Phụ nữ 'rớt giá' trong mắt đàn ông vì phạm phải 3 điều 'tối kỵ'

Phụ nữ yêu 02/12/2019 05:18

Sai lầm của phụ nữ trong tình yêu hay đàn ông là khiến bản thân “mất giá” trong mắt đàn ông. Suy cho cùng là vì phạm phải 3 điều “tối kỵ” này.

Đây là 3 sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông xem thường.

Quá dễ dãi

Người đàn bà thông minh không bao giờ để đàn ông thấy họ quá dễ dãi. Phụ nữ quá dễ dãi trong tình yêu hay hôn nhân chính là quá chiều theo mong muốn của đàn ông. Chỉ cần đàn ông muốn, bạn vội vàng cho ngay, chỉ cần đàn ông cần, bạn đem đến trước mặt. Bạn cho rằng làm thế sẽ thể hiện tình yêu của mình, nhưng ngược lại đàn ông lại chóng chán.

Đàn ông là sinh vật thích khám phá. Nếu bạn tình nguyện cho anh ta thấy hết trái tim, thể xác và thế giới của bạn, thì anh ta còn gì để tò mò mà hứng thú? Thậm chí, nhiều người đàn ông sẽ cho rằng bạn quá dễ chinh phục, không đáng để trân trọng. Với đàn ông, điều gì càng khó nắm bắt, có được thì càng quý trọng.

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Người đàn bà thông minh không bao giờ để đàn ông thấy họ quá dễ dãi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá đơn thuần trong tình yêu rất dễ trở thành mẫu phụ nữ dễ dãi trong mắt đàn ông. Phụ nữ dại là vì cho đi sai cách, thể hiện tình yêu sai cách. Bạn có thể yêu, có thể cho đi, hay hy sinh, nhưng đừng để đàn ông xem thường bạn. Hãy có một ranh giới cho tình yêu của mình, hoàn toàn khác với dễ dãi để đàn ông lấn lướt, không xem trọng.

Hơn nữa, phụ nữ phải biết cách giữ chút bí ẩn cho riêng mình. Trong tình yêu hay hôn nhân, bạn có 10 thì phải giữ lại 2 hay 3. Sức hút của phụ nữ nằm ở những gì giữ lại cho mình như thế.

Có quá nhiều “mặt nạ”

Với đàn ông, phụ nữ có quá nhiều “bộ mặt” chính là phụ nữ giả tạo. Phụ nữ giả tạo khác với phụ nữ bí ẩn. Đàn ông thích sự ẩn ý tinh tế, khéo léo của đàn bà quyến rũ bí ẩn, nhưng họ cực kì ghét phụ nữ thực dụng có quá nhiều lớp “mặt nạ”.

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Sự chân thành trong nội tâm sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể cá tính, tạo sự riêng biệt với sự bí ẩn, nhưng hãy sống thật là chính mình. Sự chân thành trong nội tâm sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn tự nhiên. Ngược lại, sống quá linh hoạt với hoàn cảnh, với quá nhiều bộ mặt và lối sống, phụ nữ không chỉ đánh mất chính mình, mà còn ngày càng kém thu hút.

Không biết chăm sóc bản thân

Sai lầm của phụ nữ là không biết chăm sóc bản thân, luôn xuất hiện trước mặt đàn ông với bộ dạng lôi thôi và luộm thuộm. Phụ nữ như thế chẳng khác gì thể hiện với người đối diện rằng mình không có trách nhiệm với bản thân.

Đàn ông say mê trước sắc đẹp, nhưng họ không xem thường phụ nữ không có dung nhan nổi bật. Ngược lại, không cần dung mạo hoàn mỹ, với tính cách và tâm hồn nổi trội, phụ nữ vẫn có thể chiếm giữ được trái tim đàn ông. Thực tế, có rất nhiều phụ nữ không hề xinh đẹp, nhưng vẫn tỏa ra sức hút từ ngoại hình, thần thái và cách cư xử. Đều là vì họ biết chăm sóc bản thân. Từ ngoại hình, cơ thể, đến cách bồi dưỡng những giá trị nội hàm. Phụ nữ hơn nhau không nằm ở những gì sinh ra đã có, mà là quá trình nỗ lực hoàn thiện và nâng cao giá trị của mình trong mắt người khác.

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Phụ nữ phải tập trung vào chính mình đầu tiên, yêu quý bản thân, khám phá và trau dồi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ phải tập trung vào chính mình đầu tiên, yêu quý bản thân, khám phá và trau dồi chính mình. Ngược lại, sai lầm của phụ nữ là xem thường và thiếu tôn trọng bản thân. Đã thế thì cũng chẳng có ai có thể tôn trọng và yêu thương bạn được.

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