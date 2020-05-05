6 điều ‘hư nhưng không hỏng’ của phụ nữ khiến đàn ông mê cả đời

Đôi khi phụ nữ hư một chút cũng là cách để cánh mày râu cả đời nghiêng ngả, say mê. Hãy đọc bài viết này để biết cách hư nhưng không hỏng.

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết mặc những bộ trang phục gợi cảm, khoe đường cong quyến rũ của mình. Điều này không chỉ khiến đàn ông mê mệt mà còn làm nhiều người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên gợi cảm khác với phản cảm, bạn nên biết lựa chọn trang phụ phù hợp với từng hoàn cảnh. Đừng ăn mặc quá tùy tiện khiến đàn ông chán ghét.

Phụ nữ bỏ bê đàn ông sẽ khiến họ biết trân trọng bạn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường rất thích ngược. Khi vợ quá quan tâm đến mình, họ sẽ tìm cách vẫy vùng thoát khỏi. Nhưng khi vợ thờ ơ, không quan tâm, họ sẽ thèm khát cảm giác được vợ yêu thương, chăm sóc. Thế nên phụ nữ đừng quá thương chồng, hãy biết bỏ bê đúng lúc để anh ấy trân trọng bạn hơn.

Chủ động khi ở trên giường

Phụ nữ chủ động khi lên giường sẽ khiến đàn ông thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà hư thường chủ động, nhiệt tình khi ở trên giường. Đây là điều mà đàn ông thường đánh giá cao ở phụ nữ. Thế nên hãy học cách chủ động trong "chuyện ấy", khiến chồng say như điếu đổ, quên cả chuyện ngoại tình.

Làm nũng để có được cái mình cần

Phụ nữ đừng quá khô khan, cứng nhắc. Đôi khi bạn biết cách làm nũng, mè nheo để có được thứ mình cần. Cánh mày râu thích kiểu phụ nữ biết làm nũng với mình. Khi đó họ cảm thấy bản thân có giá trị và muốn che chở cho người mình yêu.

Nói lời yêu thương mang tính kích thích đàn ông

Hãy dành những lời yêu thương cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng ngại dành cho chồng những lời yêu thương khi cần. Bạn đừng nghĩ lấy nhau lâu rồi, cần gì nói lời sến súa. Hãy nhớ một điều, lời yêu thương khen ngợi chồng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt anh ấy.

Hôn chồng mỗi ngày

Hành động này thể hiện tình cảm của bạn dành cho anh ấy nhiều như thế nào. Đàn ông ai cũng thích được tiếp xúc gần gũi với vợ. Họ không thích một cô vợ quá khô khan, cứng nhắc. Họ luôn mong vợ biểu lộ tình cảm với mình, để họ thấy vị trí của mình trong lòng vợ.