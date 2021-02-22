Dấu hiệu đàn ông KHÔNG BAO GIỜ NGOẠI TÌNH dù có bị gái đẹp chèo kéo

Nếu có người chồng tốt như thế này bên cạnh, phụ nữ hãy biết trân trọng, tìm cách vun vén hôn nhân sao cho bền vững nhất. Vì không phải ai cũng đủ may mắn để có một tấm chồng tốt, biết yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của mình.

Người đàn ông một lòng một dạ sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân theo những gì vợ mong muốn. Họ biết lắng nghe, tiếp thu những lời vợ nói và sẽ sửa đổi ngay khi có cơ hội. Chỉ có người đàn ông yêu thật lòng mới nhận ra những gì bản thân không đúng và thay đổi. Họ không muốn làm bất cứ điều gì khiến vợ buồn hay tổn thương.

Chủ động giúp việc nhà

Nếu chồng thường xuyên giúp bạn việc nhà, điều này chứng minh được họ yêu bạn vô bờ bến. Họ không muốn bạn phải vất vả cáng đáng công việc một mình. Những người đàn ông xem trong gia đình sẽ không cảm thấy ngại khi xắn tay vào bếp phụ vợ, hay cầm cây chổi lên quét nhà. Họ luôn xem những việc này hết sức bình thường để đỡ đần một phần nào đó gánh nặng của vợ.

Đàn ông tốt biết giúp vợ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, người chồng tốt sẽ biết cùng vợ làm việc nhà. Nếu vợ mệt, họ sẽ sẵn sàng dọn dẹp, chăm con thay bạn đời của mình. Nếu vợ bận rộn, họ cũng không phàn nàn mà sẽ biết làm công việc hộ vợ. Với họ, việc nhà không của riêng ai, vợ chồng phải cùng nhau chung tay góp sức mới giữ được hôn nhân hạnh phúc.

Tâm sự chuyện công việc, bạn bè, đồng nghiệp

Người đàn ông tốt không giấu giếm vợ quá nhiều bí mật - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người đàn ông chung thủy, họ không có bí mật gì phải giấu giếm vợ. Những chuyện buồn vui, vất vả như thế nào, họ cũng sẽ san sẻ để vợ hiểu hơn về gánh nặng của chồng. Đặc biệt là những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác phái, họ sẽ nói để vợ biết. Vì họ sợ vợ ghen tuông, suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình tổn thương. Thế nên dù có chuyện gì, họ cũng sẽ kể hết để vợ không phải đoán già đoán non.

Uống rượu bia, tụ tập có chừng mực

Người đàn ông thương vợ sẽ biết từ chối những cuộc tụ tập, chè chén. Hoặc họ sẽ biết uống đúng chừng mực để về nhà với vợ con, không bao giờ để bạn đời phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Nếu có được người chồng tốt này, đàn bà khôn ngoan phải biết giữ thật chặt. Vì ngoài bạn, chồng sẽ không bao giờ tơ tưởng đến bất cứ người đàn bà nào khác.