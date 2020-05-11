7 hành động ‘hư hỏng’ của phụ nữ khiến đàn ông nhớ hoài không bao giờ quên

Phụ nữ yêu 11/05/2020 14:19

Người phụ nữ hư sẽ có những chiêu khiến đàn ông mê mệt, vấn vương cả đời dù đi đâu làm gì cũng không dễ dàng rung động trước cô gái khác.

Dưới đây là những điều khiến đàn ông mê mệt nhưng ít khi nói ra, phụ nữ nên đọc kỹ để nắm bắt lòng dạ đối phương.

Ôm từ đằng sau

Người đàn ông thích nhất được ôm từ đằng sau. Hành động này khiến họ cảm thấy ấm áp, dễ chịu, dù có mệt mỏi vì công việc suốt một ngày cũng cảm thấy vui vẻ ngay. Người phụ nữ khôn ngoan nên dành cho chồng cái ôm như thế này mỗi ngày để thể hiện tình cảm của mình.

Hôn vào cổ

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Phụ nữ hư sẽ khiến đàn ông yêu mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động của phụ nữ hư khiến đàn ông xao xuyến cả đời. Họ biết được nhược điểm của đàn ông nên sẽ tìm cách tấn công để khiến chàng chết đứ đừ không kịp trở tay. Hành động hôn vào cổ kích thích những giác quan khiến đàn ông cảm thấy đối phương rất quyến rũ và hấp dẫn.

Vuốt ve cơ bụng của đàn ông

Phụ nữ đừng ngại dành cho chồng những hành động yêu thương như thế này. Hành động vuốt ve chiếc bụng sáu múi hay bụng bia của chồng sẽ khiến anh ấy thích thú. Cánh mày râu sẽ cảm thấy người phụ nữ của mình thật sự rất đáng yêu và có sức hấp dẫn khó cưỡng lại được.

Cắn yêu

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Phụ nữ nên dành cho chồng nhiều hành động yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Cắn là hành động mà nhiều cặp đôi thường cho là đánh dấu chủ quyền. Việc để lại dấu răng, dấu son môi trên cơ thể người mình yêu sẽ làm tăng thêm hương vị tình cảm. Đàn ông đặc biệt thích hành động trẻ con nhưng cũng đầy quyến rũ này của phụ nữ.

Gác chân lên đùi đối phương

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Đây là hành động thể hiện tình yêu với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi có thời gian rảnh rỗi, cả hai hãy cùng nhau ăn uống, xem phim và trò chuyện. Phụ nữ hãy thoải mái gác chân lên đùi chồng để thể hiện sự yêu thương. Hành động này có ý nghĩa rằng ở bên cạnh anh ấy, bạn hoàn toàn cảm thấy an tâm và có cảm giác được bảo vệ, che chở.

Nhảy lên người đàn ông

Hành động nhảy lên người chồng, hai tay ôm lấy cổ thể hiện tình yêu mãnh liệt nhất. Đàn ông sẽ nhớ mãi không quên mùi hương trên cơ thể cũng như hành động đáng yêu này của vợ. Dù đi đâu làm gì, họ cũng cảm nhận được sự yêu thương và mùi hương của vợ luôn theo bên mình.

Hôn lên môi

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Đàn ông thích phụ nữ hôn mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân nên biết chủ động khi cần. Bạn đừng để đàn ông luôn là người tấn công, vì khi đó anh ấy sẽ rất dễ chán. Thỉnh thoảng hãy chủ động hôn để cho anh ấy biết bạn yêu anh ấy nhiều như thế nào. Đôi khi những nụ hôn bất chợt khi chồng đang xem phim, đọc báo sẽ khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

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