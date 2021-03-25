Vợ chồng cãi nhau, dù bực tức, nóng giận đến mấy vợ cũng đừng làm điều này kẻo tự tay ‘bức tử’ hôn nhân

Phụ nữ yêu 25/03/2021 16:02

Dưới đây là những sai lầm phụ nữ thông minh không bao giờ phạm phải khi vợ chồng cãi nhau, phụ nữ khờ dại luôn mắc phải nên chồng chán.

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng phạm phải những sai lầm tai hại này khi vợ chồng cãi nhau. Bởi không chỉ “đổ thêm dầu vào lửa” mà còn khiến bạn trở nên đáng ghét, “rẻ tiền” trong mắt chồng. 

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Chỉ cần bao dung, xí xóa chuyện cũ thì cuộc sống hôn nhân sẽ nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet 

Lôi chuyện cũ ra đay nghiến

Chuyện gì đã qua, đã chấp nhận thứ tha phụ nữ đừng bao giờ nhắc lại, cũng đừng tự chôn chân trong những khắc khoải, bực dọc và cả những tổn thương ấy. Bởi chỉ cần bao dung, xí xóa chuyện cũ thì cuộc sống hôn nhân sẽ nhẹ nhàng, viên mãn gấp bội.

Nếu phụ nữ khờ dại nhắc lại những chuyện đã qua bằng những lời cay đắng để đối phương đau khổ để giành chiến thắng trong cuộc cãi vã thì tình cảm vợ chồng sẽ vì thế mà khó hàn gắn được. 

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Sai lầm này không chỉ khiến vợ chồng càng mâu thuẫn mà tình cảm cũng sẽ sứt mẻ ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet 

Kể xấu chồng trên mạng xã hội

Chuyện riêng của hai vợ chồng là điều “sống để dạ, chết mang theo”, phụ nữ chớ dại chia sẻ với ai, kể cả bạn thân. Nếu cứ thoải mái nói xấu chồng, trong lúc nóng giận trải lòng trên trang cá nhân thì từ những thông tin này, bạn bè, người thân tha hồ mổ xẻ và phán xét về cuộc hôn nhân của bạn.

Sai lầm này không chỉ khiến vợ chồng càng mâu thuẫn mà tình cảm cũng sẽ sứt mẻ ít nhiều. Đàn ông dù rộng lượng đến mấy cũng khó thứ tha vì đã bị vợ làm cho mất mặt. 

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Đàn ông bị vợ đe dọa ly hôn thì lòng tự trọng, tính tự tôn sẽ bị tổn thương nặng nề - Ảnh minh họa: Internet  

Đòi ly dị

Hôn nhân không phải trò đùa, càng không phải là chuyện để phụ nữ mang ra hù dọa lúc cãi nhau. Hãy nhớ, vợ chồng chung sống sẽ khó tránh khỏi những bất hòa. Thay vì gân cổ đòi ly dị, phụ nữ khôn ngoan sẽ tìm cách tháo gỡ những khúc mắc.

Đàn ông bị vợ ‘đe dọa’ ly hôn thì lòng tự trọng, tính tự tôn sẽ bị tổn thương nặng nề. Thậm chí, vì nghĩ vợ không xem trọng mình nên anh ấy sẽ đòi ly hôn cho bằng được.

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