Tâm sự mẹ đơn thân: Đây là 3 nỗi sợ luôn ám ảnh tâm trí tôi mỗi ngày

Phụ nữ yêu 10/04/2019 16:33

Thay vì chìm trong buồn đau và nước mắt, mẹ đơn thân hãy mạnh mẽ vượt qua những nỗi sợ trong lòng mình để cùng con sống một cuộc đời thật hạnh phúc, an vui...

Quyết định làm mẹ đơn thân, dù chuẩn bị tinh thần cẩn trọng đến mấy bạn cũng không thể tránh được những nỗi sợ này.

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Những người đàn bà lấy chồng, sinh con bình thường đâu hiểu được rằng làm mẹ đơn thân nào phải một tai nạn, đấy là sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

1. Sợ miệng đời mỉa mai

Áp lực lớn nhất mà mẹ đơn thân phải gánh chịu chính là những lời miệt thị của người đời, sợ mẹ cha dòng họ không chấp nhận, sợ những đàn bà khác chỉ trỏ vào con mà  buông lời cay độc “đồ con hoang”. Thế nhưng, những người đàn bà lấy chồng, sinh con bình thường đâu hiểu được rằng làm mẹ đơn thân nào phải một tai nạn, đấy là sự lựa chọn.

Mẹ đơn thân có thể là người phụ nữ bị người đàn ông mình yêu thương ruồng rẫy, có thể họ mang thai ngoài ý muốn hoặc họ không thể chấp nhận chung sống với người chồng bội bạc. Họ quyết định sinh con mà không cần người đàn ông bên cạnh, họ dũng cảm vượt qua những mặc cảm để được đón con chào đời.

Những thống khổ, cơ cực ấy chỉ ai đã nếm trải mới có thể thấu được. Vậy nên, đàn bà ơi, trên đời này bạn chỉ cần để tâm đến cha mẹ, con cái và chính mình là đủ. Hãy khiến bố mẹ hiểu được sự lựa chọn của bạn là đúng đắn, từ đó họ có thể cùng bạn chăm sóc, nuôi dạy đứa trẻ nên người.

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Tiền chính là nỗi lo thường trực trong tâm trí mẹ đơn thân, khiến họ phải sợ hãi vô cùng bởi nếu không đủ tiền hai mẹ con sẽ lâm vào đường cùng - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ tài chính không vững vàng

Thuở độc thân, phụ nữ chỉ cần có một công việc đã có thể sống thoải mái, dư sức trả tiền nhà, xăng xe hay sinh hoạt phí. Vậy nhưng, khi có con bạn cần nhiều tiền hơn với rất nhiều khoản chi khác. Tiền chính là nỗi lo thường trực trong tâm trí mẹ đơn thân, khiến họ phải sợ hãi vô cùng bởi nếu không đủ tiền hai mẹ con sẽ lâm vào đường cùng.

Bởi lẽ, dù hiện tại đã có cho mình công việc ổn định, thu nhập kha khá nhưng vì phải một tay cáng đáng mọi điều nên người mẹ đơn thân nào cũng căng thẳng, lo âu. Họ sợ, lỡ mình mất việc, lỡ xảy ra biến cố bất ngờ thì không biết phải xoay xở thế nào.

Chưa kể, con càng lớn càng tốn kém trăm bề, mối lo tài chính sẽ đeo bám mẹ đơn thân nhiều năm sau nữa.

Tâm sự mẹ đơn thân: Đây là 3 nỗi sợ luôn ám ảnh tâm trí tôi mỗi ngày - Ảnh 3
Con bạn sẽ hiểu rằng chúng có ngày hôm nay là nhờ có bạn, thay vì tự ti trẻ sẽ tự hào vô cùng. Bởi lẽ, những người mẹ khác nào mạnh mẽ, dũng cảm như mẹ của chúng - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ con lớn lên không hiểu cho mình

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có một gia đình trọn vẹn, cho con một mái ấm yêu thương. Vậy nhưng, một khi hoàn cảnh không cho phép mẹ đơn thân đành vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa yêu thương nuông chiều vừa cứng rắn, kiên định để uốn nắn con.

Dốc cạn lòng mình để nuôi nấng, dạy bảo con nên người vậy nhưng mẹ đơn thân vẫn luôn thầm sợ hãi rằng sau này con lớn lên sẽ trách móc mình. Họ sợ con không bằng bạn bè, sợ con tủi thân vì lớn lên không có bố, sợ đứa trẻ có cái nhìn không đúng về mẹ…

Thế nhưng mẹ đơn thân ơi, bạn đừng quá lo lắng. Con bạn sẽ hiểu rằng chúng có ngày hôm nay là nhờ có bạn, thay vì tự ti trẻ sẽ tự hào vô cùng. Bởi lẽ, những người mẹ khác nào mạnh mẽ, dũng cảm như mẹ của chúng.

Bất cứ ai làm mẹ đơn thân cũng phải sống chung với 3 nỗi sợ này, nhưng bạn đừng để chúng nuốt chửng đời mình. Hãy sống thật hạnh phúc, vui vẻ bởi mẹ con bạn xứng đáng có được một cuộc đời an yên như thế. 

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