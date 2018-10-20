Có nên từ bỏ khi cuộc sống vợ chồng bế tắc?

Vợ chồng là duyên nợ trăm năm. Cuộc sống có lúc bế tắc, có lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng đó chỉ là những khó khăn, trở ngại nhất thời. Điều quan trọng là mỗi người tự ý thức được trách nhiệm và giá trị dành cho nhau, cuộc hôn nhân mới có thể bền vững.

Khi cuộc sống vợ chồng bế tắc, bạn có xu hướng nghĩ đến cách từ bỏ - Ảnh minh họa: Internet Khi cuộc sống vợ chồng bế tắc, luôn có những lối đi, những cách giải quyết để bạn có thể nhẹ nhõm hơn và không cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm. Tuy nhiên, làm như thế nào, đối diện với nó ra sao là cách mà mỗi người tự tiếp nhận. Không thể thiếu những trắc trở trong đời sống hôn nhân Cuộc sống hôn nhân dù viên mãn đến đâu, hai người dù có sống hòa hợp đến đâu cũng khó có thể tránh khỏi những xung đột, những trắc trở trong cuộc sống. Đó là những hương vị cần có trong đời sống hôn nhân. Có những giây phút ngọt bùi cũng phải có những đắng cay. Tranh cãi, xung đột đôi lúc cũng chính là phép thử khiến cho đời sống hôn nhân trở nên bền vững hơn. Người ta nói rằng nếu không có những lúc cãi vã thì khó có thể hiểu nhau một cách trọn vẹn. Lúc còn yêu nhau, mối quan hệ của hai người rất khác so với quãng thời gian đã về một nhà. Do đó, đừng thất vọng khi chúng ta không còn ngọt ngào với nhau, không còn mộng mơ như trước đó.

Cuộc sống hôn nhân buộc các cặp vợ chồng phải lo nghĩ nhiều chuyện quan trọng khác. Bạn không chỉ dành thời gian để nghĩ về nhau, không chỉ yêu nhau, các bạn còn phải mang trong mình nỗi lo cơm áo, gạo tiền, cuộc sống gia đình,… Những nỗi lo đó đôi khi khiến bạn mất dần nhiệt huyết, mất dần đi cái lãng mạn, bay bổng. Cũng có lúc bạn sẽ không muốn ở gần nhau, sẽ chỉ muốn gắt gỏng và cãi vã nhau về những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sau tất cả, khi chúng ta đặt trách nhiệm của mình đối với gia đình lên hàng đầu, chúng ta sẽ có thêm động lực để tha thứ, để nỗ lực vì nhau. Không thể thiếu những trắc trở trong đời sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Khi cuộc sống vợ chồng bế tắc, đừng nên từ bỏ Khi cuộc sống vợ chồng gặp phải những trở ngại, điều quan trọng chúng ta cần làm là đặt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với gia đình lên hàng đầu. Bạn cần phải nhìn nhận được rằng đâu là điều quan trọng nhất. Bạn không thể chỉ nghĩ đến nỗi khổ của bản thân mà quên đi người bên cạnh mình cũng đã chịu không ít những vất vả. Chúng ta đều vất vả, đều gặp những khó khăn mà đôi lúc ta tưởng chừng như nó sẽ làm ta gục ngã.

Bế tắc không có nghĩa là đường cùng. Đường cùng hay không cũng chỉ là do cách quan niệm của mỗi người. Chúng ta không thể vì một vài khó khăn trước mắt mà từ bỏ những gì chúng ta đã cố gắng rất nhiều để vun đắp. Đôi lúc, để có được hạnh phúc lâu dài cần sự hi sinh. Chúng ta nhẫn nhịn nhau, bỏ qua những lỗi lầm của nhau, hi sinh những sở thích của bản thân để sống hòa hợp với nhau hơn. Cũng có lúc, chúng ta hi sinh thời gian để thỏa mãn niềm vui của bản thân để gia đình được trọn vẹn, để có thời gian chăm sóc và ở bên cạnh những người mình thương yêu. Duyên vợ chồng không đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi. Ở đó, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm ràng buộc. Chúng ta cố gắng vì một tổ ấm trọn vẹn. Nó thực sự trở thành tổ ấm khi chúng ta biết nghĩ cho nhau. Đừng dễ dàng buông bỏ khi cuộc sống vợ chồng bế tắc - Ảnh minh họa: Internet Hãy cố gắng tìm một “thế giới thứ ba” Khi vợ chồng còn trẻ, còn chưa có sự ràng buộc con cái có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ không phải lo nghĩ nhiều về mọi vấn đề cho thế hệ tương lai. Nhưng khi có con, bạn sẽ thấy cuộc sống hôn nhân không màu hồng như bạn từng nghĩ. Sẽ có muôn vàn vấn đề nảy sinh. Không ít cặp vợ chồng đứt gánh giữa đường vì không có con đường nào để giải thoát sự bế tắc trong đó. Một trong những điều cần phải có để quan hệ hôn nhân bền vững, đó là hai người cần hình thành cho mình một thế giới thứ ba. Ở thế giới đó, tình yêu là yếu tố cần, sự hòa hợp chính là yếu tố đủ để cả hai người có thể đi đến cuối con đường. Thế giới thứ ba, là thế giới chung của các thành viên trong gia đình. Mọi người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sở thích của nhau. Mỗi người một công việc, nhưng ở đó có sự thông cảm lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Khi cuộc sống vợ chồng bế tắc, bạn cần tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề của bản thân và của nửa kia. Hãy cố gắng hi sinh cho nhau, nghĩ cho đại cuộc, đừng để những nông nổi, những hờn giận nhất thời làm đánh mất đi điều quý giá nhất, đó chính là gia đình.

Vợ chồng ít quan hệ có sao không? Vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn và thường xuyên giúp tình cảm thêm gắn kết, sức khỏe cải thiện, tâm lý thoải mái. Khi vợ chồng ít hoặc không quan hệ chứng tỏ cuộc sống hôn nhân đang rất nặng nề, cần tìm giải pháp cứu vãn ngay kẻo chia ly chỉ là chuyện sớm muộn.

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