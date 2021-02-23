Phụ nữ dù có sắc nước hương trời đến mấy cũng không được lòng chồng vì có những thói quen này, ai cũng nên biết để thay đổi ngay kẻo đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực thẳm.

Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết tiết chế cảm xúc của mình để không khiến chồng chán ghét mỗi khi ở bên cạnh. Có chuyện gì bạn cũng hãy nhẹ nhàng nói với chồng để anh ấy thay đổi chứ đừng nổi nóng vô cớ.

Đàn bà nên nhớ dù bạn có xinh đẹp cỡ nào cũng không được chồng thương khi mắc sai lầm này. Vì chẳng có người đàn ông nào chịu chấp nhận ở bên người hay lớn tiếng, khó chịu. Họ không muốn đi làm về mệt mỏi phải đối mặt với người vợ thường mất kiểm soát, có tính khí nóng nảy.

Cãi nhau to tiếng

Vợ chồng sống chung một nhà không thể tránh khỏi những cãi vã, xung đột, nhưng sau những cuộc mâu thuẫn đó sẽ giúp cả hai hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Tuy nhiên đàn bà khôn ngoan nên nhớ khi cãi nhau đừng lớn giọng, quát tháo hay văng tục. Vì những điều này sẽ khiến bạn trở nên kém duyên trong mắt đàn ông.

Hay lo ra, bất an nhiều chuyện

Đàn ông cực kỳ ghét kiểu đàn bà có suy nghĩ tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Không có người đàn ông nào chịu ở bên một người hay lo lắng, bất an. Vì họ cảm thấy bạn mang đến cho họ nguồn năng lượng tiêu cực và không muốn nhấn chìm mình trong những điều không hay đó. Vì vậy, phụ nữ dù có lo lắng chuyện gì đó cũng đừng thể hiện quá thường xuyên. Bạn đừng để chồng cảm thấy mệt mỏi mỗi khi ở bên cạnh vợ.

Thích ra lệnh

Có nhiều người phụ nữ xinh đẹp tự cho mình cái quyền bắt ép người khác phải phục tùng mọi yêu cầu của mình. Họ thích ra lệnh, sai khiến đàn ông làm mọi thứ để chứng tỏ bản thân có giá trị. Nhưng phụ nữ ơi, những điều này không khiến đàn ông nể hay sợ mà chỉ làm cho họ cảm thấy chán ngán cuộc hôn nhân của mình hơn mà thôi.

Kiểm soát chồng quá chặt

Phụ nữ đừng kiểm soát chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng phụ nữ cũng đừng siết chặt và quản lý chồng quá mức. Hôn nhân chỉ thật sự hạnh phúc và thoải mái khi bạn biết cho nhau không gian riêng. Nếu bạn can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của chồng sẽ khiến anh ấy ngột ngạt và chỉ muốn thoát khỏi. Điều này cực kỳ nguy hiểm khiến cuộc hôn nhân của bạn đứng trước nguy cơ đổ vỡ rất cao.

Không khen chồng

Người đàn bà dại nhất là không bao giờ dành cho chồng một lời khen ngợi. Điều này khiến cuộc hôn nhân của bạn trở nên tẻ nhạt, người đàn ông bên cạnh cũng cảm thấy chán vợ. Thế nên dù có bận rộn với cơm áo gạo tiền, bạn cũng hãy biết học cách sống chậm lại, quan sát nhiều hơn và dành cho chồng những lời khen khi anh ấy làm việc tốt hoặc giúp đỡ mình.