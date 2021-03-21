Yêu lại người cũ, có 2 điều NÊN và 2 điều KHÔNG NÊN phụ nữ nhất định phải nhớ để không bị đau khổ lần nữa

Phụ nữ yêu 21/03/2021 17:41

“Nối lại tình xưa” không phải là việc sai trái, cũng không phải quá hiếm gặp. Tuy nhiên, có không ít người khi quay lại yêu người cũ đã tiếp tục vấp phải sai lầm, dẫn đến chia tay lần nữa. Là người phụ nữ khôn ngoan, nhất định phải biết những điều nên và không nên khi quay lại yêu người cũ.

Không nên nhắc lại lỗi lầm của người ấy trong quá khứ

Nếu đã quyết định quay lại để yêu người cũ, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cố tình nhắc lại những chuyện trong quá khứ, nhất là những mâu thuẫn và lỗi lầm của người ấy khiến cả hai phải chia tay. Điều này có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho người ấy cảm thấy sự quay lại của bạn lần này chỉ để “dằn mặt”, để trút giận cho hả hê. Những câu đổ lỗi sẽ khiến nửa kia vô cùng mệt mỏi, không những không có chút hối lỗi mà còn thấy chán ngấy và dễ chia tay lần nữa.

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Nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người ấy trong quá khứ chỉ khiến họ nghĩ bạn đang muốn họ bị dằn vặt và cảm thấy có lỗi với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không nên cố chấp thay đổi người yêu cũ

Trước đây, khi còn quen nhau, bạn đã nhận ra được nhiều thói quen không tốt của người yêu cũ. Bạn đã cố gắng thay đổi anh ấy nhưng điều này khiến anh ấy cho rằng bạn phiền phức. Khi quay trở lại yêu người cũ, đồng nghĩa với việc bạn sẽ chấp nhận con người ấy một lần nữa. Đừng hi vọng sẽ thay đổi được cả một con người chỉ trong tích tắc. Sự cố chấp khiến cho bạn vừa mệt mỏi, mà người ấy cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy.

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Thay đổi bản thân thay vì muốn thay đổi người yêu cũ một cách cố chấp -
Ảnh minh họa: Internet

Nên lắng nghe và quan tâm người ấy nhiều hơn

Sự thấu hiểu, chia sẻ trong tình yêu là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, đối với những mối tình được vẽ lại sau đổ vỡ thì điều này lại có vai trò quan trọng hơn. Bắt đầu lại từ một mối quan hệ rạn nứt, bạn phải chấp nhận rằng mình và cả người ấy phải cùng nhau cố gắng thật nhiều, để vun vén, bù đắp lại những chỗ đã rạn nứt ấy. Trường hợp bạn quyết định quay lại với người yêu nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi trong cách yêu của mình, thậm chí còn hời hợt hơn xưa thì tốt nhất đừng nên quay lại làm gì để lại làm khổ nhau.

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Lắng nghe và chia sẻ với người ấy nhiều hơn để hàn gắn mối quan hệ vốn đã đổ vỡ -
Ảnh minh họa: Internet

Nên làm mới bản thân trong mắt người yêu cũ

Yêu lại người cũ không có nghĩa là bạn cũng phải đóng vai một người cũ trong mắt họ. Ngược lại, nếu đã quá quen thuộc, bạn sẽ khiến họ người kia cảm thấy nhàm chán, không có gì mới lạ, thu hút họ. Vậy nên, dù có yêu người cũ hay người mới thì phụ nữ cũng phải tự yêu lấy bản thân mình trước, làm cho chính mình trở nên thật hấp dẫn, mới mẻ trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Có như vậy thì tình yêu mới thực sự lâu bền mà không bị đổ vỡ lần nữa.

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