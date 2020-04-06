Tại sao đàn bà hư lại dễ có hạnh phúc hơn đàn bà ngoan?

Đàn bà ngoan lại thường cam chịu. Họ chấp nhận cuộc hôn nhân của mình dẫu không hạnh phúc, méo mó, bất toàn. Tâm thức của họ luôn nghĩ rằng đàn bà lấy chồng như ván đã đóng thuyền, tốt xấu gì cũng cam chịu.

Cuộc sống đôi khi thật lạ lùng. Những người đàn bà ngoan, hiền lành, nhẫn nhịn lại thường gặp phải những người đàn ông chẳng ra gì. Trái lại, có những người phụ nữ tưởng chừng như nông cạn, lười biếng, hơi vô tâm lại có có được một người đàn ông tốt, quan tâm và yêu thương họ thật sự. Có phải điều đó chỉ là may rủi như cái cách mà phụ nữ vẫn thường nói với nhau: “Đàn bà đánh chồng chẳng khác nào canh bạc”? Phụ nữ ngoan đã cho chồng cái quyền được làm khổ mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ngoan, họ là ai? Là những người đàn bà rất hiền lành, luôn xem gia đình, xem chồng con là cả nguồn sống của mình. Họ biết nữ công gia chánh, giỏi làm việc nhà, nấu ăn ngon chẳng thua gì đầu bếp. Họ luôn biết cách làm cho nhà cửa mình gọn gàng, sạch đẹp nhất. Họ luôn biết cách vun vén và chu toàn cho mái ấm của mình. Khi có chồng, họ tiết chế những thú vui và sở thích của bản thân. Họ giảm thiểu những nhu cầu của bản thân nhưng với chồng con lại luôn dành những điều tốt nhất.

Phụ nữ ngoan thì lại thường cam chịu. Họ thường chấp nhận cuộc hôn nhân của mình dẫu không hạnh phúc, méo mó, bất toàn. Tâm thức của họ luôn nghĩ rằng đàn bà lấy chồng như ván đã đóng thuyền, tốt xấu gì cũng cam chịu. Chồng tệ bạc, vô tình cũng im lặng. Chồng lớn tiếng mắng mỏ cũng giả mù, giả điếc. Phụ nữ ngoan lại thường sống vì con, coi cuộc đời của con còn hơn cả cuộc đời mình. Phụ nữ hư không xem chồng con là tất cả - Ảnh minh họa: Internet Tại sao phụ nữ ngoan khó hạnh phúc? Bởi, họ đã cho người chồng cái quyền được làm khổ mình. Đàn ông thật ra rất khôn ngoan. Họ đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm của người đàn bà dành cho mình đến đâu. Khi vợ quá hiền lành, quá nhẫn nhịn đã vô tình tạo cho đàn ông tâm lý ỷ lại và coi thường. Nghĩa là cho dù mình có sống vô tâm, tệ bạc, vô tình thì người vợ vẫn ở đó, vẫn chăm lo cho chồng con vô điều kiện. Điều gì lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen. Sự vô tâm theo thời gian sẽ càng nặng nề. Và đàn bà khổ lại càng khổ.

Nhưng những người đàn bà hư lại khác. Gọi là hư không có nghĩa bỏ bê gia đình, ăn chơi hay đi ngược lại những giá trị truyền thống. Đàn bà khôn ngoan hư nhưng không hỏng. Họ thương yêu chồng con nhưng không có nghĩa xem họ là tất cả những gì mình có. Ngoài gia đình, họ vẫn có bạn bè, có cuộc sống riêng cho mình. Họ biết nấu những bữa cơm ngon, biết vun vén gia đình nhưng không bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn trong 4 bức tường đầy dầu mỡ. Họ yêu thương bản thân, biết làm đẹp, chăm sóc cơ thể. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy bớt ngoan, bớt hy sinh lại - Ảnh minh họa: Internet Và đàn bà hư, luôn đòi hỏi sự công bằng trong hôn nhân. Họ không coi chuyện bếp núc, chuyện chăm con là của riêng phụ nữ. Họ yêu cầu chồng san sẻ, gánh vác. Đàn bà hư cho chồng biết được rằng, nếu bản thân anh không tốt thì họ sẵn sàng rời đi. Họ không quá cần ai, không là cái bóng của ai cả. Mà đàn ông lại thường rất sợ những kiểu phụ nữ như thế. Đó là lằn ranh để giữ họ lại với sự tử tế và quan tâm cần thiết đối với gia đình. Bởi thế, phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy bớt ngoan, bớt cam chịu lại. Hãy yêu thương và sống cho mình nhiều hơn.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Cố gắng bao nhiêu cũng không giữ nổi trái tim kẻ phản bội Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ rằng do bản thân mình chưa tốt, không biết chiều chuộng nên đàn ông mới quay lưng. Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho mình nhưng sẽ chỉ có một lí do chính xác, đó là vì tham lam.

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