Đàn ông làm 4 điều này sau khi ân ái, chứng tỏ không thể sống thiếu bạn

Phụ nữ yêu 22/02/2021 07:00

Chỉ có đàn ông tử tế, yêu thật lòng mới làm những điều này sau khi ân ái, phụ nữ khôn ngoan nên biết giữ thật chặt đừng đánh mất mối quan hệ tốt đẹp của mình.

Dưới đây là những điều đàn ông tử tế thường làm sau mỗi “cuộc yêu”, chị em phụ nữ tu mười kiếp mới có được người chồng cực phẩm này.

Hỏi han quan tâm bạn

Sau mỗi cuộc ân ái, nếu chồng hỏi han, quan tâm đến sức khỏe của bạn, xin chúc mừng bạn đã “vớ” được cực phẩm. Vì không phải người đàn ông nào cũng để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Sau khi đã tàn cuộc yêu, họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

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Đàn ông tử tế làm hành động này cho vợ sau khi ân ái - Ảnh minh họa: Internet

Có người còn vô tâm đến mức bỏ mặc đối phương rồi rời đi không nói một câu nào. Hoặc họ thường làm những chuyện riêng khác, không để tâm đến bạn có mệt hay khó chịu ở đâu hay không.

Chỉ có người đàn ông yêu thật lòng mới bỏ thời gian ra để lắng nghe những lời tâm sự, than thở của bạn. Họ tôn trọng cảm xúc và quan tâm đến sức khỏe của bạn nhiều hơn là những chuyện khác.

Vui vẻ khi bạn không muốn “làm thêm”

Có nhiều người đàn ông vô tâm vô tư không biết vợ có đồng ý hay không mà đòi hỏi thêm. Họ không quan tâm đến vợ như thế nào mà chỉ biết bản thân mình đang có nhu cầu cần được giải quyết. Thậm chí họ còn trách hờn vợ không đáp ứng đủ nhu cầu của chồng. Tuy nhiên đàn ông tốt sẽ vui vẻ đồng ý nếu bạn không muốn “làm thêm”. Họ tôn trọng ý kiến của bạn chứ không làm theo ý mình.

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Đàn ông thương vợ sẽ chiều theo cảm xúc của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thương vợ luôn tôn trọng cảm xúc của bạn đời. Nếu bạn không muốn, họ cũng không ép. Nếu bạn đồng ý, họ sẽ vui vẻ chấp nhận. Còn người không thương vợ, họ chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà không màng đến bạn như thế nào.

Chuẩn bị thức ăn cho bạn

Người đàn ông tử tế sau khi làm chuyện ấy sẽ chu đáo chuẩn bị bữa ăn cho bạn. Họ chăm sóc cho người bạn đời của mình từng chút một thể hiện sự tôn trọng. Nếu chồng làm hành động này, bạn nên thầm cảm ơn vì ông trời đã ban cho bạn cực phẩm hiếm có khó tìm.

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Đàn ông tốt sẽ hỏi han quan tâm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ không mong gì hơn ngoài việc lấy được một tấm chồng tốt, tử tế. Khi có được người chồng biết lo nghĩ cho mình trong những thời điểm nhạy cảm này, bạn nên biết trân trọng và vun vén hạnh phúc gia đình nhiều hơn.

Dọn dẹp gọn gàng chỗ đã “hành sự”

Khi xong xuôi mọi chuyện, người yêu thương bạn thật lòng sẽ không để bạn phải mệt mỏi dọn dẹp lại chăn gối. Họ sẽ chủ động dọn dẹp thay bạn và nói bạn chỉ cần nghỉ ngơi. Nếu chồng tình nguyện làm điều này, bạn nên yêu thương và toàn tâm toàn ý vì gia đình của mình. Bởi vì không phải ai cũng lấy được người biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

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