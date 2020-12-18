Đàn ông có 3 đặc điểm này tuyệt đối không thể cưới, phụ nữ cẩn thận chuốc họa vào người

Phụ nữ yêu 18/12/2020 11:59

Lựa chọn người đàn ông để kết hôn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Phụ nữ thông minh nên tránh xa tuyệt đối những người có 3 đặc điểm dưới đây, tránh chịu khổ về sau.

Kết hôn và yêu đương là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ thông minh nên chọn cho mình một người đàn ông có thể mang đến tương lai, chứ không phải một người chỉ biết có hiện tại. Nếu người các nàng chọn làm chồng có 3 đặc điểm dưới đây, bạn nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này.

Nghe lời mẹ vô tội vạ

phu nu thong minh 1
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu phụ thuộc phần lớn vào người chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghe lời mẹ là tốt, nhưng nếu chuyện gì cũng nghe thì phụ nữ nên cân nhắc lại mối quan hệ này. Bắt đàn ông phải chọn lựa giữa mẹ và vợ là chuyện vô cùng phi lý. Nhưng vào thời khắc quan trọng, người chồng phải có chính kiến. Anh ta phải biết bản thân nên làm như thế nào chứ không phải nên nghe lời người nào.  

Không độc lập 

phu nu thong minh 2
Đàn ông không độc lập không thể gánh vác gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn người đàn ông rất quan trọng trong hôn nhân. Khi yêu, nhiều người có thể nghĩ rằng bạn trai có tính tình trẻ con rất đáng yêu, nhưng một người chồng vẫn còn non nớt không thể nào đỡ đần cho gia đình được. 

Đến một độ tuổi nhất định, ai cũng phải thoát khỏi vòng tay cha mẹ, tự tạo cuộc sống riêng. Phụ nữ nên quan sát cách đàn ông giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Khi gặp chuyện khó khăn, liệu anh ta có nhìn nhận sự việc dưới góc độ của một người trưởng thành không, hay chỉ giải quyết sơ sài, làm gì cũng không đạt kết quả. 

Nhu nhược

phu nu thong minh 3
Đàn ông nhu nhược sẽ không đủ sức bảo vệ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhu nhược có tính sĩ diện cao, không biết nhận sai và thường đổ lỗi cho người khác. Thậm chí, đáng trách hơn chính là anh ta không đủ khả năng bảo vệ vợ của mình.

Một người đàn ông như vậy chưa và sẽ không bao giờ là lựa chọn tốt. Anh ta có thể tốt bụng nhưng không nên yếu đuối. Phụ nữ cần một người có thể làm chỗ dựa chứ không cần mang theo một gánh nặng. Khi gặp phải kẻ nhu nhược, các nàng hãy tránh xa ngay lập tức.

3 điều phụ nữ giấu càng kỹ, chỉ cần lộ ra càng khiến đàn ông chết mê chết mệt, nhớ nhung mãi không thôi

3 điều phụ nữ giấu càng kỹ, chỉ cần lộ ra càng khiến đàn ông chết mê chết mệt, nhớ nhung mãi không thôi

Những phẩm chất bên trong còn đáng quý hơn vẻ đẹp bên ngoài. 3 nét tính cách dưới đây sẽ tạo nên một người phụ nữ quyến rũ, ai cũng khó lòng cưỡng lại.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông nhu nhược đàn bà thông minh phụ nữ chọn chồng

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này