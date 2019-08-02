Đàn bà hiền lành hay chua ngoa đều do chồng mà ra cả

Hãy nhớ lại đi, có phải vợ mình từng một thời xuân sắc, dịu dàng, đẹp đẽ? Nhưng điều gì đã biến cô ấy từ một phụ nữ hiền lành thành chua ngoa và thậm chí là cay nghiệt như ngày hôm nay?

Đàn ông dù nhiều người không nói ra nhưng thâm tâm cũng ít nhiều có sự so sánh vợ mình với những người phụ nữ khác. Và thật chua cay! Người phụ nữ hiền lành nhất, xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất không bao giờ là vợ của mình. Vợ người khác lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào, dễ nghe trong khi vợ mình ở nhà lúc nào cũng càu nhàu, than vãn. Vợ người khác lúc nào cũng xinh đẹp, thơm tho còn vợ mình lúc nào cũng nhàu nhĩ, xác xơ, luộm thuộm. Vợ người khác lúc nào cũng 1 dạ, 2 vâng với chồng, còn vợ mình cả ngày mở miệng ra đã biết trước sẽ nói những điều gì.

Với đàn ông, người phụ nữ hiền lành nhất, dịu dàng nhất không bao giờ là vợ mình - Ảnh minh họa: Internet Có đôi lúc cuộc sống hôn nhân rơi vào sự mệt mỏi, chán chường, những lúc “cơm không lành canh không ngọt” đàn ông lại có xu hướng đổ lỗi cho vợ. Và nhẫn tâm thay, nhiều lúc đàn ông đã ước rằng: “Nếu mình không cưới cô ấy hẳn cuộc đời mình đã hạnh phúc hơn”, “nếu vợ mình là cô A, cô B nào đó hẳn gia đình đã ấm êm, hòa thuận”. Đàn ông à, trước khi đổ lỗi cho vợ hãy nhìn tự hỏi bản thân: “Mình đã làm đối xử với vợ như thế nào?”. Người vợ chính là sự phản chiếu những gì đã nhận được từ chồng. Vợ xinh đẹp, có thời gian chăm chút bản thân là do chồng giỏi giang kiếm tiền, gánh vác kinh tế. Người vợ có thể nói những lời ngọt ngào, dịu dàng là bởi người chồng luôn quan tâm, yêu thương, thấu hiểu. Người vợ lúc nào cũng vui vẻ, thảnh thơi bởi người chồng đã cho họ một điểm tựa tốt nhất.

Đàn ông có bao giờ tự hỏi: Mình đã đối xử với vợ ra sao? - Ảnh minh họa: Internet Hãy nhìn lại vợ của mình xem. Hãy nhìn những gì mà cô ấy đã phải gánh trên đôi vai nhỏ bé của mình. Vì có một người chồng vô dụng nên đàn bà mới phải gồng mình lên để sống và gánh vác luôn phần của đàn ông. Vì chồng vô tâm, hờ hững, lạnh nhạt với vợ con nên buộc lòng người vợ phải nói nhiều, than vãn. Vì người chồng bao nhiêu năm đối đãi với vợ chẳng khác gì người dưng nước lã nên người vợ chẳng còn có thể ngọt ngào, dịu dàng. Có người đàn bà nào lại không muốn bản thân mình luôn xinh đẹp và luôn ngọt ngào với chồng? Nhưng cuộc sống này quá nhiều nỗi lo toan, mệt mỏi thì đàn bà làm sao có thể dối lòng mình để cười nói được? Người chồng cứ mãi vô tâm, cứ so sánh, cứ ngấm ngầm trách móc mà không bao giờ tự nhận ra lỗi lầm từ phía mình. Đàn ông cho phụ nữ điều gì thì sẽ nhận về thứ ấy - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có thể rộng rãi, bao dung, nhiệt tình với thiên hạ ngoài kia nhưng với người vợ của mình lại đối xử muôn phần lạnh nhạt. Hãy nhớ lại đi, có phải vợ mình từng một thời xuân sắc, là một người phụ nữ dịu dàng, đẹp đẽ? Nhưng điều gì đã biến cô ấy thành người phụ nữ chua ngoa và thậm chí là cay nghiệt như ngày hôm nay? Chẳng phải là vì những ông chồng vô tâm, vô tình như các anh hay sao?

Gửi người đàn ông chọn đàn bà một đời chồng: Hãy thương luôn quá khứ đầy nỗi đau của cô ấy Người phụ nữ nào cũng có nhu cầu được quan tâm, được yêu thương, chia sẻ. Đàn bà một đời chồng thì càng mong muốn có người thấu hiểu. Nhưng họ sợ! Biết đâu tin tưởng một lần nữa sẽ lại tự đẩy mình xuống vực.

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