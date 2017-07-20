Tại sao phụ nữ sướng hay khổ cốt ở tấm chồng?

Bởi sau khi kết hôn tất cả phụ nữ đều có chung một suy nghĩ là xây dựng và giữ ấm cho gia đình bé nhỏ của mình. Hầu như tất cả hoài bão và những quan tâm của tuổi trẻ bây giờ chỉ gói gọn trong việc chăm sóc chồng và con cái. Không ai bắt phụ nữ khi có chồng phải làm thế, mà đó bản năng của người vợ, người mẹ. Làm chu toàn bổn phận của người vợ khiến họ cảm thấy hạnh phúc và đó là lẽ sống của họ. Tất cả việc bếp núc, con cái, bổn phận với hai bên gia đình đều phần lớn ở sự sắp xếp của phụ nữ. Vậy nên nếu một có được một người chồng biết yêu thương, chia sẻ với vợ thì đó là phúc phận của mỗi người.

Ngày nay mặc dù là thời hiện đại nhưng phụ nữ đã có thể tự quyết định sướng khổ cho bản thân mình khi lấy chồng chưa? E rằng việc ấy vẫn còn rất xa vời, dù cho ngày nay có nhiều người phụ nữ giỏi giang dám đấu tranh để tự mang lại hạnh phúc cho chính mình. Nhưng những “đấu tranh” đó dù gì cũng xuất phát từ nhiều tổn thương sâu sắc mà tự giải thoát bản thân chứ chưa phải hạnh phúc đích thực.

Đàn ông vốn không giống phụ nữ, khi đã kết hôn họ vẫn còn những mối bận tâm khác, những sở thích thời thanh niên vẫn không hề thay đổi. Trong khi đó phụ nữ trước khi kết hôn chiều tan sở có thể la cà café cùng bạn bè hay mua sắm, nhưng sau khi kết hôn tan sở ai cũng lo về nhà cơm nước cho chồng con. Không ai bắt ép họ phải làm thế, chỉ bởi bản năng người phụ nữ luôn muốn đem đến điều tốt nhất cho chồng con.

Phụ nữ có thể tự quyết định được hạnh phúc?

Trong tình yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình, không có hạnh phúc nào xây dựng từ một phía. Hạnh phúc cũng như khi nuôi dưỡng một cái cây, không thể thiếu nước hay ánh sáng. Trong hạnh phúc hôn nhân vợ là nước thì chồng phải là ánh mặt trời. Nếu trong lúc công việc mệt mỏi, con cái ốm đau mà có ộng chồng tốt biết quan tâm chia sẻ thì đó là động lực để người phụ nữ cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mẹ chồng nàng dâu thì người chồng khéo léo thì sẽ không có người phụ nữ nào phải buồn, phải khóc.

Phụ nữ lấy nhầm chồng thì “vạn kiếp bất phục”. Câu nói này quả không sai, trong cuộc đời này chẳng ai có thể nắm chắc được cuộc sống của mình rồi sẽ đi về đâu. Thế nhưng điều tồi tệ nhất chính là khoảnh khắc người phụ nữ đồng ý về làm vợ một người đàn ông tệ bạc. Nhiều người thường nói, phụ nữ à, lấy nhầm chồng thì có thể chọn lại chứ đừng chịu đựng. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Thực tế phụ nữ có quyền lựa chọn lại và sống an yên sau những năm tháng cực nhọc và mất mát?

Không giống với đàn ông, đàn ông khi cạn tình thì luôn “cạn tàu ráo máng” sẵn sàng rời bỏ người vợ của mình không chút luyến lưu. Nhưng phụ nữ lại khác, khi hết tình họ còn nghĩa, còn con cái, dù không còn tình yêu nhưng chưa có người phụ nữ nào dễ dàng dứt áo ra đi. Họ luôn quanh quẩn trong mối bận tâm về tương lai con cái, về tình nghĩa vợ chồng. Phụ nữ không rời bỏ khi biết mình lấy nhầm chồng không phải họ yếu đuối mà họ có trái tim nhân hậu và chịu đựng hơn đàn ông.

Nếu đàn ông chọn nhầm vợ thì cũng dễ dàng ly hôn và nhanh chóng tìm cho mình một cuộc đời mới. Còn phụ nữ chọn nhầm chồng thì không chỉ mất đi tất cả mà còn phải chịu đựng những nỗi thống khổ không thể diễn tả bằng lời. Suy cho cùng, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, độc lập ra sao cũng không dễ dàng tự quyết định hạnh phúc đời mình. Ngoài yêu thương và chịu đựng phụ nữ cũng chỉ còn lại một trái tim tan vỡ. Vì vậy phụ nữ đơn giản lắm, họ chỉ cần người chồng biết yêu thương, biết chia sẻ là đã đủ để họ mạnh mẽ hết cuộc đời.