào về sự việc nên lo sợ khi nói ra sẽ bị công kích từ cộng đồng mạng và dèm pha từ những người xung quanh.

Hiện, tiết lộ của cô gái trên khiến nhiều người bàng hoàng. Một vài netizen cho rằng thì ra con số 24 hot girl tại Trung Quốc vẫn chưa dừng lại mà còn có cả ở các quốc gia khác. Hiện, thực hư sự việc vẫn đang được truyền thông nước này liên tục cập nhật.

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Từ khóa:   pháo vương tuyển phi Drama Ngô Diệc Phàm

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