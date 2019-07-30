Đàn bà im lặng chính là họ kiệt sức và bất lực với tình yêu này rồi

Đàn bà im lặng không phải vì họ hết yêu mà là cạn sức. Đàn bà buông tay không phải không còn tình cảm mà là nhận ra bản thân mình không hề được trân trọng.

Đàn ông tinh ý sẽ nhận ra người phụ nữ trong tình yêu có hai thời điểm: Đó là lúc họ nói rất nhiều và lúc họ im lặng. Đàn bà nói nhiều chính là lúc họ yêu nhiều nhất, nồng nhiệt và say đắm nhất. Nhưng khi đàn bà im lặng, nghĩa là trong lòng họ sự tổn thương đang dâng lên đỉnh điểm. Tình yêu đang rời bỏ họ và giờ đây chỉ còn nỗi thất vọng, chán chường. Đàn bà im lặng nghĩa là sự tổn thương đã dâng lên đỉnh điểm - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thường không thích phụ nữ lắm lời, nói nhiều. Nhưng đàn ông không hiểu rằng một khi phụ nữ còn nói, còn lên tiếng nghĩa là họ còn quan tâm và yêu thương nhiều. Phụ nữ đang yêu nói rất nhiều, hay kể lể, hay nũng nịu, hay bắt đàn ông làm điều này điều kia cho mình. Phụ nữ còn yêu khi giận hờn, tổn thương cũng hay khóc lóc và lên tiếng kể lể về tội lỗi của đàn ông gây ra cho mình.

Nhưng đàn ông trước một người phụ nữ hay lắm lời, rơi nước mắt lại thấy rất phiền phức. Tình yêu của phụ nữ chính là thể hiện bằng những lời nói như thế. Cô ấy còn tha thiết với mối quan hệ này, còn muốn sửa chữa, còn yêu sâu nặng. Chẳng phải cô ấy muốn vạch tội đàn ông mà chỉ muốn rằng sau tất cả, anh có thể gạt bỏ hết cái tôi mà sống vì tình yêu. Cô ấy muốn anh quan tâm nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn trong mối quan hệ này. Đàn bà nói nhiều chính là lúc họ yêu sâu nặng nhất - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đừng bao giờ để người phụ nữ phải rơi vào trạng thái im lặng. Cô ấy chẳng còn lên tiếng trước những tổn thương mà người đàn ông gây ra cho mình. Cô ấy bất cần, muốn mối quan hệ này đến đâu thì đến. Đàn ông không hiểu rằng người phụ nữ đã rất mệt mỏi, kiệt sức với mối quan hệ này rồi.

Phụ nữ im lặng vì hiểu rằng mình có làm gì, có nói gì đi nữa thì đàn ông cũng không muốn nghe. Họ cạn kiệt sức lực khi bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng. Bao nhiêu lần gồng mình lên để muốn đàn ông thấu hiểu nhưng nhận về chỉ là sự lạnh nhạt, hững hờ. Đàn bà bất lực nhận ra rằng, trong mối quan hệ này chỉ duy nhất bản thân mình cố gắng, vun đắp mà thôi. Đàn bà im lặng vì đã cạn kiệt sức lực rồi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cho rằng đàn bà im lặng là ngoan và hiểu chuyện, trưởng thành hơn. Nhưng đàn ông không biết rằng họ sắp mất đi người phụ nữ yêu mình chân thành và sâu nặng. Đàn bà bỏ cuộc không phải vì họ hết yêu mà là cạn sức. Đàn bà buông tay không phải không còn tình cảm mà là nhận ra bản thân mình không hề được trân trọng.

Trong hôn nhân, tình yêu có thể mất đi nhưng hãy để tình thương luôn còn mãi Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy thương người bạn đời bên cạnh. Thương người đã cùng mình đi qua năm tháng cuộc đời, ở bên cạnh những lúc vui vẻ cũng như những thời khắc khổ đau nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-im-lang-chinh-la-ho-kiet-suc-va-bat-luc-voi-tinh-yeu-nay-roi-332740.html