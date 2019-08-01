Phụ nữ khờ dại nhất là khi chia tay rồi vẫn hỏi ‘anh có từng yêu em thật lòng?’

Phụ nữ yêu 01/08/2019 11:56

Phụ nữ càng đau khổ, càng tổn thương thì lại tôn thêm cái ngạo mạn của đàn ông. Phụ nữ sau khi chia tay, hãy ngẩng cao đầu mà bước qua những ngày tháng khó khăn, khổ ải đó.

Khi một tình yêu kết thúc, phụ nữ rơi vào một mớ cảm xúc hỗn độn: Đau khổ, bi lụy, dằn vặt chính mình. Nhưng phụ nữ sau khi chia tay khờ dại nhất chính là lúc hỏi người đàn ông: “Anh có từng yêu em thật lòng?”. Phụ nữ à, yêu hay không yêu, thật lòng hay giả dối, yêu cuồng nhiệt hay yêu giả vờ thì bây giờ có còn quan trọng nữa?

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Sau khi chia tay, phụ nữ thường làm khổ mình vì những ngày tháng đã từng rất tha thiết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống thiên về cảm xúc nên thường tự ru ngủ mình và đôi khi tự nhấn chìm mình bằng chính những ngày tháng đã từng rất tha thiết. Đôi khi vì quá yêu, quá sâu nặng mà phụ nữ tự huyễn hoặc rằng thôi thì đã từng chung với nhau một quãng đường và cuộc đời anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên được mình. Đó dường như là chút an ủi vớt vát sau những tổn thương, đau khổ vật vã mà anh ta đã gây ra cho mình.

Thật ra chẳng cần hỏi chính người phụ nữ cũng đã hiểu được vị trí của mình trong trái tim người đàn ông đó. Có ai yêu thật lòng lại đành đoạn buông tay nhau? Có ai thương một người mà lại làm người mình yêu đau khổ, tổn thương hết lần này đến lần khác? Có ai yêu thật lòng mà vì một vài lí do đã vội vã rồi đi? Có chăng trong tình yêu này, người thật lòng nhất, sâu nặng nhất chính là phụ nữ mà thôi.

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Yêu hay không yêu, thật lòng hay giả dối bây giờ có còn quan trọng nữa? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất ích kỷ. Anh ta có thể yêu rồi chia tay với biết bao cô gái nhưng trong lòng lại muốn cô gái ấy yêu mình thật lòng và đừng bao giờ quên mình. Họ sẽ rất tự mãn khi người phụ nữ hỏi “anh có từng yêu thật lòng?”. Bởi đàn ông thấy bản thân mình quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ ấy. Đàn ông có thể quen người mới, đi đến một cuộc tình khác nhưng vẫn yên tâm rằng ở đâu đó vẫn có người luôn khắc khoải, đau khổ vì mình.

Phụ nữ càng đau khổ, càng tổn thương thì lại tôn thêm cái ngạo mạn của đàn ông. Vì thế, phụ nữ sau chia tay hãy ngẩng cao đầu mà bước qua những ngày tháng khó khăn, khổ ải đó. Biết là khó, là đau lòng nhưng cứ rơi nước mắt, cứ dằn vặt mình bằng bao nhiêu câu hỏi để làm gì? Để đổi lấy sự thương hại, để minh chứng rằng mình yêu anh ta sâu nặng hay để chứng tỏ bản thân mình vẫn còn quá khờ dại?

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Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu mà bước qua những ngày tháng khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông đã chọn cách rời bỏ mình thì không còn xứng đáng để ta nhớ thương, dằn vặt và tự làm khổ chính mình. Cách tốt nhất là hãy cho thứ tình cảm tưởng chừng khắc cốt ghi tâm ấy vào quá khứ. Điều làm người đàn ông cảm thấy tổn thương nhất chính là sự vui vẻ, hạnh phúc, rực rỡ của chúng ta. Phụ nữ sau đổ vỡ phải học cách kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và yêu thương chính mình nhiều hơn.

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