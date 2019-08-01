Gửi đàn ông vũ phu: Sức mạnh là để chở che chứ không phải chà đạp người phụ nữ của mình

Đàn ông vũ phu mỗi lần ra tay đánh vợ lại tự nghĩ rằng mình đang tôn thêm sự uy nghi, bản lĩnh của một người chồng. Nhưng không đâu, đàn ông càng dùng cơ bắp và sức mạnh tay chân càng chứng tỏ anh ta bạc nhược và kém cỏi.

Ngỡ rằng xã hội phát triển, người ta sẽ dùng tâm trí để ứng xử chứ không phải dùng sức mạnh cơ bắp. Thế nhưng, mỗi ngày trên mạng xã hội những câu chuyện đàn ông vũ phu, đánh đập vợ chẳng bao giờ dừng lại. Họ ra tay nhẫn tâm với chính người đầu ấp tay gối của mình. Phụ nữ bị chồng đánh, những vết thương trên da thịt kia sẽ chẳng thấm vào đâu so với những tổn thương sâu hoắm ở trong lòng. Những vết thương trên da thịt sẽ chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông Á Đông rất thích thể hiện uy quyền với phụ nữ. Họ thường lầm tưởng rằng khi vợ sợ sẽ tận tụy, răm rắp nghe lời. Mỗi khi đàn ông đánh vợ lại tự nghĩ rằng mình đang tôn thêm sự uy nghi, bản lĩnh của một người chồng. Nhưng không đâu, đàn ông càng dùng cơ bắp và sức mạnh tay chân càng chứng tỏ anh ta bạc nhược và kém cỏi.

Đánh một người phụ nữ chân yếu tay mềm không có sức kháng cự, hơn nữa lại chính là người đầu ấp tay gối của mình thì bản lĩnh ở chỗ nào? Đau lòng thay, có nhiều gã đàn ông tồi tệ đến mức đánh vợ lúc cô ấy đang mang thai, bệnh tật. Vô phúc cho những người đàn bà lấy nhầm chồng ấy. Đau cả thể xác lẫn tinh thần! Lấy nhầm chồng vũ phu, đàn bà đau cả thể xác lẫn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nếu cho mình bản lĩnh, mình mạnh mẽ thì hãy dùng sức mạnh ấy mà làm những chuyện đại sự, lớn lao bên ngoài. Thực tế, nhiều đàn ông ra ngoài rất vô dụng, thiên hạ nói gì cũng nghe theo, sếp quát một câu đã sợ hãi rụt người. Nhưng bước về nhà, họ lại thể hiện quyền uy với vợ. Vợ nấu ăn dở thì hất đổ mâm cơm ra tay đánh tát, vợ làm sai điều gì cũng quát nạt “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”. Đàn ông càng thất bại bên ngoài lại càng lấy vợ làm bình phong để trút giận. Đàn ông như thế chỉ xứng với một từ: Hèn!

Một người đàn bà yêu sâu nặng đàn ông vì sự bao dung, nhẫn nhịn. Đàn bà chấp nhận ở bên một người đàn ông đến trọn đời vì chồng là điểm tựa, là chỗ dựa bình yên. Bản lĩnh của một người đàn ông ở đời không bao giờ thể hiện ở cơ bắp, vũ lực mà chính là sự bao dung, nhường nhịn. Đàn ông chân chính hiểu được rằng sức mạnh ấy là để chở che người đàn bà mình yêu chứ không phải để chà đạp họ. Phụ nữ đừng bao giờ cam chịu để đàn ông đánh đập, chà đạp mình - Ảnh minh họa: Internet Và phụ nữ, đừng bao giờ cam chịu để cho chồng xúc phạm cơ thể, đánh đập mình. Nên nhớ, đánh một lần sẽ có lần hai. Đừng bao giờ khờ dại nghĩ rằng cam chịu một chút, nhẫn nhịn một chút sẽ giữ được hạnh phúc, mái ấm. Phụ nữ khôn ngoan phải biết bảo vệ chính mình. Một người chồng vũ phu, luôn muốn trấn áp vợ, thể hiện quyền uy với vợ tốt nhất là nên rời bỏ.

Phụ nữ chọn đàn ông từng đổ vỡ: Vì tình nghĩa hơn là vì tình yêu Phụ nữ ai cũng thích làm mẹ nhưng đâu có ai muốn làm mẹ kế bao giờ. Yêu đàn ông đã ly hôn, tình yêu chỉ là một phần, còn cái nghĩa và cả tình thương trong đó.

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