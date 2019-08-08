Thất bại lớn nhất của đàn ông chính là để vợ khổ sở chuyện cơm áo

Người đàn ông thất bại nhất trong hôn nhân chính là để vợ mình phải khổ sở chuyện tiền bạc, áo cơm mỗi ngày. Có những người đàn ông hàng tháng chẳng đưa nổi cho vợ một đồng mua sữa cho con. Gánh nặng làm chồng, đàn ông để vợ gánh thay mình.

Đàn ông tệ bạc trên đời này cũng nhiều dạng nhiều kiểu. Có người vô tâm, lạnh nhạt, hờ hững với chính người bạn đời của mình. Có kẻ lại ngoại tình, vũ phu, không hề xem trọng vợ. Là vợ của những người đàn ông như thế, phụ nữ khổ vô cùng. Nhưng có lẽ, có một người chồng vô dụng lại kèm theo tệ bạc là bất hạnh lớn nhất của phụ nữ. Vừa khổ sở vật chất vừa đau đớn tinh thần. Rất nhiều người đàn bà vừa khổ vật chất vừa đau tinh thần - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng, có ai chẳng mong muốn mình được gả vào nơi ấm êm, sung túc. Nhưng một khi đã yêu thì phụ nữ tin vào quyết định của mình mà gạt vật chất, tiền bạc sang một bên. Cuộc đời người đàn bà không cần nhà quá rộng, không cần quá nhiều tiền, chỉ cần bình yên, hạnh phúc cùng người đàn ông của mình đi qua những năm tháng cuộc đời.

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Nhiều người sinh ra đã ở trong nhung lụa, có kẻ lại phải cong lưng mưu sinh hằng ngày. Nhưng khi đã làm chồng, làm cha đàn ông phải có trách nhiệm với chính gia đình của mình. Một người đàn ông bản lĩnh chính là dù hoàn cảnh nào cũng cố gắng hết sức trong khả năng để lo cho vợ con. Nếu chồng biết lo lắng, cố gắng trong khả năng của mình thì chẳng người đàn bà nào than khổ - Ảnh minh họa: Internet Hai vợ chồng cùng đi làm, cùng góp công, góp tiền vun vén gia đình, nuôi nấng con cái thì chẳng bao giờ người đàn bà than khổ. Bởi đàn bà hiểu rằng chồng mình đã cố gắng hết sức để lo lắng cho gia đình. Nhưng tệ thay, xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều người đàn ông phủi bỏ gánh nặng trên vai mình. Đối xử không tốt với vợ đã đành, ngay cả trách nhiệm với con của quên nốt.

Người đàn ông thất bại chính là kẻ để vợ mình phải khổ sở chuyện tiền bạc, áo cơm mỗi ngày. Nhiều người đàn ông lạ lắm! Ra ngoài thiên hạ thì hào phóng, sĩ diện, bữa nhậu nào cũng giành trả tiền nhưng với vợ lại chi li, tính toán từng đồng. Có kẻ hàng tháng chẳng đưa nổi cho vợ một đồng mua sữa cho con. Gánh nặng làm chồng, đàn ông để vợ gánh thay mình. Thương nhất những người đàn bà phải lo toan chuyện cơm áo hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn bà bị áo cơm ghì sát đất. Họ nhàu nhĩ, xác xơ như cái cây trên đồng khô nứt nẻ. Mỗi ngày đều phải lo từng miếng sữa con uống, từng miếng bỉm, học phí của con, tiền sinh hoạt hằng ngày. Chồng tệ thì người đàn bà nào cũng khổ. Nhưng thương nhất là những người đàn bà vừa khổ tinh thần vừa đau đáu chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày. Không có một người đàn ông nào hà tiện với vợ con mà tốt cả. Bởi tiền bạc chính là thước đo tình cảm của đàn ông. Đàn ông kiếm được 10 đồng cho vợ 1 đồng cũng chẳng bằng kẻ kiếm được 2 đồng nhưng cho vợ con hết cả 2. Thế mới nói, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng là vì vậy. Là đàn ông, thất bại lớn nhất trong cuộc đời chính là để vợ con mình khổ sở, thiếu thốn.

Đàn bà càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh hèn kém Lúc đàn bà mạnh mẽ kiên cường là khi đó người đàn ông đã hoàn toàn vô giá trị. Đàn bà thấu hiểu, có khóc, có ngồi đó yếu đuối cả đời cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

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