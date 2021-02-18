Không phải vòng một căng tròn, đây mới là điều đàn ông thích nhìn nhất ở phụ nữ

Dưới đây là những điều đàn ông thích nhìn ở phụ nữ, tuyệt đối không phải chân dài eo thon hay vòng một căng tròn.

Đó là những điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ chứ không phải chân dài hay vòng một đẫy đà. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, học lắng nghe và thấu hiểu để trở nên xinh đẹp, nổi bật hơn trong mắt đàn ông.

Không phải vòng một, đàn ông thích nhìn phụ nữ đối xử với mọi người xung quanh. Họ thích những người biết đối nhân xử thế, hành xử đúng chừng mực và biết kính trên nhường dưới. Với người lớn, bạn phải biết kính trọng, chăm sóc. Với người nhỏ tuổi, bạn phải biết tôn trọng và nhường nhịn. Với người bằng tuổi, bạn phải biết đối xử công bằng, không khinh người nghèo, không o bế người giàu.

Nụ cười duyên dáng, năng lượng tích cực

Cánh mày râu thích nhìn phụ nữ khi cười tươi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng thích ngắm phụ nữ cười, vì điều này tiếp thêm cho họ rất nhiều năng lượng. Không cần phải có thân hình đẹp hay gương mặt hút hồn, bạn chỉ cần có một nụ cười duyên dáng là đã thu hút được cánh mày râu. Bên cạnh một nụ cười tươi, bạn còn phải có sự lạc quan trong tâm hồn. Khi ở bên người có năng lượng tích cực, đàn ông sẽ cảm thấy dễ chịu và không bao giờ muốn rời khỏi.

Mặc tạp dề đứng trong bếp

Dáng vẻ phụ nữ đứng trong bếp khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Đây là đòi chí mạng khiến đàn ông một lòng một dạ ở bên cạnh quan tâm, yêu thương bạn cả đời. Cánh mày râu thích ngắm dáng vẻ của vợ khi đứng trong bếp, tự tay chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng con. Với họ, hạnh phúc là khi trở về nhà được nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này chứ không phải thấy một người vợ lúc nào cũng son phấn, lụa là hàng hiệu.

Dáng vẻ khi tập trung làm việc

Có câu “đàn ông phong độ nhất là khi làm việc”, phụ nữ cũng xinh đẹp nhất khi tập trung giải quyết một việc gì đó. Chỉ cần nhìn thấy một cái cau mày, một nét nhăn trên khóe mắt của bạn khi gặp vấn đề khó trong công việc cũng khiến đàn ông mê đắm. Họ thích nhìn dáng vẻ tự nhiên, không tô vẽ này của bạn và có thể ngắm suốt đời không biết chán.