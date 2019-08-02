Đàn bà hiền lành hay chua ngoa đều do chồng mà ra cả

Phụ nữ yêu 02/08/2019 11:02

Hãy nhớ lại đi, có phải vợ mình từng một thời xuân sắc, dịu dàng, đẹp đẽ? Nhưng điều gì đã biến cô ấy từ một phụ nữ hiền lành thành chua ngoa và thậm chí là cay nghiệt như ngày hôm nay?

Đàn ông dù nhiều người không nói ra nhưng thâm tâm cũng ít nhiều có sự so sánh vợ mình với những người phụ nữ khác. Và thật chua cay! Người phụ nữ hiền lành nhất, xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất không bao giờ là vợ của mình.

Vợ người khác lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào, dễ nghe trong khi vợ mình ở nhà lúc nào cũng càu nhàu, than vãn. Vợ người khác lúc nào cũng xinh đẹp, thơm tho còn vợ mình lúc nào cũng nhàu nhĩ, xác xơ, luộm thuộm. Vợ người khác lúc nào cũng 1 dạ, 2 vâng với chồng, còn vợ mình cả ngày mở miệng ra đã biết trước sẽ nói những điều gì.

phu nu hien lanh 1
Với đàn ông, người phụ nữ hiền lành nhất, dịu dàng nhất không bao giờ là vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Có đôi lúc cuộc sống hôn nhân rơi vào sự mệt mỏi, chán chường, những lúc “cơm không lành canh không ngọt” đàn ông lại có xu hướng đổ lỗi cho vợ. Và nhẫn tâm thay, nhiều lúc đàn ông đã ước rằng: “Nếu mình không cưới cô ấy hẳn cuộc đời mình đã hạnh phúc hơn”, “nếu vợ mình là cô A, cô B nào đó hẳn gia đình đã ấm êm, hòa thuận”. Đàn ông à, trước khi đổ lỗi cho vợ hãy nhìn tự hỏi bản thân: “Mình đã làm đối xử với vợ như thế nào?”.

Người vợ chính là sự phản chiếu những gì đã nhận được từ chồng. Vợ xinh đẹp, có thời gian chăm chút bản thân là do chồng giỏi giang kiếm tiền, gánh vác kinh tế. Người vợ có thể nói những lời ngọt ngào, dịu dàng là bởi người chồng luôn quan tâm, yêu thương, thấu hiểu. Người vợ lúc nào cũng vui vẻ, thảnh thơi bởi người chồng đã cho họ một điểm tựa tốt nhất.

phu nu hien lanh 2
Đàn ông có bao giờ tự hỏi: Mình đã đối xử với vợ ra sao? - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhìn lại vợ của mình xem. Hãy nhìn những gì mà cô ấy đã phải gánh trên đôi vai nhỏ bé của mình. Vì có một người chồng vô dụng nên đàn bà mới phải gồng mình lên để sống và gánh vác luôn phần của đàn ông. Vì chồng vô tâm, hờ hững, lạnh nhạt với vợ con nên buộc lòng người vợ phải nói nhiều, than vãn. Vì người chồng bao nhiêu năm đối đãi với vợ chẳng khác gì người dưng nước lã nên người vợ chẳng còn có thể ngọt ngào, dịu dàng.

Có người đàn bà nào lại không muốn bản thân mình luôn xinh đẹp và luôn ngọt ngào với chồng? Nhưng cuộc sống này quá nhiều nỗi lo toan, mệt mỏi thì đàn bà làm sao có thể dối lòng mình để cười nói được? Người chồng cứ mãi vô tâm, cứ so sánh, cứ ngấm ngầm trách móc mà không bao giờ tự nhận ra lỗi lầm từ phía mình.

phu nu hien lanh 3
Đàn ông cho phụ nữ điều gì thì sẽ nhận về thứ ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể rộng rãi, bao dung, nhiệt tình với thiên hạ ngoài kia nhưng với người vợ của mình lại đối xử muôn phần lạnh nhạt. Hãy nhớ lại đi, có phải vợ mình từng một thời xuân sắc, là một người phụ nữ dịu dàng, đẹp đẽ? Nhưng điều gì đã biến cô ấy thành người phụ nữ chua ngoa và thậm chí là cay nghiệt như ngày hôm nay? Chẳng phải là vì những ông chồng vô tâm, vô tình như các anh hay sao?

Gửi người đàn ông chọn đàn bà một đời chồng: Hãy thương luôn quá khứ đầy nỗi đau của cô ấy

Gửi người đàn ông chọn đàn bà một đời chồng: Hãy thương luôn quá khứ đầy nỗi đau của cô ấy

Người phụ nữ nào cũng có nhu cầu được quan tâm, được yêu thương, chia sẻ. Đàn bà một đời chồng thì càng mong muốn có người thấu hiểu. Nhưng họ sợ! Biết đâu tin tưởng một lần nữa sẽ lại tự đẩy mình xuống vực.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm phụ nữ dịu dàng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này