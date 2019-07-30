Đàn ông nào cũng có bí mật, chỉ là phụ nữ chúng ta biết hay không mà thôi

Phụ nữ yêu 30/07/2019 10:38

Bí mật của đàn ông, phụ nữ càng cố tìm hiểu, càng biết nhiều thì càng đau lòng nhiều. Những tin nhắn với phụ nữ khác, âm thầm liên lạc với người yêu cũ, vào những group tình dục, thường xuyên lên những trang web đen…

Người ta thường nói rằng không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội và chưa bị phát hiện ngoại tình. Đàn ông nào cũng có những bí mật của riêng mình chỉ là phụ nữ có biết hay không mà thôi. Ẩn giấu nhiều nhất chính là trong điện thoại của chồng.

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Đàn ông nào cũng có bí mật của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm vợ, phụ nữ đa số đều tin chồng. Khi thiên hạ ngoài kia đầy rẫy những gã đàn ông tồi tệ, lăng nhăng, trăng hoa, gái gú thì phụ nữ chúng ta vẫn tự nhủ rằng: “Chắc trừ chồng mình ra”. Đàn ông, đâu phải lúc nào cũng sống y những gì anh ta luôn thể hiện. Đôi lúc đàn ông như sống “phân thân” vậy. Ở nhà, trước mặt vợ con, đồng nghiệp thì vô cùng tử tế, chỉn chu. Nhưng khi ngồi với bạn bè, bước ra ngoài gia đình thì lại như lột xác thành con người khác.

Chồng của bạn tôi là một người như vậy. Lâu nay sống với nhau, chồng bạn chưa bao giờ khiến bạn nghi ngờ hay mất niềm tin. Cho đến một hôm, vô tình chồng bạn đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Bạn phát hiện trong đó hàng loạt tin nhắn với gái lạ. Càng đọc tin nhắn, bạn càng sửng sốt vì những tin nhắn dâm dục chồng bạn nhắn với những người đàn bà kia. Bạn bàng hoàng nhận ra rằng sự lịch lãm, tử tế của chồng chỉ là vỏ bọc mà thôi.

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Bí mật của đàn ông, càng biết nhiều càng đau lòng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta sẽ chẳng thể biết được chiếc điện thoại – vật bất ly thân của chồng ẩn giấu gì trong đó. Những tin nhắn với phụ nữ khác, âm thầm liên lạc với người yêu cũ, vào những group tình dục, thường xuyên lên những trang web đen… Bí mật của đàn ông, phụ nữ càng cố tìm hiểu, càng biết nhiều thì càng đau lòng nhiều. Hình tượng về chồng đổ vỡ. Và phút chốc những thứ đẹp đẽ, lung linh mà người phụ nữ xây dựng bỗng chốc vỡ tan tành vì những thứ rất tầm thường như thế.

Lời khuyên cho phụ nữ là đừng quá tin chồng. Dù chồng tốt thế nào, chúng ta có yêu thương sâu nặng bao nhiêu đi chăng nữa thì hãy luôn tỉnh táo và giữ lại cho mình một phần lí trí. Bởi nếu quá tin quá yêu, đến một ngày phát hiện ra bí mật gì thì phụ nữ lại khổ sở tận cùng. Yêu và tin ít thôi, để chừa cho mình một con đường lùi lỡ cuộc đời chẳng may đẩy mình vào những tình huống éo le.

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Phụ nữ hãy sống với phần tử tế chồng dành cho mình, điều gì không biết thì đừng cố công tìm hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý của phụ nữ là muốn biết nhiều về chồng. Nhưng thực tế, khi sự thật phơi bày thì chúng ta lại đau lòng nhiều hơn. Thôi thì phụ nữ chúng ta hãy sống với phần tử tế mà chồng dành cho mình. Điều gì không biết thì đừng cố công tìm hiểu. Bởi những bí mật mà đàn ông đã muốn giấu vợ chắc chắn sẽ khiến chúng ta khổ sở vô cùng.

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