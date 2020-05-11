Đàn ông có 8 điểm yếu, phụ nữ nắm bắt được sẽ thảnh thơi suốt đời

Không phải đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ. Họ cũng có những góc khuất khó nói mà nhiều người không biết được. Do đó, phụ nữ khôn ngoan nên nắm bắt những điểm yếu của đàn ông để sống thảnh thơi.

Đàn ông có lòng tự trọng cao. Họ thích giữ thể diện cho bản thân, vì vậy phụ nữ khôn ngoan đừng nặng lời với chồng ở nơi đông người. Trước mặt người khác, bạn nên tôn trọng những gì chồng nói. Nếu chồng sai, hãy về nhà đóng cửa khuyên bảo nhau. Tuyệt đối đừng lớn tiếng với chồng trước mặt mọi người.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng thích làm đẹp. Họ thích diện quần áo đẹp đẽ, chỉn chu khi đi ra đường. Họ thích được mọi người khen ngợi và nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thán phục. Thế nên đừng kỳ thị đàn ông làm đẹp mà hãy tôn trọng sở thích này của họ.

Cần không gian riêng, tự do

Đàn ông thích được tự do - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông thích có không gian riêng để tự do làm những điều mình thích. Họ đặc biệt ghét người vợ chen quá nhiều vào thế giới riêng của mình. Thế nên muốn giữ lửa hôn nhân, đàn bà khôn ngoan hãy cho chồng khoảng trời riêng nhất định.

Đàn ông luôn giữ sự tổn thương trong lòng

Đàn ông đôi khi cũng có những phút giây yếu đuối không ngờ. Họ cũng tổn thương khi có ai đó nói những lời khó nghe với mình. Tuy nhiên, họ lại không nói ra mà chỉ giữ điều đó sâu trong lòng để không ai biết được điểm yếu của họ.

Đàn ông thiếu tự tin khi không có tiền trong túi

Phụ nữ nên cho chồng thoải mái trong chi tiêu một chút - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường thiếu tự tin khi đi ra đường mà không có một đồng dính túi. Người phụ nữ trong hôn nhân đừng quá keo kiệt với chồng. Bạn nên biết giữ thể diện cho anh ấy để chồng luôn tự tin trước mặt bạn bè. Nếu bạn là người quản lý tiền, hãy cho chồng số tiền nhất định để anh ấy có thể chi tiêu khi cần.

Đôi khi họ yếu đuối hơn cả phụ nữ

Dù bề ngoài mạnh mẽ, đôi khi đàn ông lại rất yếu đuối. Tuy không nói ra nhưng họ cũng cảm thấy buồn khi vợ không quan tâm đến mình. Họ cũng cảm thấy áp lực, mệt mỏi khi vợ cứ nhắc tới nhắc lui chuyện tiền bạc. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết thông cảm cho chồng.

Sợ nhất là bị chê kém cỏi

Vợ khôn ngoan đừng chê bai chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông sợ nhất bị chê là kém cỏi, vô dụng. Vì vậy họ luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Họ muốn nhận được sự khen ngợi của mọi người. Thế nên vợ đừng bao giờ chê bai hay chỉ trích công việc của chồng.

Không biết cách thể hiện tình cảm

Đây là một trong những điểm yếu của đàn ông. Họ không biết thể hiện tình cảm như thế nào để người phụ nữ của mình vui. Nhưng đàn ông ơi, không cần phải lo lắng, phụ nữ chỉ cần tình cảm chân thành của người mình yêu, vậy là đủ lắm rồi.