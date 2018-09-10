Vợ chồng khẩu chiến như cơm bữa cũng 'chịu thua' những tuyệt chiêu làm lành này

Vợ chồng cãi nhau quá thường xuyên, liệu có làm lành được không? Câu trả lời phụ thuộc vào mỗi người. Người cư xử khéo léo sẽ biết cách xử trí vấn đề theo cách êm xuôi nhất. Còn người không khôn khéo, hôn nhân có thể sẽ dẫn đến đổ vỡ, tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Trước khi dùng đến những tuyệt chiêu giảng hòa, vợ chồng phải biết được điều gì khiến cả hai có mâu thuẫn. Nếu không hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu, bạn khó lòng mà biết nút thắt mà tháo gỡ. Có những cuộc hôn nhân, vợ chồng cãi nhau vì bất đồng quan điểm khi nuôi con cái hoặc tài chính. Hoặc chồng có điều gì đó giấu giếm và hành động mờ ám sau lưng vợ. Hoặc vợ suốt ngày càm ràm khiến chồng chán ghét và mệt mỏi. Đó là những lý do thông thường nhất khiến một mối quan hệ rạn nứt. Vì thế trước khi áp dụng những bí quyết làm lành, bạn hãy nhìn nhận lại bản thân. Xem chồng có lỡ lời khiến vợ buồn lòng hay vợ có làm điều gì khiến chồng không hài lòng hay không. Khi biết được sáng tỏ nguyên nhân, bạn hãy sử dụng những tuyệt chiêu dưới đây.

Nếu là lỗi của mình, bạn hãy xin lỗi trước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là lỗi của mình, bạn hãy thẳng thắn nhận sai và sửa chữa. Trong mối quan hệ hôn nhân, chẳng có gì đáng xấu hổ khi đứng ra nhận lỗi. Điều đó không chỉ giúp cứu vãn được mối quan hệ của bạn mà còn giúp bạn có được lòng tin từ người bạn đời. Khi cãi nhau, cả hai luôn cho rằng mình đúng, cơn giận lấn át lý trí nên không ai chấp nhận thua cuộc. Lúc đó, bạn hãy bình tĩnh và im lặng, đừng tiếp tục cãi tay đôi với bạn đời. Sau khi bình tĩnh lại, bạn hãy mở lời xin lỗi trước với đối phương nếu lỗi đó là của mình. Còn lỗi của người kia, bạn hãy nhẹ nhàng giúp bạn đời nhận ra lỗi của họ. Như vậy, tình cảm của bạn mới vững bền và gắn bó hơn. Một lời xin lỗi chẳng mất gì mà còn giúp hàn gắn, cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ.

Dùng hành động thân mật để giảng hòa

Chỉ cần dùng hành động ngọt ngào, đối phương sẽ nguôi giận ngay - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng không có gì ngại ngùng hay xấu hổ khi bạn dành cho đối phương một nụ hôn hay cử chỉ thân mật. Dù giận đến tím mặt, đỏ tai, họ cũng sẽ nguôi giận khi nhận được hành động đáng yêu này. Phụ nữ vốn thích ngọt ngào, ai đối xử tốt với họ, họ đều bỏ qua hết những hiềm khích trong lòng. Còn đàn ông lại thích những cử chỉ đáng yêu, lãng mạn của phụ nữ. Chỉ cần một nụ hôn, cái ôm đằng sau cũng khiến họ thỏa mãn và hết giận ngay lập tức. Bên cạnh đó còn một cách để vợ chồng giảng hòa nhanh nhất đó là làm "chuyện ấy". Có thể bạn nghĩ đang nổi giận đùng đùng, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó? Tuy nhiên muốn hàn gắn vợ chồng nhanh nhất, chỉ còn cách “dụ dỗ” người đó “lên giường” với bạn. Chỉ có vậy, những bực dọc trong lòng mới có thể tan biến hết.

Nấu những món đối phương thích

Phụ nữ nấu những món chồng thích, đảm bảo 'chiến tranh' sẽ hết - Ảnh minh họa: Internet

Đây là chiêu mà người phụ nữ dễ dàng thực hiện nhất vì đàn ông ít khi vào bếp. Khi vợ chồng cãi nhau, vợ chỉ cần xuống bếp làm những món chồng thích, đảm bảo cơn giận của anh ấy sẽ không kéo dài lâu. Có câu “cách chiếm lấy trái tim của một người đàn ông nhanh nhất là thông qua đường bao tử”.

Chủ động nói chuyện trước

Bạn nên nhớ, trong hôn nhân đừng bao giờ gây chiến tranh lạnh. Và cũng đừng bao giờ trông chờ đối phương phải mở miệng nói chuyện trước. Bởi vốn dĩ con người ai cũng có lòng tự trọng cao. Người này cứ nghĩ lỗi của người kia, vì vậy người kia phải nói chuyện trước và ngược lại. Cứ vậy ngày này qua tháng khác, chẳng ai nói chuyện với ai dẫn đến mối quan hệ trở nên ngột ngạt và khó chịu. Và cũng chính giai đoạn lạnh nhạt đó khiến vợ chồng ly hôn nhanh nhất.