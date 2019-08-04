Người thứ ba chính là phép thử tốt nhất cho một cuộc hôn nhân

Phát hiện người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình, có lẽ chưa một người đàn bà nào lại hành động như bạn của tôi. Không những không đánh ghen, không làm um sùm mọi chuyện mà bạn tôi còn bảo rằng mình đã cảm ơn nhân tình của chồng.

Chẳng ai mong muốn cuộc hôn nhân của mình chia năm xẻ bảy. Chẳng ai muốn đột nhiên có người thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Thế nhưng, đừng chỉ biết trách cứ, oán thán kẻ cướp chồng người khác. Phụ nữ hãy nhìn nhận lại chính cuộc hôn nhân và chính người chồng ngỡ luôn tử tế, thủy chung của mình. Kẻ thứ ba đáng tội nhưng nếu cuộc hôn nhân này không lỏng lẻo, không rạn vỡ thì cô ta liệu có chen chân vào được hay không? Nếu cuộc hôn nhân này không lỏng lẻo thì liệu người thứ ba có chen chân vào được? - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi nói rằng việc chồng ngoại tình như cú tát mạnh vào cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu năm nay, bạn vẫn luôn tự hào về gia đình và hạnh phúc mình đang có. Bao nhiêu người đàn ông tệ bạc, ngoại tình nhưng bạn vẫn tin rằng chồng của mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm những việc xấu xa, nhục nhã đó. Nhưng rồi, bạn bàng hoàng nhận ra mọi thứ lâu nay mình tin tưởng hóa ra lại là ảo tưởng. Chồng bạn có nhân tình, tệ hại hơn là mối quan hệ này kéo dài đã khá lâu rồi.

Dù rất đau đớn và khổ sở nhưng bạn tôi vẫn đủ lí trí để không đánh ghen, không làm tổn hại gì đến người đàn bà kia. Có thể cô ta lẳng lơ, dụ dỗ nhưng nếu chồng bạn không đồng ý thì làm sao có chuyện ngoại tình? Để vài ngày cho cơn giận lắng đi, bạn hẹn người thứ ba ra một quán cà phê nói chuyện. Bạn bàng hoàng nhận ra sự giả tạo đằng sau vẻ tử tế của chồng - Ảnh minh họa: Internet Hai người đàn bà đối diện với nhau, họ cùng yêu một người đàn ông. Bạn tôi kìm nén cảm xúc để hỏi rõ ngọn ngành. Hóa ra cô này cũng chẳng hề biết anh ta có vợ có con. Anh ta tán tỉnh, theo đuổi rồi yêu nhau như một người đàn ông độc thân. Vài ngày trước đây, cô ta mới biết anh ta đã có vợ. Càng nghe, bạn càng chua chát, xót xa cho sự tử tế yêu thương mà mình tin tưởng lâu nay.

Và chưa có người đàn bà nào lại hành động như bạn của tôi. Không những không đánh ghen, không làm um sùm mọi chuyện mà bạn tôi còn bảo rằng mình đã cảm ơn nhân tình của chồng. Cảm ơn vì cô ta đã cho bạn nhìn thấy bộ mặt thật của chồng. Cảm ơn vì đã cho bạn thấy cuộc hôn nhân này mục ruỗng, giả tạo ra sao. Bạn còn bảo, người chồng này bạn không cần nữa. Bạn nhường người chồng khốn nạn này cho cô ta. Ả nhân tình câm nín, sửng sốt nhìn bạn tôi. Phụ nữ hãy tự hỏi mình: 'Có nên giữ lại một kẻ bạc bẽo như vôi?' - Ảnh minh họa: Internet Khi chồng ngoại tình, người đàn bà nào cũng đau đớn, khổ tâm. Nhưng mấy ai đủ bình tĩnh để dùng lí trí suy xét? Đừng đánh ghen, càng lồng lộn ghen tuông chỉ chứng tỏ bản thân mình thật yếu đuối và kém cỏi. Người thứ ba đáng tội nhưng chính cô ta là phép thử tốt nhất cho cuộc hôn nhân này. Hãy đặt lên bàn cân suy xét và hãy hỏi mình: “Có nên giữ lại bên mình một người chồng bạc bẽo như vôi đến thế?”.

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