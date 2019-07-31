Đàn bà ly hôn: Con cái là niềm hạnh phúc còn lại sau những mất mát

Tâm sự gia đình 31/07/2019 14:09

Đàn bà ly hôn, dẫu thất bại tan nát ra sao trong hôn nhân thì con cái vẫn là nguồn hạnh phúc vô bờ. Không phải ai khác, chính đứa con sẽ xoa dịu những vết thương chằng chịt trong trái tim người mẹ.

Ai đã từng đặt bút ký vào lá đơn ly hôn mới thấm thía những mất mát và khổ đau do ly hôn mang lại. Chẳng có người đàn bà nào không đau lòng khi tháo chiếc nhẫn trên tay ra, chẳng có ai không khổ sở khi cuộc hôn nhân này bây giờ chẳng còn gì ngoài những tổn thương. Nhiều người an ủi, động viên rằng ly hôn là giải thoát nhưng những người phụ nữ lúc ấy phải rất lâu mới có thể lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

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Đàn bà ly hôn, khổ sở và đau đớn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đau là phải, bởi ai bước vào hôn nhân không từng vẽ nên một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mình. Ai không từng nghĩ rồi mình sẽ cùng nắm tay nhau cùng bước qua sóng gió, giông bão cuộc đời. Cùng nhau già đi, cùng nhìn con cái trưởng thành rồi kết hôn. Nhưng bao nhiêu ước muốn rất đỗi bình thường ấy vỡ tan tành như bong bóng. Cuộc hôn nhân mà đàn bà coi trọng rốt cuộc là vô nghĩa và chẳng mang lại điều gì cho mình ngoài những tổn thương.

Nhưng đàn bà, đi qua giông bão rồi mới biết bản thân mình mạnh mẽ ra sao. Đàn bà ly hôn không phải là kẻ thất bại mà chỉ là tìm một con đường khác tốt hơn để đi. Rồi sau bao nhiêu tháng ngày đau khổ, đàn bà sẽ tìm thấy được bình yên. Đừng nghĩ rằng mình đã mất tất cả, bởi sau cuộc hôn nhân ấy đàn bà còn có điều quý giá nhất trên cuộc đời: Con cái!

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Đàn bà dẫu thất bại tan nát ra sao thì con cái vẫn là nguồn hạnh phúc vô bờ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dẫu thất bại tan nát ra sao trong hôn nhân thì con cái vẫn là nguồn hạnh phúc vô bờ. Không phải ai khác, chính đứa con sẽ xoa dịu những vết thương chằng chịt trong trái tim người mẹ. Vòng tay ôm bé bỏng, những câu nói non nớt nhưng cũng đủ cho đàn bà dũng khí để đứng dậy sau những mất mát. Cuộc đời ngoài kia mệt mỏi ra sao, lòng người có đa đoan thế nào thì con người bé bỏng này mãi mãi là điểm tựa bình yên nhất.

Bao nhiêu người phụ nữ đã đứng dậy sau những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời. Họ đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Họ không còn bận lòng quá nhiều về những người đã làm mình đau khổ, khốn cùng. Đàn bà sau đổ vỡ nhận ra điều gì là quan trọng nhất với bản thân mình. Họ sống cho những người thân yêu, còn thiên hạ ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Đàn bà sau ly hôn quý trọng sự yên bình sau bao tháng ngày mò mẫm trong giông bão. Chẳng cần một cuộc sống xa hoa, một cuộc đời vinh hiển. Đàn bà chỉ cần bình yên mà sống bên con. Hạnh phúc của đàn bà chính là nhìn con lớn lên và trưởng thành. Vui buồn, mệt mỏi có con cùng chia sớt, an ủi.

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Đàn bà còn con là còn tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Có con bên cạnh, đàn bà sẽ nhận ra rằng hóa ra ly hôn chẳng tồi tệ và khốn cùng như mình vẫn nghĩ. Còn con cái là còn tất cả. Chỉ cần có con bên cạnh, đàn bà sẽ điềm nhiên bước qua những ngày tháng cuộc đời mà chẳng cần người đàn ông nào cả.

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Từ khóa:   ly hôn vợ chồng ly hôn

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