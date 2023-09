Có nên từ bỏ khi cuộc sống vợ chồng bế tắc?

Cuộc sống hôn nhân dù viên mãn đến đâu, hai người dù có sống hòa hợp đến đâu cũng khó có thể tránh khỏi những xung đột, những trắc trở trong cuộc sống. Đó là những hương vị cần có trong đời sống hôn nhân. Có những giây phút ngọt bùi cũng phải có những đắng cay. Tranh cãi, xung đột đôi lúc cũng chính là phép thử khiến cho đời sống hôn nhân trở nên bền vững hơn. Người ta nói rằng nếu không có những lúc cãi vã thì khó có thể hiểu nhau một cách trọn vẹn. Lúc còn yêu nhau, mối quan hệ của hai người rất khác so với quãng thời gian đã về một nhà. Do đó, đừng thất vọng khi chúng ta không còn ngọt ngào với nhau, không còn mộng mơ như trước đó.

Bế tắc không có nghĩa là đường cùng. Đường cùng hay không cũng chỉ là do cách quan niệm của mỗi người. Chúng ta không thể vì một vài khó khăn trước mắt mà từ bỏ những gì chúng ta đã cố gắng rất nhiều để vun đắp. Đôi lúc, để có được hạnh phúc lâu dài cần sự hi sinh. Chúng ta nhẫn nhịn nhau, bỏ qua những lỗi lầm của nhau, hi sinh những sở thích của bản thân để sống hòa hợp với nhau hơn. Cũng có lúc, chúng ta hi sinh thời gian để thỏa mãn niềm vui của bản thân để gia đình được trọn vẹn, để có thời gian chăm sóc và ở bên cạnh những người mình thương yêu.

Duyên vợ chồng không đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi. Ở đó, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm ràng buộc. Chúng ta cố gắng vì một tổ ấm trọn vẹn. Nó thực sự trở thành tổ ấm khi chúng ta biết nghĩ cho nhau.

Đừng dễ dàng buông bỏ khi cuộc sống vợ chồng bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cố gắng tìm một “thế giới thứ ba”

Khi vợ chồng còn trẻ, còn chưa có sự ràng buộc con cái có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ không phải lo nghĩ nhiều về mọi vấn đề cho thế hệ tương lai. Nhưng khi có con, bạn sẽ thấy cuộc sống hôn nhân không màu hồng như bạn từng nghĩ. Sẽ có muôn vàn vấn đề nảy sinh. Không ít cặp vợ chồng đứt gánh giữa đường vì không có con đường nào để giải thoát sự bế tắc trong đó.

Một trong những điều cần phải có để quan hệ hôn nhân bền vững, đó là hai người cần hình thành cho mình một thế giới thứ ba. Ở thế giới đó, tình yêu là yếu tố cần, sự hòa hợp chính là yếu tố đủ để cả hai người có thể đi đến cuối con đường. Thế giới thứ ba, là thế giới chung của các thành viên trong gia đình. Mọi người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sở thích của nhau. Mỗi người một công việc, nhưng ở đó có sự thông cảm lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau.

Khi cuộc sống vợ chồng bế tắc, bạn cần tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề của bản thân và của nửa kia. Hãy cố gắng hi sinh cho nhau, nghĩ cho đại cuộc, đừng để những nông nổi, những hờn giận nhất thời làm đánh mất đi điều quý giá nhất, đó chính là gia đình.