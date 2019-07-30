Đàn bà ngoại tình: Một lần lỡ bước, cả đời sẽ không thể quay đầu

Tâm sự gia đình 30/07/2019 10:30

Phụ nữ à, nếu không sống được với chồng thì tốt nhất hãy ly hôn. Bởi đàn bà ngoại tình khác nào chọn đi vào cửa tử.

Có những người đàn bà ngoại tình vì tham lam, không có bản lĩnh đứng vững trước những cám dỗ. Nhưng cũng có những người đàn bà ngoại tình vì quá chán chường, quá cô đơn với cuộc hôn nhân này rồi. Họ ngoại tình không phải vì yêu, vì cần người đàn ông này mà họ tìm chỗ bám víu, xoa dịu những nỗi đau chồng chất do chồng gây ra. Đàn bà ngoại tình, ngỡ đang cởi trói khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng thực ra lại tự siết thêm một sợi dây trói buộc cuộc đời mình.

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Đàn bà ngoại tình vì quá chán chường và tuyệt vọng với cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện ngoại tình, xã hội luôn thiên vị người đàn ông. Đàn ông ngoại tình, mặc quần áo vào đã nghiễm nhiên trở thành người tử tế. Đàn ông ăn vụng, trăng hoa nhiều người vẫn tặc lưỡi: “Đàn ông ai chẳng thế” và khuyên người vợ hãy biết tha thứ. Nhưng phụ nữ ngoại tình, ngàn đời chẳng gột được tội lỗi. Không ai biết rõ nguồn cơn, nội tình của sự ngoại tình ấy nhưng chỉ cần sa ngã một lần, cả đời người đàn bà ở mãi dưới bùn nhơ.

Chị hàng xóm của tôi có một người chồng vô cùng tệ. Đàn ông mắc một vài thói xấu vợ đã thấy khổ sở, đằng này chồng chị có đủ: Vũ phu, cờ bạc, lười biếng, sĩ diện lại thêm tật ngoại tình. Chị vợ bán buôn ngoài chợ, làm được đồng nào chồng vét hết nướng vào những cuộc đỏ đen, chiêu đãi bạn bè. Là hàng xóm, tôi hiểu những nỗi khổ ải của chị khi sống với một người chồng tệ bạc như thế.

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Chị khổ ải vô cùng khi sống với một người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày, chồng chị rêu rao khắp xóm là chị ngoại tình. Anh ta đánh chị một trận thừa sống thiếu chết và vứt vào mặt chị lá đơn ly hôn. Tôi bảo với anh ta đừng có đặt điều nói xấu. Anh ta to giọng nói với tôi rằng nếu không tin thì đi mà hỏi chị. Tôi tìm đến chị, chị xót xa gạt nước mắt và gật đầu thừa nhận.

Đó là người đàn ông thỉnh thoảng ghé mua hàng chỗ chị. Người ta mua hàng rồi đi còn anh luôn hỏi thăm, quan tâm vết bầm trên má, vết thương trên cánh tay do chồng chị đánh. Một bữa mua hàng đi rồi anh ta còn quay lại dúi vào tay chị mấy loại thuốc bôi cho đỡ đau và nhanh lành vết thương. Thế đấy, đôi khi đàn bà chỉ cảm động vì những thứ vặt vãnh tầm thường như vậy. Chị nhắm mắt bước đại vào một mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Chị như người đàn bà chết khát vớ được cốc nước mát lành vậy.

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Phụ nữ à, nếu không sống được với chồng nữa thì hãy ly hôn bởi ngoại tình chính là đi vào cửa tử - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà ngoại tình rồi ai có được kết cục tốt đẹp? Chị bị chồng đánh, bị hàng xóm khinh khi chê cười, bị cha mẹ hắt hủi. Chẳng ai còn nhớ chồng chị bao nhiêu lần trăng hoa, lên giường với bao nhiêu người đàn bà khác. Giờ đây chỉ còn một người đàn bà ngoại tình, lăng loàn mà thôi. Phụ nữ à, nếu không sống được với chồng thì tốt nhất hãy ly hôn. Bởi chọn ngoại tình khác nào chọn đi vào cửa tử. Một lần lầm lỡ, cả đời đã không còn cơ hội quay đầu.

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Từ khóa:   vợ ngoại tình chồng tệ bạc

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