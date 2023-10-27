Á hậu Hong Kong bị đồn là kẻ thứ 3, phá nát tình yêu của Thái Trác Nghiên và 'hoàng tử mạt chược'?

Sao quốc tế 27/10/2023 10:13

 Lương Siêu Di - á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 bất ngờ bị réo tên và bị cho là kẻ thứ 3 trong cuộc chia tay của Thái Trác Nghiên và bạn trai giàu có. 

Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông yêu nhau từ năm 2017. Cặp nghệ sĩ - doanh nhân từng có giận hờn, cãi vã rồi chia tay nhưng vẫn trở về bên nhau. Thiếu gia họ Thạch là con trai của "ông trùm mạt chược" Thạch Giám Huy - một doanh nhân giàu có nổi tiếng trong lĩnh vực sòng bài, bất động sản, khách sạn... tại Hong Kong. 

Á hậu Hong Kong bị đồn là kẻ thứ 3, phá nát tình yêu của Thái Trác Nghiên và 'hoàng tử mạt chược'? - Ảnh 1

Á hậu Hong Kong bị đồn là kẻ thứ 3, phá nát tình yêu của Thái Trác Nghiên và 'hoàng tử mạt chược'? - Ảnh 2
Thái Trác Nghiên và bạn trai thuở còn mặn nồng

Giữa tháng 8/2023, thông tin về việc chia tay của Thái Trác Nghiên và bạn trai giàu có - Thạch Hằng Thông bắt đầu nổi lên. Tại thời điểm đó, tin đồn cho rằng nguyên nhân của cuộc chia tay là do mối quan hệ thân thiết và ga lăng của "hoàng tử mạt chược" với một người có biệt danh "Miss C" của làng giải trí.

Tuy nhiên, đích thân Thái Trác Nghiên đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan của các bên khác và chỉ nói một cách tóm tắt: "Chúng tôi đã chia tay một thời gian. Không có bên thứ ba nào tham gia vào chuyện này và đó là một cuộc chia tay thân thiện". 

Theo đó, nữ diễn viên phủ nhận hoàn toàn thông tin có người thứ 3 chen chân khiến mối quan hệ đổ vỡ.

Á hậu Hong Kong bị đồn là kẻ thứ 3, phá nát tình yêu của Thái Trác Nghiên và 'hoàng tử mạt chược'? - Ảnh 3
Nữ diễn viên phủ nhận có người thứ 3 khiến mối quan hệ tan vỡ 

Tuy nhiên, đến mới đây, Lương Siêu Di - á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 bất ngờ bị réo tên và bị cho là người đẹp C được nhắc đến trong cuộc chia tay của Thái Trác Nghiên và bạn trai giàu có. 

Á hậu Hong Kong bị đồn là kẻ thứ 3, phá nát tình yêu của Thái Trác Nghiên và 'hoàng tử mạt chược'? - Ảnh 4
Lương Siêu Di đăng quang á hậu 2 Miss Hong Kong 2022 

Trước những nghi vấn bủa vây, người đẹp họ Lương chưa đưa ra phản hồi. Tại 1 số sự kiện có sự góp mặt của mỹ nhân này, cô cũng từ chối trả lời phỏng vấn. Cư dân mạng cho rằng đây là động thái tránh né truyền thông, không muốn đề cập đến tin đồn đang tràn lan trên MXH. 

Á hậu Hong Kong bị đồn là kẻ thứ 3, phá nát tình yêu của Thái Trác Nghiên và 'hoàng tử mạt chược'? - Ảnh 5
Cô từng tham gia đóng phim khi mới 5 tuổi 

Lương Siêu Di sinh năm 1996, đóng phim từ khi mới 5 tuổi. Năm 14 tuổi, gia đình cô di cư đến Mỹ. Năm 2022, cô trở lại Hong Kong và thi Miss Hong Kong. Cô từng gây tranh cãi vì hình xăm không phù hợp với hình tượng hoa hậu nhưng cuối cùng cô vẫn giành được vị trí thứ ba. Cô còn đạt nhiều giải phụ khác của cuộc thi, sau đó ký hợp đồng với TVB để bước vào làng giải trí.

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