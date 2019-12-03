7 mẫu phụ nữ dù đẹp nghiêng nước nghiêng thành đàn ông cũng không lấy làm vợ

Phụ nữ yêu 03/12/2019 05:12

Những người phụ nữ này có dung mạo hơn người nhưng kỳ thực lại là kiểu phụ nữ đàn ông ghét. Đàn ông có thể ở bên họ cho vui, chứ không bao giờ lấy làm vợ.

Đây là những kiểu phụ nữ đàn ông ghét, dù xinh đẹp đến mấy cũng không muốn lấy làm vợ.

Phụ nữ thích “buôn chuyện”

Đàn ông cần một người vợ cùng họ xây dựng gia đình, họ muốn tìm người bạn đời cùng họ lên kế hoạch cho những dự định trong đời. Và phụ nữ nếu không dành hết tâm trí thời gian cho gia đình, mà chỉ muốn “buôn chuyện” thiên hạ sẽ cho đàn ông cảm giác không thể tin tưởng.

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Phụ nữ quá nhiều chuyện sẽ dễ đánh mất hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, phụ nữ quá nhiều chuyện sẽ dễ đánh mất hạnh phúc gia đình. Vì họ lúc nào cũng thích nói chuyện người khác, thậm chí là mang chuyện gia đình mình ra để nói nên càng khiến đàn ông thấy khó chịu. Kiểu phụ nữ này cực kì mất điểm trong mắt đàn ông.

Có suy nghĩ quá tiêu cực

Kiểu phụ nữ kém thu hút này luôn trong trạng thái chán nản, mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Đàn ông dù là người sống lạc quan, mạnh mẽ thế nào cũng sẽ không chịu nổi cảm giác có một người vợ lúc nào cũng thiếu sức sống. Đàn ông muốn những lúc họ mệt mỏi nhất vẫn có người truyền cho họ năng lượng tích cực. Họ không muốn lúc nào cũng phải lo lắng cho người phụ nữ quá tiêu cực.

Phụ nữ có những lúc thật sự yếu đuối và mệt mỏi khi gặp khó khăn. Người đàn ông yêu bạn cũng sẵn sàng ở bên bạn vào những lúc đó. Nhưng hãy luôn giữ trạng thái tích cực. Vì một người phụ nữ sống quá tiêu cực sẽ gây mệt mỏi và mất lòng tin cho người bên cạnh.

Quá coi trọng tiền bạc

Tiền bạc đóng vai trò cho phụ nữ cảm giác an toàn trong cuộc sống. Phụ nữ phải thực tế để không ngừng cố gắng kiếm tiền, nhưng đừng thực dụng khi sống quá coi trọng đồng tiền. Vì sự thực dụng trong tiền bạc sẽ khiến phụ nữ trở nên kém hấp dẫn trong mắt đàn ông.

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Đàn ông sợ nhất là kiểu phụ nữ “đào mỏ” chỉ yêu vì tiền, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ nhất là kiểu phụ nữ “đào mỏ” chỉ yêu vì tiền, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Với kiểu phụ nữ này, đàn ông có thể vui vẻ ở bên vài hôm, nhưng không ngu dại để sống cùng cả đời.

Cảm xúc thay đổi thường xuyên

Kiểu phụ nữ kém thu hút này có tính tình thất thường, luôn đòi hỏi đàn ông phải chiều chuộng. Nhưng đàn ông không muốn lấy một người vợ có tính cách này. Họ muốn tìm một người bạn đời có thể thấu hiểu, cùng họ chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Không ngừng nói về người cũ

Đàn ông có thể chấp nhận nghe về người cũ của đối phương một hai lần. Nhưng họ sẽ cực kì khó chịu khi phụ nữ nhắc không ngừng về người cũ. Điều này chứng tỏ cô ấy chưa quên được quá khứ. Và với kiểu phụ nữ này, đàn ông dù thích mấy cũng không có hứng thú gắn bó lâu dài.

Phụ nữ lẳng lơ

Đàn ông luôn tránh xa kiểu phụ nữ lẳng lơ. Sức chiếm hữu của đàn ông trong tình yêu rất cao, họ chỉ muốn đối phương biết đến mình họ. Hơn nữa, sự lẳng lơ quá đà ở một người phụ nữ sẽ cho đàn ông cảm giác đối phương không có đức hạnh và lòng chug thủy trong tình yêu và hôn nhân.

Ghen tuông quá đà

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Kiểu phụ nữ đàn ông ghét thì họ dù có từng mê đắm vẻ ngoài thế nào cũng không muốn cả đời sống chung - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ thì phải ghen, càng yêu sẽ càng hay ghen. Nhưng ghen tuông cũng cần có mức độ để giữ tình yêu của cả hai. Một người phụ nữ ghen tuông quá đà cho đàn ông cảm giác vừa sợ vừa ngột ngạt.

Đàn ông yêu bằng mắt, nhưng lấy thì bằng phán đoán nhiều hơn cảm xúc. Kiểu phụ nữ đàn ông ghét thì họ dù có từng mê đắm vẻ ngoài thế nào cũng không muốn cả đời sống chung.

5 dấu hiệu khi phụ nữ thất vọng nhất về đàn ông, chỉ đợi cơ hội rời đi

5 dấu hiệu khi phụ nữ thất vọng nhất về đàn ông, chỉ đợi cơ hội rời đi

Phụ nữ một khi cạn tình sẽ thường có cảm giác thất vọng về đối phương. Đây là dấu hiệu phụ nữ hết yêu vì thất vọng, mất niềm tin vào đàn ông.

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