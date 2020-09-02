Thiếu 3 ‘lá bài’ này, phụ nữ sẽ sống cả đời trong sự ruồng bỏ của chồng

Người phụ nữ bất hạnh thiếu những thứ này sẽ lâm vào tình cảnh có chồng cũng như không, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trong lòng.

Thế nên phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết tự chủ tài chính, đừng ngửa tay xin tiền của chồng. Đi làm sẽ vất vả, nhưng công sức sẽ được đền đáp xứng đáng. Đừng ngồi không ở nhà chờ tiền của chồng mỗi tháng. Khi dùng số tiền đó, bạn sẽ sống cả đời trong tủi nhục.

Thiếu nguồn thu nhập ổn định, độc lập, bạn sẽ bị chồng xem thường. Họ không muốn nuôi hoài một người ăn bám, không muốn bạn ngửa tay xin tiền. Vì vậy khi gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn, họ cũng sẽ nói những lời khó nghe, thậm chí dùng bạo lực để hành hạ bạn.

Sức khỏe tốt

Vợ có thể chăm sóc chồng những lúc trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật. Nhưng hiếm có người đàn ông nào tận tâm, tận lực ở bên vợ những ngày tháng ốm đau. Vì họ luôn viện cớ bản thân bận rộn, còn phải kiếm tiền lo cho gia đình nên không thể chăm sóc vợ. Nhưng thực tế họ muốn trốn tránh trách nhiệm. Họ cảm thấy việc này vô cùng phiền phức và không muốn bản thân phải tốn thời gian vì gánh nặng đó.

Phụ nữ phải có sức khỏe tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy biết tự chăm sóc bản thân. Ngoài việc kiếm tiền giỏi, bạn còn phải có một sức khỏe tốt để không làm phiền đến ai. Đặc biệt đừng bao giờ có tư tưởng lấy chồng để dựa dẫm chồng, sinh con để sau này nhờ vả. Hãy nhớ chỉ có bản thân là không rời bỏ mình, còn những thứ khác chỉ là tạm bợ.

Sự lạc quan, tinh thần tốt

Khi có một tinh thần tốt, lạc quan đối mặt với mọi chuyện, bạn sẽ trở nên yêu đời hơn. Chồng khi ở bên cạnh bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Còn nếu bạn cứ mang bộ mặt cau có, khó chịu, chắc chắn chẳng ai muốn đến gần.

Hãy lạc quan và yêu đời để có cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng phụ nữ khôn ngoan hãy biết cân bằng cảm xúc, chăm sóc bản thân. Khi đó bạn sẽ bảo vệ được bản thân trước sóng gió cuộc đời.