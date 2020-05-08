3 bài học đắt giá của đàn bà một đời chồng gửi đến chị em: Điều thứ ba nhất định phải khắc ghi

Đây là những bài học đắt giá có tiền cũng không mua được của đàn bà một đời chồng giúp phụ nữ độc thân hay đang trong hôn nhân có cách nhìn nhận sáng suốt hơn.

Đàn ông ai rồi cũng sẽ thay đổi. Hôm nay nói yêu bạn một đời một kiếp, nhưng ngày mai ngày kia và những ngày tháng sau này, liệu anh ấy có còn yêu thương bạn hay không? Cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ. Đừng tin ai thật lòng với mình, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những cuộc hợp tan thường tình ở đời.

Người đàn bà khôn ngoan đừng để những lời ngọt ngào của đàn ông dắt mũi. Kẻ nói yêu thương bạn vài ba câu đã vội nghiêng ngả, thật sự rất dại. Hãy để anh ấy chứng minh bản thân yêu bạn đến dường nào, đừng chỉ nghe “anh yêu em” rồi vội trao hết tin yêu.

Phụ nữ trong hôn nhân không có tiền, thật sự rất khó sống

Người phụ nữ trong hôn nhân không có tiền, không có công việc thật sự rất khó sống. Bạn sẽ bị mang tiếng là đồ ăn bám, đồ vô dụng. Đàn ông sẽ không nhớ ngày xưa đã từng rót vào tai bạn những câu thề hứa gì. Họ chỉ biết ở hiện tại, bạn là bao cát để họ trút hết những nỗi bực dọc trong người.

Phụ nữ trong hôn nhân phải vững mạnh tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ muốn hạnh phúc đừng chọn cuộc sống thiếu tiền. Hãy đi làm để có được cuộc sống tự do hơn và đừng bao giờ tin vào lời hứa hẹn của bất cứ người đàn ông nào. Cuộc đời này thiếu đàn ông không chết, nhưng thiếu tiền chắc chắn sẽ rất lao đao.

Bản thân là quan trọng nhất, con cái là thứ hai, còn thứ ba là tiền

Điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là chồng mà là bản thân, tiền và con cái. Người phụ nữ bản lĩnh nhất là khi biết yêu thương chính mình, có tiền chăm lo cho con cái. Bạn không cần phải trở thành người đàn bà đảm đang, giỏi giang nhất, chỉ cần là người hạnh phúc nhất.

Yêu thương bản thân là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ trong hôn nhân, việc đầu tiên phải làm được đó là yêu thương chính mình. Sau đó hãy nghĩ đến con cái, hãy cố gắng cho con được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Cuối cùng là chăm chỉ kiếm tiền để có thể nuôi dưỡng cho hai điều quan trọng ở trên.