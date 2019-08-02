Phụ nữ có 2 điều nhạy cảm nhất: Một là đụng đến con, hai là đụng đến cha mẹ

Tâm lý của phụ nữ nhạy cảm nhất với 2 điều: Một là nghe người ta nói về con mình với những điều xấu xí khó nghe, hai là nói không tốt về bố mẹ của họ.

Với phụ nữ, con cái và cha mẹ luôn là những người có vị trí đặc biệt trong trái tim của họ. Họ có thể nín nhịn, cho qua, giả mù giả điếc khi ai đó đụng đến mình. Nhưng nếu ai đụng đến con cái và cha mẹ, phụ nữ sẽ không dễ dàng tha thứ và cho qua như thế. Nếu ai đó đụng đến con và cha mẹ, phụ nữ sẽ không dễ dàng tha thứ và cho qua - Ảnh minh họa: Internet Văn hóa người Việt Nam rất hay so sánh. Mà bị so sánh nhiều nhất chính là những đứa trẻ. Người đời thường đặt lên bàn cân để so sánh đứa này mập ốm, còi cọc, cao lớn, tài giỏi ra sao. Và từ hình ảnh con trẻ người ta suy ra người mẹ khéo léo hay vụng về trong cách nuôi dạy con. Thậm chí nhiều người còn ác mồm ác miệng đem những khiếm khuyết, bất toàn của con trẻ ra nói.

Con mình dứt ruột sinh ra, dẫu mập ốm, cao lớn hay chẳng may khiếm khuyết thì cũng là máu mủ, ruột rà, là điều quý giá nhất trên đời. Phụ nữ nhạy cảm khi nghe được những câu như vậy. Và người mẹ, dẫu hiền lành, nhu nhược cũng sẵn sàng xù lông ra với thiên hạ để bảo vệ những đứa con của mình. Đàn bà rất đau lòng khi nghe ai đó dùng những từ xấu xí để nói về con và về cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet Điều khiến phụ nữ đau lòng không kém chính là nghe người khác nói những câu không tốt về bố mẹ mình. Những câu na ná mà chúng ta vẫn nghe rất nhiều: “Ba mẹ cô không biết dạy con à?”, “lúc ở nhà, ba mẹ cô không dạy dỗ phải làm mẹ, làm vợ ra sao ư?”. Phụ nữ ấy mà, mắng mình bao nhiêu cũng cam tâm chứ đừng đụng đến bố mẹ thật sự chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim họ.

Tôi có một chị họ, lấy chồng xa. Cái cảnh lấy chồng xa, làm dâu, làm vợ không nói ra thì ai cũng hiểu lắm nỗi ấm ức, muộn phiền. Chị bảo với tôi rằng, chị lầm lỗi, chị xấu xa, vụng về thế nào thì nhằm chị mà nói chứ đừng đụng đến cha mẹ. Vậy mà lần này đến lần khác, ba mẹ chồng rồi chồng chị hễ cứ lục đục là lôi cha mẹ ra nói. Họ bảo ba mẹ chị không biết dạy con, nhiều lần còn lôi hoàn cảnh nhà chị ra xỉa xói. Mỗi lần nghe là chị trào nước mắt, nghẹn ứ trong lòng không nói được lời nào. Ba mẹ chị đã dùng cả cuộc đời để hy sinh, nuôi dưỡng con cái. Chị lấy chồng xa, chưa báo đáp được ngày nào lại để cho người ta nói về bố mẹ mình như thế. Biết chồng không tôn trọng ba mẹ vợ, chị đã ôm con bỏ về nhà mẹ ruột và nghĩ đến chuyện ly hôn. Cái đau lòng của chị, những người như ba mẹ chồng hay chồng chị có hiểu được không? Đau lòng nhất là nghe những lời nói tàn nhẫn đó từ những người thân thiết - Ảnh minh họa: Internet Miệng đời nhiều khi cay nghiệt. Nhưng thôi thì người dưng nước lã, nghe rồi thì thôi. Nhưng điều phụ nữ buồn phiền nhất là nghe những lời xấu xí, nhẫn tâm về con cái, về bố mẹ mình từ những người thân thiết, thậm chí là người đầu ấp tay gối. Ai hiểu tâm lý phụ nữ, biết thương họ thì đừng bao giờ đụng đến con cái và cha mẹ của họ.

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