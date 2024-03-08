Đang hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi bất ngờ báo tin vui cùng một 'nam thần thanh xuân'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tích Hoa Chỉ do Trương Tịnh Nghi và 'nam thần thanh xuân' Hồ Nhất Thiên đóng chính đã tung poster mới. Có thể thấy, trong ảnh, trái với lời nhận xét “không hợp tạo hình cổ trang” trước đó, cặp đôi xuất hiện với nhan sắc mãn nhãn, thanh tao, đầy khí chất dù với tạo hình đơn giản.

Bên cạnh đó, dự án cũng chính thức mở lịch hẹn xem trước trên nền tảng. Nhiều khán giả còn cho rằng đoàn phim đang 'thả hint' dự báo ngày lên sóng của phim đang đến gần khiến nhiều dân tình phấn khích.

Trong bộ phim cổ trang Tích Hoa Chỉ, Trương Tịnh Nghi sẽ vào vai thiên kim tiểu thư Hoa Chỉ thông minh, kiên cường. Nàng không chỉ sống trong nhung lụa, mà khi gia tộc đứng trên bờ vực tồn vong, nàng buộc phải đứng ra làm lụng, kinh doanh để vực dậy cả gia tộc.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Không Lưu. Nội dung xoay quanh xoay quanh tiểu thư Hoa Chỉ (Trương Tịnh Nghi). Cô che giấu thân phận 15 năm, tưởng mình có thể an ổn làm thiên kim tiểu thư đến hết đời. Ngờ đâu, nhà họ Hoa gặp nạn, Hoa Chỉ bất đắc dĩ phải ra tay cứu lấy nhà họ Hoa. Vì vậy cô mang tiếng xấu nữ giới mà dám xuất đầu lộ diện làm ăn, tính tình ghê gớm, "không dễ chọc vào". Trong tình cảnh ấy, cô không ngờ mình lại được một vị thế tử cầu hôn trước khi ra trận.

Trương Tịnh Nghi vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các dự án phim hiện đại. Chính vì thế, Tích Hoa Chỉ là một trong những dự án phim cổ trang hiếm hoi cô nàng tham gia. Thời gian gần đây, cô nàng cũng gia nhập đoàn phim cổ trang Tàng Hải Truyện, đóng chính cùng Tiêu Chiến. Khi tung những hình ảnh tạo hình đầu tiên của cô nàng, dân tình đã không ngớt lời khen ngợi mang lại cảm giác của mỹ nhân TVB trong phim cổ trang xưa, linh động, đầy sức sống.