Gửi người đàn ông chọn đàn bà một đời chồng: Hãy thương luôn quá khứ đầy nỗi đau của cô ấy

Phụ nữ yêu 01/08/2019 11:42

Người phụ nữ nào cũng có nhu cầu được quan tâm, được yêu thương, chia sẻ. Đàn bà một đời chồng thì càng mong muốn có người thấu hiểu. Nhưng họ sợ! Biết đâu tin tưởng một lần nữa sẽ lại tự đẩy mình xuống vực.

Đàn ông và phụ nữ đến với nhau trong thứ tình yêu vẹn nguyên và tươi mới sẽ dễ dàng hơn những người đã từng trải qua đổ vỡ. Đàn bà một đời chồng không phải họ không cần, không muốn một bờ vai để nương dựa, chia sẻ mà cú ngã quá đau đớn trong cuộc hôn nhân đầu đã làm họ sợ.

Như cái cây bị quật tơi bời trong bão thấy gió là sợ, như con chim một lần trúng tên thấy cành cong là sợ hãi. Đàn ông muốn đàn bà một đời chồng mở lòng phải cần nhẫn nại, kiên trì, bao dung và trên tất cả là sự chân thành.

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Đàn bà một đời chồng cũng cần yêu thương, chia sẻ nhưng họ sợ bản thân tổn thương thêm 1 lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nào cũng thích hoa, thích quà, thích nghe những lời mật ngọt, muốn đàn ông tỏ ra ga lăng, hào hiệp nhưng đàn bà một đời chồng không thích những thứ đó. Với một người phụ nữ chưa từng va vấp, đổ vỡ sẽ rất dễ lấy lòng, rất dễ khiến họ tin tưởng nhưng đàn bà từng đổ vỡ thì không. Sau biến cố lớn lao là ly hôn, đàn bà giống như một con nhím, xù lông lên để tự bảo vệ mình.

Người phụ nữ nào cũng có nhu cầu được quan tâm, được yêu thương, chia sẻ. Đàn bà từng ly hôn thì càng mong muốn có người thấu hiểu. Nhưng họ sợ! Biết đâu tin tưởng một lần nữa sẽ lại tự đẩy mình xuống vực. Biết đâu mở lòng một lần nữa, yêu một lần nữa lại nhận về toàn khổ đau, đắng chát. Đàn ông nhiều khi không hiểu, cứ nghĩ phụ nữ khó gần, làm cao, làm giá nhưng đâu hiểu rằng thâm tâm họ vì quá tổn thương nên phải đề phòng và dè chừng để bảo vệ chính mình.

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Đàn bà không thể giả vờ mình ổn sau những nỗi đau nên đàn ông hãy thương luôn quá khứ của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng cần một trái tim nồng ấm để sưởi ấm cõi lòng nguội lạnh, đầy mất mát của họ. Không cần hoa, hứa hẹn thề thốt, nói những lời mật ngọt nhưng đàn ông hãy chứng tỏ bằng hành động chân thành. Hãy ở bên cô ấy những lúc vui vẻ cũng như mệt mỏi, chán chường. Phụ nữ không thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh của quá khứ, không thể giả vờ mình chẳng hề tổn thương. Vậy nên, thương đàn bà từng đổ vỡ, anh hãy thương luôn quá khứ bất ổn, đầy những nỗi đau và dằn vặt ấy.

Người đời thường nói rằng đàn bà một đời chồng là đàn bà cũ. Nhưng phụ nữ yêu ai thật lòng cũng sẽ đều dốc tâm, dốc sức như đó là mối tình đầu của họ. Rất khó để khiến họ mở lòng nhưng một khi đã khiến cô ấy tin tưởng đàn ông sẽ nhận về những điều xứng đáng.

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Yêu đàn bà một đời chồng, đàn ông cần kiên trì, nhẫn nại, bao dung và chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Đi qua giông bão người ta sẽ biết quý trọng những khoảng lặng bình yên. Đi qua đổ vỡ, đàn bà lại càng chân thành, tha thiết với người trân trọng mình. Đàn bà không còn ồn ào, không còn hướng đến những điều phù phiếm nữa. Có được tình yêu của đàn bà một đời chồng đàn ông sự tìm được sự bình yên và hạnh phúc giản dị.

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