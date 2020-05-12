Thói quen của phụ nữ khiến đàn ông chán đến tận cổ nhưng không ai nhận ra mà cứ thản nhiên làm mỗi ngày

Phụ nữ yêu 12/05/2020 14:18

Đây là những thói quen của phụ nữ khiến đàn ông chán chê, chỉ muốn tìm ngay người khác thay thế chứ không muốn mỗi ngày phải đối mặt.

Người đàn bà khôn ngoan hãy thay đổi những thói quen này để được đàn ông tôn trọng, đừng thản nhiên làm mỗi ngày để rồi đánh mất hạnh phúc đích thực của mình.

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Phụ nữ có những thói quen xấu này rất dễ khiến đàn ông chán - Ảnh minh họa: Internet

1. Nói đi nói lại, nhắc tới nhắc lui những khuyết điểm của đàn ông. Điều này khiến cho phụ nữ ngày càng kém duyên. Cánh mày râu cũng cảm thấy mệt mỏi khi có người vợ như thế này ở bên cạnh.

2. Mang người yêu cũ của chồng ra để ghen bóng gió. Khi có chuyện bực dọc, phụ nữ thường có thói quen tai hại này khiến cuộc hôn nhân của mình dần rơi vào bế tắc.

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Phụ nữ khôn ngoan không vòi vĩnh, đòi hỏi chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

3. Xin xỏ, vòi vĩnh chồng mua cho mình cái này cái kia mỗi ngày. Đây là thói quen của phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng muốn tránh mặt vợ.

4. Than thở, kêu ca về những việc khó khăn hay những người khó ưa mình gặp gỡ trong ngày. Nhưng phụ nữ ơi, đàn ông không ai muốn biết điều này đâu. Bạn đừng dại than thở trước mặt chồng vì sẽ khiến anh ấy cảm thấy nhàm chán.

5. Luôn kể cho chồng nghe về người khác với lời lẽ đố kỵ. Nhưng phụ nữ lại không biết rằng đây là hành động kém duyên khiến bản thân mất điểm trong mắt chồng.

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Phụ nữ đừng càm ràm quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

6. Càm ràm về tật bừa bộn của chồng. Người đàn bà khôn ngoan luôn biết hạn chế việc gây áp lực cho chồng về những vấn đề như thế này. Thay vào đó, bạn hãy dùng những lời lẽ dễ nghe để động viên chồng làm việc nhà. Hoặc để anh ấy thay đổi tật bừa bộn của bản thân.

7. Người đàn ông ghét nhất việc phụ nữ dạy đời hay tỏ ra hiểu biết rộng. Họ cảm thấy bản thân không được tôn trọng khi đứng trước kiểu phụ nữ này. Thế nên phụ nữ hãy biết giữ thể diện cho chồng.

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Đàn ông sợ nhất những lời nhờ vả của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

8. Đừng suốt ngày kêu “anh ơi, anh à” để hỏi hay nhờ vả chồng những việc bản thân có thể làm được. Một vài lần đầu, đàn ông có thể nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng những lần sau, anh ấy sẽ cảm thấy chán nản, khó chịu và không muốn ở nhà để bị sai vặt nữa.

9. Mua sắm là sở thích của phụ nữ nhưng đừng suốt ngày mua cái này cái kia. Bạn phải biết nghĩ đến gia đình của mình. Hãy chi tiêu phù hợp, đừng vung tay quá trán. 

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