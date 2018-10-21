Vợ chồng không còn yêu nhau có nên ly hôn?

Lao vào một cuộc hôn nhân vốn không hề đơn giản. Nó cần có sự đánh đổi. Nếu như khi còn yêu nhau , các bạn có thể tự do với những đồng tiền mình kiếm được, có thể dễ dàng thỏa mãn những sở thích của tuổi trẻ. Nhưng khi bị ràng buộc bởi hôn nhân, câu chuyện không còn là có yêu nhau hay không được nữa. Đôi khi chúng ta phải đánh đổi sở thích cá nhân, đánh đổi thời gian để có được sự hòa hợp trong cuộc sống gia đình.

Những mâu thuẫn, những vất vả, bon chen, những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng khiến cho câu chuyện hôn nhân trở nên bế tắc. Trong cuộc sống gia đình, sẽ khó có thể giữ lại được ngọn lửa rạo rực của tình yêu, của tuổi trẻ, của những tháng ngày mơ mộng. Để rồi chúng ta quên đi chúng ta đã từng yêu như thế nào. Những giai đoạn như thế, liệu chúng ta có nên ly hôn ?

Hôn nhân thường không đơn giản và không có nhiều màu hồng như bạn vẫn nghĩ khi yêu. Chúng ta có thể phải trả giá rất nhiều, hụt hẫng rất nhiều khi đối diện với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng đánh đổi không có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Đánh mất đi một số thứ, nhưng ngược lại bạn cũng nhận được cho mình nhiều điều tốt đẹp. Một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bạn có một tổ ấm, với những con người sẵn sàng chia sẻ cùng bạn những buồn vui, hi sinh cho bạn vô điều kiện. Ở đó, bạn được hi sinh, được làm nhiều điều mà mình muốn,

Trong cuộc hôn nhân luôn có sự đánh đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu không quyết định tất cả cuộc hôn nhân của bạn

Quả thực, tình yêu vô cùng quan trọng, nhưng tình yêu không phải là thứ quyết định hết tất cả. Tình yêu có thể khiến cho cuộc sống của bạn thêm muôn vàn màu sắc, nhưng nó cũng có thể là thứ ngăn trở bạn nhiều thứ để có được hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn băn khoăn liệu tình yêu có thể làm bản thân mình thay đổi và vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Tình yêu trong đó có sự hi sinh, có sự từ bỏ, lựa chọn, có trách nhiệm và khát vọng được làm cho người khác hạnh phúc, khi đó, cuộc sống hôn nhân mới được trọn vẹn.

Luôn có những sự đánh đổi nhất định để có được hạnh phúc trọn vẹn trong hôn nhân. Bạn băn khoăn liệu khi đã hết yêu có nên ly hôn hay không. Lời khuyên của chúng tôi là không nên vội vàng. Bởi nếu bạn chỉ vì tình yêu mà sẵn sàng vứt bỏ những thứ thiêng liêng khác như một tổ ấm gia đình, những cuộc đời bé nhỏ còn cả một tương lai phía trước? Có được một cuộc hôn nhân không khó, nhưng để giữ được nó lại không dễ dàng gì.

Đừng xem hôn nhân chỉ là một cuộc dạo chơi - Ảnh minh họa: Internet

Đừng xem hôn nhân chỉ là một cuộc dạo chơi

Hôn nhân quyết định đến hạnh phúc của chính bạn và những thế hệ tiếp theo. Một cuộc hôn nhân viễn mãn, ít đụng độ, ít căng thẳng sẽ cho vào đời những thế hệ ít biến động. Tâm lí con trẻ rất dễ bị tác động bởi tình trạng gia đình. Bố mẹ hạnh phúc, thống nhất trong quá trình nuôi dạy con cái thì sẽ mang lại nhiều điều kiện tốt cho con. Ngược lại, nếu tình trạng hôn nhân bất ổn, bạn cũng đã vô tình gieo rắc lên đầu những đứa trẻ những lỗi lầm, những mặc cảm, những rào cản để trở thành một người bình thường như bao người khác.

Khi hết yêu có nên ly hôn không? Yêu không thể nói là hết hay không. Nó đơn giản chỉ là có còn được trọn vẹn và đủ đầy như trước nữa hay không mà thôi. Mỗi người khi chấp nhận đến với nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm gia đình đều đã xác định được điều đó. Chính vì vậy, đừng vội vàng chia tay, đừng vội vàng rời xa nhau. Đừng xem hôn nhân chỉ là một cuộc dạo chơi. Bạn sẽ mất rất nhiều, hối hận rất nhiều khi đơn thuần từ bỏ hạnh phúc gia đình bởi cuộc dạo chơi đó.