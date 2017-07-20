Tại sao phụ nữ sướng hay khổ cốt ở tấm chồng?

Phụ nữ yêu 20/07/2017 15:43

Từ xưa đến nay tư tưởng “xuất giá tòng phu” vô thức đã ăn sâu trong suy nghĩ của mỗi người phụ nữ Việt. Vì vậy mà người ta luôn cho rằng việc con gái lấy chồng như đánh bạc, giỏi giang không bằng may mắn. Chính vì vậy đời một người đàn bà sướng hay khổ cốt ở việc lấy được người chồng như thế nào?

Ngày nay mặc dù là thời hiện đại nhưng phụ nữ đã có thể tự quyết định sướng khổ cho bản thân mình khi lấy chồng chưa? E rằng việc ấy vẫn còn rất xa vời, dù cho ngày nay có nhiều người phụ nữ giỏi giang dám đấu tranh để tự mang lại hạnh phúc cho chính mình. Nhưng những “đấu tranh” đó dù gì cũng xuất phát từ nhiều tổn thương sâu sắc mà tự giải thoát bản thân chứ chưa phải hạnh phúc đích thực.

Bởi sau khi kết hôn tất cả phụ nữ đều có chung một suy nghĩ là xây dựng và giữ ấm cho gia đình bé nhỏ của mình. Hầu như tất cả hoài bão và những quan tâm của tuổi trẻ bây giờ chỉ gói gọn trong việc chăm sóc chồng và con cái. Không ai bắt phụ nữ khi có chồng phải làm thế, mà đó bản năng của người vợ, người mẹ. Làm chu toàn bổn phận của người vợ khiến họ cảm thấy hạnh phúc và đó là lẽ sống của họ. Tất cả việc bếp núc, con cái, bổn phận với hai bên gia đình đều phần lớn ở sự sắp xếp của phụ nữ. Vậy nên nếu một có được một người chồng biết yêu thương, chia sẻ với vợ thì đó là phúc phận của mỗi người.

Tại sao phụ nữ sướng hay khổ cốt ở tấm chồng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn không giống phụ nữ, khi đã kết hôn họ vẫn còn những mối bận tâm khác, những sở thích thời thanh niên vẫn không hề thay đổi. Trong khi đó phụ nữ trước khi kết hôn chiều tan sở có thể la cà café cùng bạn bè hay mua sắm, nhưng sau khi kết hôn tan sở ai cũng lo về nhà cơm nước cho chồng con. Không ai bắt ép họ phải làm thế, chỉ bởi bản năng người phụ nữ luôn muốn đem đến điều tốt nhất cho chồng con.

Phụ nữ có thể tự quyết định được hạnh phúc?

Trong tình yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình, không có hạnh phúc nào xây dựng từ một phía. Hạnh phúc cũng như khi nuôi dưỡng một cái cây, không thể thiếu nước hay ánh sáng. Trong hạnh phúc hôn nhân vợ là nước thì chồng phải là ánh mặt trời. Nếu trong lúc công việc mệt mỏi, con cái ốm đau mà có ộng chồng tốt biết quan tâm chia sẻ thì đó là động lực để người phụ nữ cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mẹ chồng nàng dâu thì người chồng khéo léo thì sẽ không có người phụ nữ nào phải buồn, phải khóc.

Tại sao phụ nữ sướng hay khổ cốt ở tấm chồng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy nhầm chồng thì “vạn kiếp bất phục”. Câu nói này quả không sai, trong cuộc đời này chẳng ai có thể nắm chắc được cuộc sống của mình rồi sẽ đi về đâu. Thế nhưng điều tồi tệ nhất chính là khoảnh khắc người phụ nữ đồng ý về làm vợ một người đàn ông tệ bạc. Nhiều người thường nói, phụ nữ à, lấy nhầm chồng thì có thể chọn lại chứ đừng chịu đựng. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Thực tế phụ nữ có quyền lựa chọn lại và sống an yên sau những năm tháng cực nhọc và mất mát?

Không giống với đàn ông, đàn ông khi cạn tình thì luôn “cạn tàu ráo máng” sẵn sàng rời bỏ người vợ của mình không chút luyến lưu. Nhưng phụ nữ lại khác, khi hết tình họ còn nghĩa, còn con cái, dù không còn tình yêu nhưng chưa có người phụ nữ nào dễ dàng dứt áo ra đi. Họ luôn quanh quẩn trong mối bận tâm về tương lai con cái, về tình nghĩa vợ chồng. Phụ nữ không rời bỏ khi biết mình lấy nhầm chồng không phải họ yếu đuối mà họ có trái tim nhân hậu và chịu đựng hơn đàn ông.

Nếu đàn ông chọn nhầm vợ thì cũng dễ dàng ly hôn và nhanh chóng tìm cho mình một cuộc đời mới. Còn phụ nữ chọn nhầm chồng thì không chỉ mất đi tất cả mà còn phải chịu đựng những nỗi thống khổ không thể diễn tả bằng lời. Suy cho cùng, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, độc lập ra sao cũng không dễ dàng tự quyết định hạnh phúc đời mình. Ngoài yêu thương và chịu đựng phụ nữ cũng chỉ còn lại một trái tim tan vỡ. Vì vậy phụ nữ đơn giản lắm, họ chỉ cần người chồng biết yêu thương, biết chia sẻ là đã đủ để họ mạnh mẽ hết cuộc đời.

Đàn bà đáng sợ nhất là khi tuyệt tình với chính mình

Đàn bà đáng sợ nhất là khi tuyệt tình với chính mình

Đàn bà đáng sợ nhất chính là khi tuyệt tình với chính lòng dạ của mình. Để rồi, họ gửi lại đàn ông hàng dài những hối hận cả một đời về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông Phụ Nữ phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 20 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 20 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này