Đàn bà càng mạnh mẽ càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh hèn kém

Lúc đàn bà mạnh mẽ kiên cường là khi đó người đàn ông đã hoàn toàn vô giá trị. Đàn bà thấu hiểu, có khóc, có ngồi đó yếu đuối cả đời cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Sẽ không ai nhìn thấy được cuộc đời của một người đàn bà mạnh mẽ đã đi qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn. Người đàn bà hôm nay luôn cười nói là quá khứ bao nhiêu nước mắt đã rơi. Không một người đàn bà mạnh mẽ nào lại có một cuộc sống dễ dàng. Không một người đàn bà mạnh mẽ nào lại có một cuộc sống dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Người đàn bà càng kiên cường thì càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh mình quá hèn kém. Vì đàn ông vô dụng, bất tài nên đàn bà mới gồng mình lên lo chuyện cơm áo gạo tiền đến oằn cả vai. Vì biết chẳng thể trông đợi vào chồng nên đàn bà tự mình làm mọi việc.

Bước vào hôn nhân, người phụ nữ nào cũng trông đợi, tin tưởng người đàn ông chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cuộc đời mình. Không cần giàu sang, chẳng cần nhà rộng xênh xang chỉ cần vợ chồng thương yêu, san sẻ, gánh vác. Thế nhưng, có biết bao nhiêu người đàn bà đắng chát nhận ra mình đã lấy nhầm chồng. Có nhiều người đàn ông cưới vợ nhưng thực chất lại giống như những đứa trẻ to xác, ích kỷ và ỷ lại. Họ không nhận thấy trách nhiệm làm chồng làm cha lớn lao thế nào, cứ phó thác mọi việc cho vợ. Lúc đàn bà xác định bản thân phải mạnh mẽ là người đàn ông đã hoàn toàn vô giá trị - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có thể vô tâm, có thể lười biếng một chút nhưng tệ nhất chính là những người đàn ông khiến cho vợ mình phải khổ sở chuyện áo cơm. Có chồng đấy, nhưng lo chi tiêu từ lớn đến nhỏ, từ hộp sữa đến miếng bỉm của con. Người chồng hèn kém ấy, đã dồn tất cả gánh nặng trên vai mình sang cho vợ gánh vác rồi!

Đàn bà nhận ra, bờ vai của chồng mình từng muốn nương dựa thực chất lại mục ruỗng, yếu ớt hơn cả bờ vai của chính mình. Đàn bà đã từng khóc, từng khuyên chồng thay đổi. Nhưng rồi, người đàn bà bất lực nhận ra những ước muốn của mình thật hão huyền. Không thay đổi được chồng, người đàn bà buộc lòng phải thay đổi chính mình. Họ không khóc, không cần chồng, tự mình bước đi qua những ngày tháng gian nan, khổ ải. Lúc phụ nữ mạnh mẽ kiên cường là khi đó người đàn ông đã hoàn toàn vô giá trị. Đàn bà thấu hiểu có khóc, có ngồi đó yếu đuối cả đời cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Nước mắt không đổi được điều gì tốt đẹp, không cho con mình cơm ăn, không đổi được chiếc áo con mặc. Ngoài mạnh mẽ đứng dậy đàn bà còn biết trông đợi vào ai? Nếu đàn ông đủ yêu thương, đủ bản lĩnh thì đàn bà đã không cần phải gồng mình lên để sống như thế - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta thường ngưỡng mộ những người đàn bà mạnh mẽ nhưng nếu biết được họ đã trải qua những chuyện gì ắt chúng ta sẽ không bao giờ muốn trở nên giống họ. Đi qua bao sóng gió, thác ghềnh, đàn bà dùng nụ cười và sự điềm nhiên để sống. Họ cũng ít nói về quá khứ, không than vãn về những gì đã chịu đựng. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu người đàn ông đủ yêu thương, đủ bản lĩnh thì người đàn bà đã không cần phải gồng mình lên để sống như thế.

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