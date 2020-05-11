Nếu không thể ly hôn, đây là những điều phụ nữ nên làm khi cảm thấy mệt mỏi trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 11/05/2020 15:56

Người phụ nữ chán chồng nhưng không thể nào ly hôn, hãy làm những điều này để bản thân cảm thấy thoải mái, có động lực tiếp tục mối quan hệ này.

Người phụ nữ chán chồng, đừng nghĩ đến chuyện ngoại tình hay ly hôn, hãy đọc bài viết dưới đây để biết cách xoa dịu trái tim cô đơn của mình.

Nghỉ ngơi một ngày, đừng làm gì cả

Nếu không thể ly hôn nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ yêu chồng, nghỉ chăm con một ngày để ăn uống, chăm sóc bản thân. Hãy lười biếng một ngày xem bản thân có thoải mái hơn không.

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Phụ nữ chán chồng đừng vội ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan đừng tự làm khó bản thân. Hãy biết yêu thương chính mình để hiểu được bản thân quan trọng như thế nào.

Phục vụ bản thân mình

Thay vì phục vụ chồng con, hãy dành thời gian để ý đến bản thân một chút. Nếu thường ngày, bạn luôn là người cơm bưng nước rót, cung phụng chồng con, bây giờ hãy làm điều đó cho bản thân. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi biết chăm sóc, quan tâm đến sức khỏe cũng như vóc dáng của mình.

Nhận sự hỗ trợ của bạn bè

Cảm thấy quá mệt mỏi nhưng lại không thể nào buông bỏ cuộc hôn nhân này, hãy nhận sự giúp đỡ của bạn bè. Không phải về mặt vật chất mà về tinh thần. Nếu buồn bực, hãy đi tìm bạn bè tâm sự, cùng nhau mua sắm. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

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Khi buồn hãy tìm đến bạn bè để tâm sự - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hiện đại luôn cảm thấy áp lực về hôn nhân lẫn công việc. Điều giúp họ cảm thấy vui vẻ chỉ có thể là bạn bè và cha mẹ.

Về nhà với cha mẹ

Có thời gian, bạn hãy về nhà ăn cơm cùng cha mẹ. Thời gian ở bên những người mình yêu thương nhất chắc chắn sẽ có ý nghĩa và thanh thản hơn rất nhiều. Người phụ nữ khôn ngoan đừng chỉ biết đến chồng con, nên nhớ bạn còn rất nhiều mối quan hệ cần phải để tâm, vun vén.

Đưa con đi mua sắm, ăn uống bên ngoài

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Phụ nữ khi mệt hãy đi ăn bên ngoài, đừng dại xuống bếp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mệt quá, không muốn xuống bếp nấu nướng thì hãy cùng con đi ăn rồi mua sắm bên ngoài. Đừng dại lê thân xác mệt mỏi, rã rời vào bếp để nấu những món ngon cho chồng con. Hãy tự biết yêu thương bản thân khi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc.

Tự soi mình trong gương và tập làm đẹp

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Hãy làm đẹp mỗi ngày để xinh đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, bạn hãy tự soi mình trong gương và nở nụ cười thật tươi. Hãy xem hôm nay gương mặt đã xuất hiện bao nhiêu vết nhăn. Vì đó sẽ là động lực giúp bạn làm đẹp để bản thân sống tốt hơn mỗi ngày. Người đàn bà đừng dại chỉ biết đầu bù tóc rối đứng trong bếp. Mà hãy trở nên xinh đẹp, ngồi trong phòng khách như bà hoàng.

Người đàn ông không có 4 điều này, phụ nữ nên rút lui càng nhanh càng tốt

Người đàn ông không có 4 điều này, phụ nữ nên rút lui càng nhanh càng tốt

Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu phải biết dò tìm những điều này của đàn ông. Nếu không có, bạn nên chọn cho mình đường lui để không tổn thương sau này.

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