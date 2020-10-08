Trong mắt đàn ông trung niên, phụ nữ có 3 tố chất quan trọng này chẳng cần giữ chồng vẫn ngoan, kẻ thứ 3 không có ‘cửa’ xen vào

Dưới đây là những tố chất của phụ nữ thông minh khiến đàn ông trung niên chết mê chết mệt, bất chấp tất cả mà nuông chiều cả đời.

Phụ nữ hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông trung niên không chỉ ở vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở sự trưởng thành, điềm đạm và hướng nội.

Đàn ông trung niên không như thế. Vì đã từng trải, đã có vốn sống phong phú nên họ rất mệt mỏi nếu phải yêu đương hay chung sống với người phụ nữ quá lệ thuộc vào mình.

Những anh chàng trẻ tuổi thường bị hấp dẫn bởi một cô nàng có thân hình gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp và thích nhõng nhẽo, mè nheo để mình ra sức bảo vệ. Đàn ông thuở đôi mươi luôn muốn chứng minh mình là cây tùng cây bách để đối phương tựa nương, muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng việc chăm chút cho người phụ nữ mong manh, yếu đuối của mình.

Đối với đàn ông trung niên, phụ nữ thông minh, cá tính và khéo léo mới là mẫu phụ nữ quyến rũ nhất. Họ cần một người bạn đồng hành, có thể cùng mình chia ngọt sẻ bùi, cùng yêu thương, chăm sóc nhau.

Dù có kiếm được nhiều tiền hơn bạn đàn ông cũng chẳng dám khinh thường người phụ nữ bản lĩnh, thành công - Ảnh minh họa: Internet

2. Có sự nghiệp riêng

Rất nhiều phụ nữ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần kiếm một công việc nhàn hạ, lương ít một chút cũng được nhưng đủ nuôi sống bản thân. Họ sợ phải nỗ lực cho sự nghiệp, sợ phải chịu cực khổ nên luôn an phận mà không hề dám bước ra khỏi vùng an toàn để sống cuộc đời huy hoàng, được làm điều mình muốn, sống với đam mê.

Thậm chí, nhiều cô gái còn ảo mộng rằng chỉ cần ra sức làm đẹp, đến những nơi tập trung nhiều đàn ông giàu có để “thả thính” rồi bẫy được đại gia thì sẽ đổi đời.

Họ quên mất rằng, đàn ông càng giàu có càng khôn ngoan, càng dễ dàng nhận biết ai thật tâm đối đãi với mình, ai điêu ngoa lợi dụng.

Chỉ khi có công việc mình yêu thích, có chỗ đứng chốn công sở bạn mới thực sự khiến đàn ông nể phục. Khi ấy, dù có kiếm được nhiều tiền hơn bạn đàn ông cũng chẳng dám khinh thường người phụ nữ bản lĩnh, thành công.

Chỉ khi luôn hướng về ngày mai, suy nghĩ lạc quan và hành xử tử tế thì bạn mới là người phụ nữ đắt giá nhất trong mắt đàn ông trung niên - Ảnh minh họa: Internet

3. Sống tích cực

Đàn ông ghét nhất chính là phụ nữ lắm lời, hay càm ràm, cằn nhằn chỉ vì những điều vặt vãnh. Họ càng khó chịu hơn khi nghe người phụ nữ của mình thêu dệt, nói xấu và tự suy diễn về người khác. Với đàn ông, đây chính là kiểu phụ nữ khiến họ sợ hãi, xa lánh.

Hãy nhớ, nỗi buồn là thứ hay lây, nếu cứ mang những bực dọc, những điều tủn mủn của mình kể hết cho đối phương, trút giận lên anh ấy và suy nghĩ tiêu cực thì chàng sẽ căng thẳng, áp lực vô cùng.

Nguồn năng lượng xấu từ bạn sẽ làm đối phương cảm thấy chán chường đến mức chẳng còn muốn nghe bạn nói bất cứ lời nào.

Chỉ khi luôn hướng về ngày mai, suy nghĩ lạc quan và hành xử tử tế thì bạn mới là người phụ nữ đắt giá nhất trong mắt đàn ông trung niên.