Là phụ nữ, muốn có thứ gì hãy tự nỗ lực kiếm tiền mà mua

Việc có hay không một người đàn ông tài giỏi hay giàu có không làm phụ nữ đánh mất đi giá trị của bản thân mình. Phụ nữ tự lập, tự đứng trên đôi chân của chính mình là cách chúng ta có được sự tôn trọng của mọi người, đặc biệt là với đàn ông.

Điều vững chắc nhất chính là thứ ta tự nỗ lực mà có được. Nơi an toàn nhất chính là nơi ta tự đứng trên đôi chân của chính mình. Là phụ nữ tự lập, muốn có được thứ gì thì hãy tự nỗ lực kiếm tiền mà mua lấy. Ai trong chúng ta cũng ao ước có được một người đàn ông giàu có, rủng rỉnh vật chất để lo cho mình cả đời. Khi đó, chẳng cần cong lưng mưu sinh, đàn bà có được một cuộc sống vạn người mơ ước. Mưa nắng ngoài kia mặc kệ, mình vẫn được cung phụng, chiều chuộng. Thế nhưng, hãy đặt mình vào tâm thế của một người đàn ông. Có người nào thích cõng, thích bồng bế, cung phụng ai đó cả đời?

Có người nào thích bồng bế, cung phụng ai cả đời? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đến với đàn ông vì tiền sẽ bị coi rẻ và sẽ chẳng bao giờ có được sự tôn trọng. Anh ta có thể chiều chuộng, cho phụ nữ rất nhiều thứ để có được thứ mình muốn nhưng đồng thời sẽ cho mình cái quyền “bề trên” và tùy ý đối xử. Phụ nữ nên nhớ, sự tôn trọng chính là điều tối thượng trong bất kì mối quan hệ nào. Nếu không có nó thì sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ. Phụ nữ cần tiền, cần vật chất, cần tình yêu nhưng nên nhớ, điều quan trọng nhất vẫn chính là thái độ tôn trọng của người khác đối với mình. Hơn nữa, dù đàn ông có thương yêu cỡ nào thì với một người đàn bà chỉ muốn cung phụng, chiều chuộng thì sớm muộn cũng sẽ nhàm chán, coi thường. Đàn ông có thể si mê vì nhan sắc, cuốn hút vì vẻ ngoài gợi cảm nhưng để một mối quan hệ vững bền nhất thiết đó phải là người đồng hành cùng anh ta trong khó khăn, hoạn nạn. Trong tình yêu cũng như hôn nhân, luôn cần sự bình đẳng. Hai người có thể sẻ chia, gánh vác, cùng nhau đi qua những khó khăn của cuộc đời. Lúc đàn ông rơi vào những tình thế ngặt nghèo, khó khăn thì người đàn bà đừng chỉ biết bất lực khóc lóc mà chẳng thể làm được gì.

Đàn bà trông đợi và sống dựa dẫm, rất dễ bị coi thường - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn bà chỉ biết chờ đợi sự cung phụng chẳng phải là đã tự đánh mất đi giá trị của chính bản thân mình? Xinh đẹp hay rực rỡ cũng chỉ một giai đoạn trong cuộc đời. Chỉ có những nỗ lực trong công việc, sự nghiệp, những điều đạt được bằng chính sự nỗ lực của bản thân là vững bền theo năm tháng. Đàn bà ai cũng muốn hạnh phúc. Nhưng không ai hiểu được rằng, muốn hôn nhân hạnh phúc thì người phụ nữ nhất định phải có được cuộc sống riêng, tự kiếm được tiền. Đừng trông đợi một cuộc hôn nhân bình đẳng nếu phụ nữ hàng ngày vẫn ngửa tay xin tiền chồng để mua thứ mình thích. Tự đứng trên đôi chân của mình là cách phụ nữ khẳng định giá trị bản thân - Ảnh minh họa: Internet Thứ mình muốn có, một chiếc váy, một thỏi son hay lớn lao hơn là một ngôi nhà, một chiếc xe thì hãy tự nỗ lực mà có được. Việc có hay không một người đàn ông tài giỏi hay giàu có không làm chúng ta đánh mất đi giá trị của bản thân mình. Đàn bà tự lập, tự đứng trên đôi chân của chính mình chính sẽ giành được sự tôn trọng của mọi người, đặc biệt là với đàn ông.

Phụ nữ có 2 điều nhạy cảm nhất: Một là đụng đến con, hai là đụng đến cha mẹ Tâm lý của phụ nữ nhạy cảm nhất với 2 điều: Một là nghe người ta nói về con mình với những điều xấu xí khó nghe, hai là nói không tốt về bố mẹ của họ.

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