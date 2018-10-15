Tìm lại cảm xúc nồng nhiệt sau chiến tranh lạnh với chồng

Mặc dù chiến tranh lạnh không hề có quá nhiều sự cãi vã hay thậm chí là động tay động chân nhưng không có nghĩa là nó vô hại. Ngược lại, nếu để sự im lặng kéo dài quá lâu, không ai chịu chủ động làm hòa thì tình cảm sẽ dần nhạt đi, khó hàn gắn.

Chiến tranh lạnh trong tình yêu không chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của một phía mà đôi khi cả hai người đều “tham chiến”. Có thể vì bất cứ lý do mà hai người đang yêu nhau sẵn sàng dùng sự lạnh lùng như một cách khẳng định cái tôi của mình và “trừng phạt” đối phương.

Chính vì vậy, tuy cặp đôi nào khi yêu, ngay cả khi đã là vợ chồng đều khó tránh khỏi những lúc chiến tranh lạnh với nhau, nhưng nếu bạn thật sự trân trọng tình yêu và đối phương, hãy cố gắng nhớ 3 nguyên tắc cơ bản nhất để sự im lặng không hủy hoại hạnh phúc của mình.

Khi chiến tranh lạnh xảy ra, cho dù là lỗi của ai thì cả hai đều sẽ rơi vào trạng thái im lặng, bức bối đến khó chịu. Nhưng thay vì cứ giày vò hoặc nhất thời tìm đến những thú vui khác thì mỗi người nên nhân cơ hội đang có khoảng không gian và thời gian yên tĩnh này mà tự suy xét, kiểm điểm lại chính mình.

Khi bạn bình tâm nhìn lại mọi chuyện vừa qua với tâm thái ổn định và khách quan nhất, rất có thể bạn sẽ thấu hiểu được nguyên nhân của cuộc chiến đang diễn ra. Bạn cũng dễ dàng có sự cảm thông, bao dung hơn cho đối phương và sau đó chắc chắn sẽ có giải pháp thích hợp nhất để làm hòa sau khi cãi nhau với người ấy.

2. Đừng ngại tìm một người bạn chung thân thiết của cả hai

Thông thường hai người khi yêu nhau đều dần dần sẽ có những người bạn chung, trong đó, hãy tìm một người bạn chung mà cả hai đều thân thiết và thật sự tin tưởng để chia sẻ khúc mắc giữa hai bạn. Người bạn này có thể là người lắng nghe đáng tin cậy và thậm chí còn có thể khách quan nhìn nhận vấn đề, cho hai bạn một giải pháp tốt nhất để hòa giải.

Không chỉ là những cặp đôi đang yêu mà chiến tranh lại giữa hai vợ chồng cũng là chuyện khó tránh khỏi. Trong tình huống này, nếu không thể tìm được người bạn chung, bạn cũng có thể tìm đến một người thân nào đó mà cả hai đều yêu quý, kính trọng để nhờ sự hỗ trợ của người đó, nhanh chóng giúp vợ chồng bạn tìm lại bình yên, hòa thuận trong gia đình.

Trong một khung cảnh dễ chịu, thân quen đầy kỷ niệm đẹp, tâm trạng cả hai sẽ dịu lại và bắt đầu cởi mở hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Tìm một nơi mà cả hai đã từng hẹn hò để cùng ngồi lại với nhau

Hầu như khi xảy ra chiến tranh lạnh, nguyên nhân không phải là người này hết yêu người kia mà chỉ là sự bốc đồng nhất thời, cộng với cái tôi cao không muốn chủ động nhượng bộ và thậm chí là bản thân mỗi người cũng không biết nên nói gì, làm gì để dừng cuộc chiến này.

Một lời khuyên hữu ích cho bạn chính là hãy hẹn người ấy cùng đến một địa điểm quen thuộc mà hai bạn đã từng hẹn hò và rất yêu thích. Khi ở trong một khung cảnh dễ chịu, thân quen đầy kỷ niệm đẹp, tâm trạng cả hai sẽ dịu lại và bắt đầu cởi mở hơn, giúp mỗi người có thể giảm bớt những khó chịu trong lòng và sẵn sàng chia sẻ ôn hòa với nhau.

Làm gì để tìm lại cảm xúc nồng nhiệt sau chiến tranh lạnh?

Tuyệt đối tránh thốt ra những lời nặng nề, cay nghiệt

Để có thể nhanh chóng làm dịu đi chiến tranh lạnh và hâm nóng cảm xúc, cả hai cần học cách kiểm soát chính mình, không dùng lời lẽ khó nghe, miệt thị và làm tổn thương đối phương. Đặc biệt là chiến tranh lạnh sau khi cưới, khi cả hai vợ chồng cùng ở dưới một mái nhà thì mỗi người càng phải chú trọng lời nói, cử chỉ với đối phương.

Bất kể là nhiều hay ít, nếu bạn có lời lẽ không hay khi chiến tranh lạnh thì sau cuộc chiến, tình cảm sẽ càng khó hàn gắn hơn vì dù đôi bên đã chấp nhận bỏ qua cho nhau nhưng tổn thương trước đó vẫn còn âm ỉ.

Không dùng lời lẽ khó nghe làm tổn thương đối phương ngay cả khi chiến tranh lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngại chủ động nhận sai

Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, bất kể nguyên nhân thật sự của chiến tranh lạnh là gì và của ai thì sau cuộc chiến, cách tốt nhất để nhanh chóng tìm lại sự nồng nhiệt chính là mỗi người biết chủ động nhận sai.

Điều này không phải để phân rõ thị phi trắng đen một lần nữa, mà là thể hiện tâm ý, lòng chân thành của người này dành cho đối phương. Cả hai sẽ cảm thấy mình vẫn luôn được yêu thương, trân quý dù có trải qua bao sóng gió trước đó.