Tuyệt chiêu vợ khôn không bao giờ phải lo mất chồng

Phụ nữ yêu 08/12/2018 05:30

Vợ khôn không bao giờ lo mất chồng. Họ luôn có những tuyệt chiêu giữ mà như không,  nhưng luôn khiến chồng tự nguyện thủy chung, không bao giờ dám ngoại tình.

Chu đáo từng bữa cơm gia đình

Tình yêu của đàn ông đều đi qua đường dạ dày. Phụ nữ biết nấu ăn ngon, chu đáo từng bữa ăn cho gia đình luôn khiến đàn ông thấy may mắn và hạnh phúc. Luôn có một người vợ khéo léo, một mâm cơm thơm nóng ở nhà thì người đàn ông nào cũng muốn thu xếp công việc để về với gia đình.

Nóng bỏng và hấp dẫn trong chuyện ái ân

Trong đời sống tình dục vợ chồng, phụ nữ không cần tỏ ra qua hững hờ hay e ngại chuyện gần gũi với chống. Đôi khi, đàn ông cần vợ “hư” một chút. Có nghĩa là phụ nữ nên biết cách làm mới chuyện ấy, tạo cảm giác hào hững và trở nên quyến rũ với chồng. Đàn ông luôn thích phụ nữ chủ động trên giường. Chỉ cần biết cách, tinh ý, hiểu ý chồng thì phụ nữ luôn có thể chinh phục đàn ông dù là ở trên giường hay là bước xuống giường.

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Đôi khi, đàn ông cần vợ “hư” một chút - Ảnh minh họa: Internet

Không giận vô cớ

Thật sự, mỗi ngày với đàn ông vốn cũng nhiều mỏi mệt rồi. Thế thì khi họ bước chân về nhà, vợ đừng cho họ thêm lo âu và mệt mỏi từ mình. Những giận hờn vô cớ dễ khiến đàn ông nổi cáu và sợ cảm giác về nhà.

Một người vợ khôn ngoan và hạnh phúc trong hôn nhân không đặt nặng mọi thứ vào chồng, tình yêu dành cho chồng cũng không khác gì tình yêu cho chính mình. Khi ấy, vợ độc lập hơn, cũng cho chồng cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi trở về nhà.

Dịu dàng và khéo léo

Đàn ông luôn thích sự tinh tế, khéo léo của phụ nữ, nhất là trong cư xử, giao tiếp. Sự mềm mỏng và dịu dàng đầy khôn khéo của vợ luôn khiến chồng vừa trân trọng vừa hãnh diện. Một người vợ trước sau, từng hành động lời nói đều sâu sắc nhẹ nhàng thì chồng sẽ luôn thấy tự hào với mọi người xung quanh.

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 Sự mềm mỏng và dịu dàng đầy khôn khéo của vợ luôn khiến chồng vừa trân trọng vừa hãnh diện - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp

Phụ nữ là phái đẹp thì không thể không đẹp. Dù rằng, hình thức không quyết định mọi thứ, nhưng khi có ngoại hình thì với phụ nữ vẫn lợi hơn. Khi bạn biết làm mình đẹp, trước hết đã tự tin hơn. Khi chồng có một người vợ xinh đẹp, cũng thấy hãnh diện hơn. Với phụ nữ, làm đẹp không bao giờ là thừa.

Luôn tôn trọng chồng

Đàn ông luôn có nhu cầu được ngưỡng mộ và tôn trọng. Chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu này, đàn ông không bao giờ muốn bỏ đi. Vợ càng khôn khéo sẽ càng biết cách chịu thua để chồng có cảm giác được nhìn nhận và ngưỡng mộ. Từ đó, chồng sẽ tự nguyện làm điều vợ muốn. Đó không hẳn là vợ nhún nhường, mà là biết cách làm chủ một người đàn ông dễ dàng hơn.

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Đàn ông luôn có nhu cầu được ngưỡng mộ và tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe và thấu hiểu

Nhiều người vợ nghĩ rằng chỉ cần chăm lo chuyện nhà cửa, bếp núc cho chồng là đã đủ. Nhưng thật sự, điều đàn ông cần hơn hết là sự lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe là chịu im lặng đúng lúc để chồng lên tiếng, bày tỏ và chia sẻ. Thấu hiểu là biết chồng cần gì muốn gì trong những thời điểm nhất định. Vì đàn ông đôi khi bỏ đi không phải vì thiếu bữa cơm hay cái áo chiếc quần, mà là thiếu lắng nghe và thấu hiểu.

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Khi đứng giữa “tâm bão” của cuộc hôn nhân đang rạn vỡ, tôi đã chọn cách buông tay và cố gắng giữ mình hạnh phúc thay vì níu giữ một người chồng không còn hướng về mình.

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