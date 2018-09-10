Vợ chồng khẩu chiến như cơm bữa cũng 'chịu thua' những tuyệt chiêu làm lành này

Phụ nữ yêu 10/09/2018 16:30

Dưới đây là những bí quyết giúp vợ chồng cãi nhau như cơm bữa cũng có thể làm hòa trong tích tắc, chẳng cần ai đứng ra hòa giải.

Vợ chồng cãi nhau quá thường xuyên, liệu có làm lành được không? Câu trả lời phụ thuộc vào mỗi người. Người cư xử khéo léo sẽ biết cách xử trí vấn đề theo cách êm xuôi nhất. Còn người không khôn khéo, hôn nhân có thể sẽ dẫn đến đổ vỡ, tình cảm vợ chồng rạn nứt. 

Nguyên nhân vợ chồng cãi nhau

Vợ chồng khẩu chiến như cơm bữa cũng 'chịu thua' những tuyệt chiêu làm lành này - Ảnh 1
Trước tiên hãy tìm hiểu nguyên nhân vợ chồng cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi dùng đến những tuyệt chiêu giảng hòa, vợ chồng phải biết được điều gì khiến cả hai có mâu thuẫn. Nếu không hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu, bạn khó lòng mà biết nút thắt mà tháo gỡ. Có những cuộc hôn nhân, vợ chồng cãi nhau vì bất đồng quan điểm khi nuôi con cái hoặc tài chính. Hoặc chồng có điều gì đó giấu giếm và hành động mờ ám sau lưng vợ. Hoặc vợ suốt ngày càm ràm khiến chồng chán ghét và mệt mỏi. Đó là những lý do thông thường nhất khiến một mối quan hệ rạn nứt. Vì thế trước khi áp dụng những bí quyết làm lành, bạn hãy nhìn nhận lại bản thân. Xem chồng có lỡ lời khiến vợ buồn lòng hay vợ có làm điều gì khiến chồng không hài lòng hay không. Khi biết được sáng tỏ nguyên nhân, bạn hãy sử dụng những tuyệt chiêu dưới đây.

Nói lời xin lỗi

Vợ chồng khẩu chiến như cơm bữa cũng 'chịu thua' những tuyệt chiêu làm lành này - Ảnh 2
Nếu là lỗi của mình, bạn hãy xin lỗi trước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là lỗi của mình, bạn hãy thẳng thắn nhận sai và sửa chữa. Trong mối quan hệ hôn nhân, chẳng có gì đáng xấu hổ khi đứng ra nhận lỗi. Điều đó không chỉ giúp cứu vãn được mối quan hệ của bạn mà còn giúp bạn có được lòng tin từ người bạn đời. Khi cãi nhau, cả hai luôn cho rằng mình đúng, cơn giận lấn át lý trí nên không ai chấp nhận thua cuộc. Lúc đó, bạn hãy bình tĩnh và im lặng, đừng tiếp tục cãi tay đôi với bạn đời. Sau khi bình tĩnh lại, bạn hãy mở lời xin lỗi trước với đối phương nếu lỗi đó là của mình. Còn lỗi của người kia, bạn hãy nhẹ nhàng giúp bạn đời nhận ra lỗi của họ. Như vậy, tình cảm của bạn mới vững bền và gắn bó hơn. Một lời xin lỗi chẳng mất gì mà còn giúp hàn gắn, cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ.

Dùng hành động thân mật để giảng hòa

Vợ chồng khẩu chiến như cơm bữa cũng 'chịu thua' những tuyệt chiêu làm lành này - Ảnh 3
Chỉ cần dùng hành động ngọt ngào, đối phương sẽ nguôi giận ngay - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng không có gì ngại ngùng hay xấu hổ khi bạn dành cho đối phương một nụ hôn hay cử chỉ thân mật. Dù giận đến tím mặt, đỏ tai, họ cũng sẽ nguôi giận khi nhận được hành động đáng yêu này. Phụ nữ vốn thích ngọt ngào, ai đối xử tốt với họ, họ đều bỏ qua hết những hiềm khích trong lòng. Còn đàn ông lại thích những cử chỉ đáng yêu, lãng mạn của phụ nữ. Chỉ cần một nụ hôn, cái ôm đằng sau cũng khiến họ thỏa mãn và hết giận ngay lập tức. Bên cạnh đó còn một cách để vợ chồng giảng hòa nhanh nhất đó là làm "chuyện ấy". Có thể bạn nghĩ đang nổi giận đùng đùng, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó? Tuy nhiên muốn hàn gắn vợ chồng nhanh nhất, chỉ còn cách “dụ dỗ” người đó “lên giường” với bạn. Chỉ có vậy, những bực dọc trong lòng mới có thể tan biến hết.

Nấu những món đối phương thích

Vợ chồng khẩu chiến như cơm bữa cũng 'chịu thua' những tuyệt chiêu làm lành này - Ảnh 4
Phụ nữ nấu những món chồng thích, đảm bảo 'chiến tranh' sẽ hết - Ảnh minh họa: Internet

Đây là chiêu mà người phụ nữ dễ dàng thực hiện nhất vì đàn ông ít khi vào bếp. Khi vợ chồng cãi nhau, vợ chỉ cần xuống bếp làm những món chồng thích, đảm bảo cơn giận của anh ấy sẽ không kéo dài lâu. Có câu “cách chiếm lấy trái tim của một người đàn ông nhanh nhất là thông qua đường bao tử”. 

Chủ động nói chuyện trước

Bạn nên nhớ, trong hôn nhân đừng bao giờ gây chiến tranh lạnh. Và cũng đừng bao giờ trông chờ đối phương phải mở miệng nói chuyện trước. Bởi vốn dĩ con người ai cũng có lòng tự trọng cao. Người này cứ nghĩ lỗi của người kia, vì vậy người kia phải nói chuyện trước và ngược lại. Cứ vậy ngày này qua tháng khác, chẳng ai nói chuyện với ai dẫn đến mối quan hệ trở nên ngột ngạt và khó chịu. Và cũng chính giai đoạn lạnh nhạt đó khiến vợ chồng ly hôn nhanh nhất.

 

Dù có cãi nhau lớn đến mấy vợ chồng cũng không được ly hôn trong những thời điểm này

Dù có cãi nhau lớn đến mấy vợ chồng cũng không được ly hôn trong những thời điểm này

Đã gọi nhau là vợ chồng, hãy nhường nhịn nhau một chút, đừng bao giờ nói hai tiếng ly hôn trong những giai đoạn nhạy cảm này.

Xem thêm
Từ khóa:   hai vợ chồng cãi nhau nên làm gì khi vợ chồng cãi nhau

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này