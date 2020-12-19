Trong hôn nhân nếu phụ nữ có 4 biểu hiện này, hạnh phúc gia đình có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào

Phụ nữ yêu 19/12/2020 14:02

Hôn nhân không hạnh phúc là hậu quả của một quá trình tích lũy dài lâu. Nếu phụ nữ có 4 biểu hiện dưới đây, chứng tỏ họ đã tự tay phá hoại hạnh phúc gia đình.

Vẻ ngoài sẽ thay đổi theo năm tháng, tình cảm cũng thay đổi theo thời gian. Dưới đây là 4 biểu hiện của phụ nữ dễ khiến hôn nhân không hạnh phúc.

Quá khắt khe với chồng

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Kỳ vọng của phụ nữ sẽ tạo nên gánh nặng trên vai đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người phụ nữ đặt quá nhiều kỳ vọng vào chồng, thường xuyên làm phiền và đòi hỏi vô cớ, đàn ông sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Trong hôn nhân, hai người đến với nhau dựa trên cơ sở tình cảm và sự tôn trọng, không một ai có quyền tổn thương đối phương.

Nhiều phụ nữ cho rằng chồng phải chiều theo mọi mong muốn và yêu cầu của mình, dù cho những đòi hỏi đó có vô lý đến dường nào. Lâu dần, những câu chì chiết không hồi kết của vợ sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng lên tinh thần người đàn ông. Đây cũng chính là khi hôn nhân đã bị dồn vào đường cùng, khó lòng cứu vãn. 

Quá nuông chiều con cái

Sau khi kết hôn đã lâu, có lẽ người phụ nữ sẽ cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm và sự lãng mạn, vì vậy họ càng xem trọng tình cảm dành cho con cái. Thật ra, nuông chiều con quá mức không phải là thương mà là hại con, khiến đứa trẻ thiếu đi ý thức tự lập.

Con cái đóng góp vô cùng lớn trong hạnh phúc gia đình. Con ngoan thì gia đình êm ấm, con hư thì quanh năm không có nổi một ngày yên ổn. Ai cũng phải trải qua lần đầu làm mẹ, vậy nên phụ nữ hãy tích lũy đầy đủ kiến thức trước khi bắt đầu nuôi dạy một đứa trẻ. Đừng để kết tinh tình yêu của vợ chồng trở thành kíp nổ, khiến không khí gia đình xấu đi.

Quá đảm đang và mạnh mẽ

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Đàn bà đừng nên quá mạnh mẽ, hãy để chồng làm chỗ dựa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đảm đang thì không sao, nhưng đừng nên quá mạnh mẽ khi bên cạnh đã có một người đàn ông. Ra ngoài xã hội, bạn có thể là một người thành đạt, độc lập và tự chủ về tài chính. Nhưng khi đã về đến nhà, bạn hãy để chồng có cơ hội được ra sức vì gia đình. 

Hôn nhân là như vậy, hai bên nên có sự cân bằng và hỗ trợ cho nhau. Nếu phụ nữ quá tự lập và giỏi giang, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân kém cỏi, dễ khiến anh ta trở nên cáu gắt và tổn thương lòng tự trọng. 

Đặt chồng lên trên hết, hoàn toàn đánh mất chính mình

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Đàn bà nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống vợ chồng, nếu đàn bà cứ hy sinh một cách mù quáng thì đàn ông sẽ chỉ thấy bạn lúc nào cũng nhếch nhác, chẳng khác nào một người bảo mẫu lâu năm. Khi mọi quyền hành đều nằm trong tay chồng, phụ nữ sẽ dần đánh mất giá trị vốn có. Đây là một hành vi tự hủy hoại bản thân, khiến phụ nữ ngày càng lo lắng, yếu đuối và dễ cảm thấy bất an.

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Hoa tươi và những tràng pháo tay trước giờ không dành cho những người chỉ biết ôm cây đợi thỏ, thay vào đó, nó được để dành cho những người dũng cảm, không ngại khó khăn vất vả luôn tiến về phía trước. Chỉ nói mà không làm sẽ không bao giờ có thể biến ước mơ thành hiện thực, muốn làm người chiến thắng, không phải bạn có thể hay không, mà là bạn có muốn hay không, chỉ cần bạn muốn, bạn nhất định sẽ thành công.

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