Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì yêu thương còn không hết, đừng làm tổn thương nhau bằng những lời này

Phụ nữ yêu 08/05/2020 16:14

Dưới đây là những điều vợ chồng không nên nói để giữ hôn nhân hạnh phúc, có thể ăn đời ở kiếp với nhau chứ không phải "giữa đường đứt gánh".

Nếu đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, hãy sống có trách nhiệm hơn vì không phải đơn giản mà cả hai gặp được nhau giữa thế giới hơn 7 tỷ người này. Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng giữ tròn đạo nghĩa lâu dài, tuyệt đối đừng nói với nhau những lời này.

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Hôn nhân hạnh phúc khi vợ chồng biết tôn trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Em đừng càm ràm nữa được không, anh đã chịu quá nhiều áp lực bên ngoài rồi

Trong hôn nhân, đàn ông hay phụ nữ đều phải chịu nhiều áp lực vô hình. Đàn ông chịu gánh nặng cơm áo gạo tiền. Còn phụ nữ, ngoài việc đi làm kiếm tiền, họ còn vất vả với công việc nhà. Ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả hai phải biết san sẻ cho nhau. Chồng nên chia sẻ công việc nhà cùng vợ, vợ nên đỡ đần gánh nặng kiếm tiền cùng chồng. Đặc biệt đàn ông đừng than phiền hay tỏ ra bực tức về việc vợ càm ràm quá nhiều. Vì sau tất cả, vợ cũng chỉ muốn tốt hơn cho chồng con của mình mà thôi.

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Vợ chồng đừng nên nói nhau nặng lời - Ảnh minh họa: Internet

Anh nuôi nổi em không mà bảo em ở nhà nội trợ

Đàn ông ghét nhất là nghe những câu nói như thế này. Họ cảm thấy bản thân không được tôn trọng hoặc mình quá vô dụng không thể lo được cho vợ con. Muốn đi làm, có công việc và thu nhập ổn định, phụ nữ nên khôn ngoan lựa lời mà nói với chồng.

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Phụ nữ nên ăn nói duyên dáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nói “em đi làm để đỡ đần giúp anh, để anh một mình kiếm tiền vất vả em thật sự rất xót xa” chứ đừng dùng những câu mang tính công kích, hạ nhục chồng. Vì khi nghe lời chê bai của vợ, đàn ông sẽ chẳng còn động lực gì để phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc nữa.

Gia đình anh là quan trọng nhất, em phải lo lắng cho cha mẹ anh

Người đàn ông đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thay vì bắt vợ quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn, bạn hãy tạo động lực để vợ vun vén đồng đều cho hai bên nội ngoại.

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Đàn ông nên biết khôn khéo trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng đều là những người đáng trân trọng. Thế nên hãy dành những lời động viên để người phụ nữ có động lực làm tốt vai trò báo hiếu của mình.

Cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ một mình tôi đang cố gắng

Trong hôn nhân, muốn vợ chồng hạnh phúc thì cả hai phải cùng nhau cố gắng. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thiêng liêng, hãy biết tôn trọng và cùng nhau phấn đấu để có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Đừng bao giờ mạt sát nhau bằng những lời chói tai, khó nghe.

Người đàn ông không có 4 điều này, phụ nữ nên rút lui càng nhanh càng tốt

Người đàn ông không có 4 điều này, phụ nữ nên rút lui càng nhanh càng tốt

Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu phải biết dò tìm những điều này của đàn ông. Nếu không có, bạn nên chọn cho mình đường lui để không tổn thương sau này.

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