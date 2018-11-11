Thư gửi chồng tương lai – người mà em trân trọng và yêu quý!

Phụ nữ yêu 11/11/2018 05:11

Không biết anh đang viết gì trong thư gửi vợ của mình nhỉ? Em đã nghĩ rất nhiều trước khi đặt bút, nhưng đến khi thực sự viết ra, thì lại chẳng nghĩ được nhiều. Bởi em tin anh sẽ hoàn toàn là một người chồng tốt, đáng để dựa dẫm cả cuộc đời của em.

Gửi anh – người em sẽ lấy làm chồng!

Vậy là đã ba mùa hoa sữa chúng mình bên nhau. Ba năm trôi qua với biết bao nhiêu sóng gió, chông gai. Thế nhưng cho đến giờ phút này, được ngồi đây viết cho anh bức thư gửi chồng tương lai, tất cả trong em chỉ còn lại sự ngọt ngào và hạnh phúc!

Thư gủi chồng tương lai
Thư gủi chồng tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Anh ơi, những kỉ niệm của mỗi mùa hoa Hà Nội trong em và trong anh vẫn còn vẹn nguyên anh nhỉ? Từ lần đầu tiên em gặp anh dưới tàng hoa sữa nồng nàn ngày ấy. Đến những lần hẹn hò lãng mạn ta đèo nhau qua những con phố ngập tràn sắc trắng và hương thơm....

Em biết là trong 3 năm qua, em đã làm anh buồn rất nhiều. Có khi là do em trẻ con không hiểu chuyện, không thể cảm thông chia sẻ cho những khó khăn mà anh gặp phải. Có khi là những lần giận hờn vô cớ hoặc chỉ vì những điều cỏn con. Bây giờ nghĩ lại em thấy thương anh quá, sao anh vẫn cứ chịu đựng hoài được cái tính trẻ con của em vậy nhỉ? Anh là siêu nhân sao?

Nhưng dù sao thì anh cũng vẫn biết là em yêu anh phải không? Em yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả những gì em có thể có nếu không lựa chọn anh làm bến đỗ cuộc đời. Thế nên, anh cũng phải luôn luôn yêu em đấy!

Và trong bức thư gửi chồng tương lai này của em, em có một số điều muốn nói với anh như sau:

1. Quy định đối xử với vợ

Luôn lắng nghe những ý kiến của vợ, dù đúng dù sai. Trước tiên hãy lắng nghe em, sau đó hãy quyết định.

Viết thư cho chồng tương lai
Viết thư cho chồng tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Luôn chia sẻ với vợ những khó khăn gặp phải trong cuộc sống bên ngoài. Em thương anh vất vả và luôn muốn được chia sẻ những vất vả với anh. Nên dù em không giúp anh được gì, nhưng hãy để cho em được đồng hành vượt qua khó khăn với anh.

Luôn tôn trọng những điều em làm, dù đúng dù sai. Em đã làm rồi nên không được phép trách cứ nặng lời. Em là cô gái yếu đuối mà, nên dù em sai, anh cũng hãy nhẹ nhàng để chỉ ra lỗi sai cho em nhé!

2. Quy định giữ gìn tình yêu với vợ

Luôn nhớ và tặng quà cho vợ các ngày đặc biệt: 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, ngày cưới, ngày kỉ niệm tình yêu. Không được phép tặng quà xa xỉ nếu không được yêu cầu.

Luôn khen vợ xinh đẹp, đảm đang. Đây là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.

Không được phép khen người phụ nữ khác xinh đẹp trước mặt vợ. Mặc dù cô ta có xinh đẹp đi chăng nữa.

Thư gủi chồng tương lai của em
Thư gủi chồng tương lai của em - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ và tâm sự với vợ mỗi ngày để gắn kết tình cảm vợ chồng. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh và em sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả.

Thường xuyên dẫn vợ đi dạo, đi uống café hoặc đi du lịch. Địa điểm sẽ do vợ chọn.

Muốn nói nhiều quá mà tự nhiên không nghĩ ra. Có lẽ cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lồng ngực khiến cho lí trí của em không hoạt động nữa anh ạ! Không biết anh đang viết gì trong thư gửi vợ của mình nhỉ? Em đã nghĩ rất nhiều trước khi đặt bút, nhưng đến khi thực sự viết ra, thì lại chẳng nghĩ được gì nhiều. Bởi em tin anh sẽ hoàn toàn là một người chồng tốt, đáng để dựa dẫm cả cuộc đời của em. Và anh yên tâm nhé, em cũng sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành cô vợ hiền của anh, người mẹ đảm của các con anh. Dù cho phía trước có khó khăn, có gian nan cỡ nào, em cũng sẽ cùng anh vượt qua.

Và câu nói duy nhất em muốn nói trong thư gửi chồng tương lai  này là: Nắm tay em đi suốt cuộc đời anh nhé!

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