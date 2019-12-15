Vợ THỎA MÃN được 4 điều này, chồng chẳng thèm cặp bồ, tự nguyện thủy chung, say đắm cả đời

Phụ nữ yêu 15/12/2019 12:00

Muốn đàn ông chung thủy, cả đời yêu thương, nuông chiều như bà hoàng phụ nữ chỉ cần thỏa mãn anh ấy 4 điều này là đủ, không hơn không kém.

Chỉ cần được thỏa mãn 4 điều này, đàn ông dù đào hoa đến mấy cũng tự nguyện thủy chung, sắt son một lòng. Vậy nên, muốn đàn ông chung thủy chị em chớ dại bỏ qua bài viết này.

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Vợ biết cách chia sẻ chồng say đắm cả đời, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Vợ thỏa mãn được 4 thứ này chồng cả đời say mê, nuông chiều như bà hoàng, đàn bà khác có ra sức mồi chài, dụ dỗ cũng vô ích.

1. Không nị nạnh, hơn thua với chồng

Chúng ta đều hiểu rằng việc nhà không chỉ là việc của đàn bà, đấy là việc của cả đàn ông, là trách nhiệm chăm sóc, chia sẻ trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, nếu phụ nữ nông cạn thường quá rạch ròi, so đo tính toán với chồng thì phụ nữ thông minh sẽ không như thế.

Nếu chồng mệt mỏi, căng thẳng họ sẽ sẵn lòng đỡ đần bạn đời mọi việc. Họ chẳng dại tị nạnh với chồng những chuyện cỏn con ấy mà mất đi hòa khí gia đình, khiến bản thân trở nên kém tinh tế trong mắt bạn đời. Đấy cũng là cách giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả nhất mà chị em chớ dại bỏ qua.

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Có một người vợ biết cách nuôi dạy, chăm sóc con cái chu toàn, khoa học chính là niềm tự hào của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

2. Nuôi dạy con khoa học

Nếu hòa hợp gối chăn quyết định rất nhiều đến hạnh phúc của các cặp vợ chồng son thì với những cặp vợ chồng đã có con nó không phải là tất cả. Ngoài được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, khát khao gần gũi người phụ nữ mình yêu, đàn ông còn hạnh phúc và trân trọng hơn rất nhiều nếu vợ là một người mẹ đảm.

Có một người vợ biết cách nuôi dạy, chăm sóc con cái chu toàn, khoa học chính là niềm tự hào của đàn ông. Chẳng những thầm biết ơn vợ, anh ấy còn nhủ lòng sẽ đỡ đần vợ thật nhiều để con trẻ được phát triển toàn diện.

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Anh ấy sẽ hiểu rằng, chẳng ai trên đời có thể yêu thương mình như vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Chăm lo cho sức khỏe, tinh thần của chồng

Đàn ông không chỉ yêu bằng mắt, họ còn yêu bằng tai, bằng những hành động thể hiện tình yêu thiết thực. Phụ nữ đừng chỉ nói “em yêu anh”, mà hãy chứng minh tình yêu của mình bằng việc không quên hỏi han ngày hôm nay của chồng khi anh ấy đi làm về, massage cho chồng khi thấy anh ấy đau mỏi vai gáy hay đơn giản chỉ là chuẩn bị sẵn nước nóng cho chồng tắm.

Những hành động nhỏ nhưng sẽ khiến chàng cảm động vô cùng. Anh ấy sẽ hiểu rằng, chẳng ai trên đời có thể yêu thương mình như thế.

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Đừng ngần ngại đưa ra ý kiến cá nhân và bảo vệ quan điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Có chính kiến

Muốn được chồng trân trọng, thương yêu và nâng niu cả đời phụ nữ hãy sống có chính kiến, đừng dại khờ nghe theo mọi sự sắp đặt, quyết định của anh ấy.

Trong những vấn đề quan trọng của gia đình, vợ chồng bạn cần ngồi lại bàn bạc với nhau cẩn thận. Đừng ngần ngại đưa ra ý kiến cá nhân và bảo vệ quan điểm của mình. Tất nhiên, chị em cũng đừng quên đòi hỏi đối phương tôn trọng quyết định của mình.

Lấy được người phụ nữ có khí chất ngời ngời làm vợ, đàn ông chẳng những hãnh diện với thiên hạ mà còn sợ mất vợ mà giữ khư khư, nửa bước chẳng rời.

Cảnh báo: Phụ nữ không làm được 4 điều này ắt bị đàn ông ‘cắm sừng’ không thương tiếc

Cảnh báo: Phụ nữ không làm được 4 điều này ắt bị đàn ông ‘cắm sừng’ không thương tiếc

Là phụ nữ, nếu không làm được 4 điều này sớm muộn cũng bị đàn ông phụ bạc, “cắm sừng” không thương tiếc mặc bạn đau thương đến mấy vẫn dửng dưng như không.

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