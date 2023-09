Tại sao đàn bà hư lại dễ có hạnh phúc hơn đàn bà ngoan?

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ rằng do bản thân mình chưa tốt, không biết chiều chuộng nên đàn ông mới quay lưng. Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho mình nhưng sẽ chỉ có một lí do chính xác, đó là vì tham lam.