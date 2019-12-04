Trạng thái tâm lý của đàn ông khi gặp lại người yêu cũ

Phụ nữ yêu 04/12/2019 05:09

“Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”. Khi gặp lại người yêu cũ, phụ nữ thì có đôi chút tiếc nuối, còn đàn ông họ nghĩ gì?

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người yêu cũ vẫn là điều gì đó thuộc về miền ký ức khó giãi bày. Những người từng lọt vào thương nhớ của nhau đều chẳng dễ dàng quên hết. Phụ nữ vẫn luôn xem người cũ của đàn ông là một mối đe dọa. Thế thì khi gặp lại người xưa, đàn ông thường có trạng thái tâm lý thế nào?

Đàn ông khó quên người cũ

Nhiều người cho rằng đàn ông thường nhớ đến người cũ, lưu luyến quá khứ nhiều hơn phụ nữ. Thật ra, đàn ông thường có hai trạng thái khi nhắc về quá người xưa. Một là vì đã cạn tình, họ nhanh chóng quên đi những kỷ niệm cũ. Và hai là vì còn tình cảm nên vẫn vấn vương. Và nếu là trạng thái thứ hai thì đàn ông thường mất một thời gian dài để quên, nhưng cũng có người dù kết hôn vẫn giữ trong lòng một hình bóng khác.

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Đàn ông thường khó quên người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, đàn ông đã hết yêu thì cạn tình chẳng ai bằng, mà đã đậm sâu thì dù có chia cắt cũng trọng nghĩa trọng tình. Họ không dễ dàng quên người họ từng yêu, từng dành thời gian và tâm sức cùng. Ngay cả khi không còn bên nhau, họ vẫn giữ cho đối phương một vị trí nhất định trong lòng. Có thể là để nhớ về, hoặc có thể là để đợi chờ. Với đàn ông hết yêu là để nhớ về như một hồi ức trải nghiệm yêu đương. Với đàn ông còn yêu thì có lẽ là đợi chờ, đợi để quên, hoặc là chờ một cơ hội hiếm hoi nào đó.

Bởi thế, phụ nữ đừng buộc đàn ông quên triệt để người cũ. Nếu bắt họ phủ nhận hoàn toàn thì chẳng khác nào xóa sạch hết ký ức và trải nghiệm của họ. Đặc biệt là những mối tình sâu đậm, bản thân đàn ông không muốn quên thì bạn có ép cũng vô ích.

Không ngại giúp người cũ khi khó khăn

Phụ nữ thường tránh xa người cũ chuyện cũ. Nhưng đàn ông lại khác, họ không ngại giúp người xưa lúc khó khăn. Nếu có thể giúp, đàn ông sẵn sàng giúp hết mình mà không đắn đo. Đây không hẳn là hành động xuất phát từ tình yêu hay lòng thương hại, mà là một chút trách nhiệm còn sót lại.

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Đàn ông không ngại giúp đỡ người cũ khi gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mà những chuyện liên quan đến người cũ thường khiến gia đình đàn ông căng thẳng. Vì họ biết vợ không thích, nên có thể sẽ giấu giếm để âm thầm giúp đỡ người cũ. Mà thật ra họ chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp đỡ người phụ nữ từng cùng mình yêu đương.

Không muốn để vợ hay người yêu biết

Đàn ông thường giấu việc gặp lại người cũ vì hai nguyên nhân. Một là dù không còn tình cảm nhưng họ vẫn sợ người phụ nữ bên cạnh nghi ngờ, bất an. Ngay cả khi đàn ông không làm chuyện gì có lỗi, chỉ tình cờ gặp lại người cũ, họ cũng rất sợ vợ hay bạn gái ghen tuông. Bởi dẫu sao với phụ nữ, người cũ của đàn ông vẫn là mối hiểm họa khó lường. Chẳng ai biết khi gặp lại nhau, liệu có còn chút gốc rễ nào của mối tình xưa nảy nở. Đàn ông vì tình yêu dành cho người hiện tại, sẽ không để người phụ nữ của mình lo nghĩ vẩn vơ.

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Trái tim đàn ông còn mấy phần ký ức dành cho người yêu cũ, vốn không ai biết được - Ảnh minh họa: Internet

Và hai là đàn ông thật sự muốn gặp lại người cũ, vì chút tình còn sót lại ở cuộc tình dang dở đã từng. Có lẽ họ vẫn chưa quên được đối phương, âm thầm muốn biết cuộc sống của người kia thế nào. Hoặc họ dù đã có người yêu hay vợ vẫn không ngừng nhớ mong về người cũ. Và đương nhiên, họ không thể để người hiện tại biết. Họ vừa không muốn tổn thương người hiện tại, vừa không thôi luyến lưu, bỏ mặc người cũ. Đây là kiểu đàn ông tệ nhất trong tình yêu, vì dây dưa không rõ ràng trong tình cảm.

Trái tim đàn ông còn mấy phần ký ức dành cho người yêu cũ, vốn không ai biết được. Chỉ có đàn ông có thể làm chủ trái tim và lý trí của mình. Vì thế cũng thật mong các anh hãy cân nhắc, rõ ràng với tình cảm của bản thân. Chuyện cũ đã qua, người cũ đã đi, chỉ có hiện tại mới là hạnh phúc đáng trân trọng.

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