Phụ nữ có 2 điều nhạy cảm nhất: Một là đụng đến con, hai là đụng đến cha mẹ

Với phụ nữ, con cái và cha mẹ luôn là những người có vị trí đặc biệt trong trái tim của họ. Họ có thể nín nhịn, cho qua, giả mù giả điếc khi ai đó đụng đến mình. Nhưng nếu ai đụng đến con cái và cha mẹ, phụ nữ sẽ không dễ dàng tha thứ và cho qua như thế.

Nếu ai đó đụng đến con và cha mẹ, phụ nữ sẽ không dễ dàng tha thứ và cho qua - Ảnh minh họa: Internet

Văn hóa người Việt Nam rất hay so sánh. Mà bị so sánh nhiều nhất chính là những đứa trẻ. Người đời thường đặt lên bàn cân để so sánh đứa này mập ốm, còi cọc, cao lớn, tài giỏi ra sao. Và từ hình ảnh con trẻ người ta suy ra người mẹ khéo léo hay vụng về trong cách nuôi dạy con. Thậm chí nhiều người còn ác mồm ác miệng đem những khiếm khuyết, bất toàn của con trẻ ra nói.