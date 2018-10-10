Vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn và thường xuyên giúp tình cảm thêm gắn kết, sức khỏe cải thiện, tâm lý thoải mái. Khi vợ chồng ít hoặc không quan hệ chứng tỏ cuộc sống hôn nhân đang rất nặng nề, cần tìm giải pháp cứu vãn ngay kẻo chia ly chỉ là chuyện sớm muộn.

Hai người yêu nhau sẽ bị hấp dẫn bởi đối phương, đặc biệt lực hấp dẫn càng lớn khi có sự hòa hợp về mặt tình dục. Lực hấp dẫn này sẽ giảm dần khi hai người ít quan hệ. Vợ chồng mà ít quan hệ dễ dẫn đến bị trầm cảm và thiếu sự kết nối với bạn đời. Vợ chồng ít quan hệ dễ rạn nứt tình cảm Vợ chồng ít quan hệ có sao không? Các bạn thử nghĩ xem, một cuộc hôn nhân “ít sex” hoặc “thiếu sex” sẽ ra sao? Chắc chắn rằng sẽ làm cho vợ chồng xa nhau. Bởi “chuyện ấy” không chỉ là nhu cầu mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Khi hai vợ chồng ở bên nhau mà ít quan hệ chứng tỏ hai người đang “bội thực” về nhau. Vì vợ chồng chẳng có điều gì để hỏi han, khám phá cũng như chẳng còn gì để nhớ nhung và cảm thấy hấp dẫn.

Khi hai bạn ít quan hệ, vợ chồng thiếu sinh hoạt tình dục không chỉ rạn nứt về mặt tình cảm mà còn dễ gặp nhiều nguy hại cho sức khỏe. Người vợ “thiếu sex” trong thời gian dài sẽ làm cho ham muốn bị kìm nén, chức năng tình dục bị teo lại như đồ bỏ đi, lúc này dịch bài tiết âm đạo giảm hoặc khô hạn, có thể dẫn đến viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ tử cung và viêm xương chậu… Trong một thời gian dài sinh hoạt tình dục rất ít người vợ và người chồng rất dễ bị lãnh cảm với tình dục, không còn muốn quan hệ với đối phương. Chức năng sinh lý cũng dần dần “tê liệt”, đến một lúc nào đó hai bạn sẽ không cần dùng đến nữa. Lúc này vợ chồng chỉ là hai người bạn sống chung nhà, không có sự gắn kết về mặt tình cảm và sự hấp dẫn về mặt cơ thể.

Vợ chồng ít quan hệ lâu dần sẽ bị lãnh cảm Thời gian dài ít quan hệ, sống trong sự thiếu thốn về mặt tình dục khiến cho tâm sinh lý của vợ và chồng thay đổi rất nhiều, dễ mất đi chính mình, thường xuyên đau khổ vì những suy nghĩ không thực tế. Thậm chí có nhiều trường hợp còn gặp phải triệu chứng rối loạn giấc ngủ, đau nhức, co rút dạ dày, đường ruột… Quan hệ tình dục giữa vợ và chồng có ý nghĩa rất lớn trong việc làm giảm bớt áp lực trong công việc và cuộc sống, giúp tâm trạng thư giãn, giảm bớt căng thẳng, lo lắng. Như vậy vợ và chồng sẽ vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sinh lực, tự tin. Nhưng một khi rất ít quan hệ thì nhu cầu sinh lý không được giải quyết như mãn nguyện, không được đáp ứng đủ sẽ khiến tâm trạng buồn bực, khó chịu, gan nóng lên, vợ chồng dễ cãi nhau, trút sự bất mãn lên nhau. Cả hai sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, tinh thần mệt mỏi chi phối, bản thân mất đi hứng thú với công việc và cuộc sống, thậm chí trầm cảm và loạn thần kinh. Chính vì, dù là tình yêu hay tình dục thì vợ chồng bạn cũng cần dành cho nhau một khoảng cách nhất định trong mối quan hệ. Khoảng cách này sẽ tạo nên một chút bí ẩn đối với người bạn đời, gợi tình và khiến cho đối phương tò mò. Chính sự bí ẩn này sẽ khiến người bạn đời muốn khám phá, tìm hiểu, khiến cho sự nhớ nhung tăng lên. Cả hai người sẽ mơ về nhau, mong muốn được ở bên nhau, được nói những lời yêu thương, được vuốt ve âu yếm, cảm xúc dâng trào, dễ dàng rơi vào vòng xoáy của tình ái. Khiến cho cả hai muốn chiếm trọn lấy cơ thể nhau, giúp ngọn lửa tình luôn được hâm nóng. Vợ chồng cần cải thiện nếu như đang quan hệ ít Làm được như vậy, hai bạn sẽ luôn mong mỏi hết giờ làm để được về nhà gặp gỡ người yêu quý, để dành cho chàng/nàng một nụ hôn nhớ nhung. Hình ảnh người vợ quyến rũ trong bộ đồ ngủ, người chồng nam tính trong chốn phòng the sẽ làm đôi bạn rạo rực, chuyện vợ chồng sẽ mặn nồng và thường xuyên hơn.

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