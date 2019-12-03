8 tâm thế của người phụ nữ được đàn ông cả đời yêu thương, trân trọng

Phụ nữ muôn đời không thắng nổi thời gian, hiếm có dung nhan nào bất biến trước tháng năm. Nhưng phụ nữ có già đi hay không lại nhờ vào thần trí và hàm dưỡng từ trái tim và tâm hồn. Phụ nữ càng tươi trẻ, yêu đời, mang một trái tim rộng mở vô ưu vô lo thì dẫu bao nhiêu tuổi vẫn giữ được thần thái trẻ trung.

Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mà là trái tim bạn có bị cằn cỗi trước cuộc đời hay không. Vì thế, hãy luôn làm mới thế giới quan của mình. Hãy nhìn mọi chuyện ở nhiều khía cạnh khác nhau, mở rộng đầu óc và trái tim. Bạn sẽ thấy cuộc đời này rộng mở và đẹp đẽ hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Phụ nữ có tự trọng thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không cúi đầu, không khuất phục, không bán rẻ bản thân vì ham vọng xa xỉ hay vật chất tầm thường. Phụ nữ quý giá nhất với đàn ông là người biết rõ giá trị của mình, không ngừng cố gắng, không ngừng giữ mình trong sạch. Bởi cuộc đời này, sống tự trọng hay buông thả là lựa chọn của bạn. Nhưng việc bạn xem trọng hay xem thường bản thân sẽ quyết định cách người khác đối xử với bạn. Sống tự trọng thì ai cũng không thể xem thường bạn. Sống xem thường chính mình thì dù là ai cũng không xem trọng bạn.

Không là nô lệ của đồng tiền

Phụ nữ sống nhất định phải thực tế, phải biết bản thân cần tiền và nhất định không thể ngừng kiếm tiền. Nhưng đừng sống quá thực dụng, tiền là một công cụ để sống tốt hơn, nhưng không phải là mục đích duy nhất để bạn sống. Nếu bạn trở thành nô lệ của đồng tiền, bạn sẽ trở nên nông cạn và thấp hèn trong mắt người khác, nhất là đàn ông.

Phụ nữ kiếm tiền để khiến mình vui, để tăng giá trị và phẩm giá của bản thân. Bởi thế, hãy biết đúng giá trị đồng tiền mình kiếm ra để tận hưởng, để tự hào, nhưng cũng đừng quên giá trị đức hạnh và phẩm giá của bản thân không đồng tiền nào có thể mua được.

Luôn làm chủ cảm xúc

Phụ nữ làm chủ được cảm xúc của mình trong tình yêu luôn được đàn ông nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tâm thế của người đàn bà khôn ngoan trong tình yêu, mãnh liệt khi yêu mà cũng sẵn sàng dứt khoát khi phải buông tay. Hãy học cách đón nhận khi tình yêu ở cạnh cũng như lúc chia lìa. Hãy trân trọng phút giây bạn còn được yêu và đừng tiếc nuối khi đến lúc nó phải rời xa bạn.

Phụ nữ làm chủ được cảm xúc của mình trong tình yêu luôn được đàn ông nể trọng. Vì biết lúc nào cần buông tay mà không day dưa, vì biết khi nào cần đắm say mà bằng lòng hết mình. Phụ nữ như thế đàn ông luôn khắc ghi rất sâu, dù chia tay rồi cũng khó quên được.

Nũng nịu cũng cần đúng lúc đúng nơi

Đàn ông rất dễ chán người phụ nữ lúc nào cũng trẻ con, nũng nịu. Một người vợ khôn ngoan lại luôn có hai thái cực rõ rệt, nghiêm túc khi ở ngoài phòng ngủ, nhưng chỉ cần lên giường sẽ hoàn toàn biến thành “hồ ly”. Người phụ nữ này khi ở gần chồng biết nũng nịu đúng nơi, kiên định đúng lúc, khi nào cần kín đáo, khi nào phải “hở” để chồng say mê.

Có năng lực

Những người phụ nữ có năng lực thường dễ sống hạnh phúc hơn người khác. Vì có thực lực nên họ dễ đạt được thành tựu trong công việc. Chính điều này giúp họ thỏa mãn với bản thân, có mục tiêu trong cuộc sống, đồng thời cũng giữ được vị trí nhất định trong gia đình. Tâm lý của người phụ nữ này cũng không bị cơm áo gạo tiền mài mòn. Họ lạc quan, tự tin và khiến đàn ông nể trọng.

Vì thế, có một công việc và không ngừng cố gắng đạt thành tựu sẽ cho phụ nữ một tâm thế vững vàng hơn trong cuộc sống.

Không bao biện cho sai lầm của bản thân

Nếu phụ nữ muốn được người khác tôn trọng thì nhất định phải biết nhìn nhận lỗi sai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ muốn được người khác tôn trọng thì nhất định phải biết nhìn nhận lỗi sai của mình. Dù bạn chẳng thể tự hào về lỗi sai của mình nhưng thừa nhận mình sai chính là cách sống tự trọng với người khác. Không phải đề cao chính mình mới được người khác nể trọng, mà đôi khi biết mình chưa tốt mới khiến người khác nhìn nhận.

Thuần khiết

Sự thuần khiết nhất ở một người phụ nữ thu hút chính là dù đã nếm qua thăng trầm vẫn gì được lòng không sân si, dung dị bao dung, thanh thuần ấm áp. Kiểu phụ nữ này dù không xinh đẹp vẫn toát lên thần thái người khác nhìn một khắc khó quên một đời.