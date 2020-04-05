Đàn ông đừng ngại đến với đàn bà một đời chồng, bởi vì ở họ có những điều này

Đàn bà từng thất bại trong hôn nhân dĩ nhiên sẽ có kinh nghiệm trong chuyện gia đình. Từ chuyện quá khứ, đàn bà một đời chồng sẽ biết cách trân trọng hiện tại và giữ gìn hạnh phúc quý giá mà mình có được.

Đàn ông nhiều khi yêu thương một người thật lòng nhưng lại ngại tiến đến hôn nhân bởi vì người phụ nữ đã từng đổ vỡ. Đàn ông e ngại quá khứ, sợ hãi miệng đời và băn khoăn không biết rằng liệu bản thân mình có thể có hạnh phúc hay không. Đàn ông à, đàn bà một đời chồng không phải là đàn bà đã cũ. Giống như bầu trời vừa trải qua một cơn giông bão luôn trong và xanh hơn. Đàn bà một đời chồng, bao nhiêu đắng chát, khổ đau đã khiến họ trở nên cứng cỏi, bao dung, biết trân trọng những gì mình đang có. Điều này nhiều khi lại không có ở người phụ nữ cuộc sống ít sóng gió hay chưa từng va vấp. Vì e ngại quá khứ nên đàn ông thường ngại ngần khi đến với phụ nữ từng ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông luôn muốn có được một người phụ nữ hiểu chuyện, biết quan tâm và thấu hiểu nhưng họ lại thường e ngại trước một người đàn bà từng đổ vỡ. Đàn ông không hiểu rằng một người phụ nữ đã từng mất mát, đã từng nếm trải cảm giác đau lòng của chuyện chia ly luôn biết rằng hạnh phúc quý giá đến chừng nào. Yêu một người đàn bà từng ly hôn, đàn ông sẽ không có được một tình yêu mãnh liệt hay sôi nổi. Nhưng bù lại, đó là thứ tình cảm bền chặt, gắn bó. Đàn bà không cần đàn ông săn đón, tặng những đóa hồng, nói những lời mật ngọt. Nhưng hãy chứng minh cho cô ấy thấy anh chân thành và nghiêm túc. Đàn bà khi yêu thật lòng, khi cảm nhận được trái tim sẽ đối đãi lại bằng tất cả lòng mình.

Các cô gái trẻ, trong tình yêu luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho người yêu hay đối tượng để kết hôn. Với họ, đàn ông phải trẻ, phải có tiền, phải cao ráo, phải biết chiều chuộng và quan tâm… Đàn bà một đời chồng lại nhìn đàn ông kiểu khác. Họ biết rằng những thứ phù phiếm bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người phụ nữ. Đàn ông đẹp, giàu có, ga lăng nhưng không bao giờ bằng một người đàn ông có tâm, có tình. Phụ nữ có thể bị mê hoặc, bị lôi cuốn vì những hào nhoáng bên ngoài nhưng rồi sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ nếu người đàn ông không thương yêu. Có thể họ đã từng là người phụ nữ so sánh, từng ghen tỵ với cuộc sống của những người đàn bà khác. Họ từng mơ cuộc sống giàu sang, xe cộ xênh xang nhưng trải qua một lần thất bại hôn nhân họ sẽ chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ. Trải qua biến cố, đàn bà coi thường vật chất và chỉ cầu một cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà trẻ thường có xu hướng tìm kiếm niềm vui bên ngoài gia đình, bên bạn bè và những mối quan hệ xã hội. Thế nhưng phụ nữ một đời chồng lại tìm bình yên bên gia đình, bên con cái. Họ hiểu rằng những mối quan hệ ngọt nhạt ngoài xã hội nhiều khi cũng chẳng để làm gì. Sau biến cố hôn nhân, đàn bà biết điều gì quan trọng để yêu thương, để sống và hy sinh vì nó. Bỏ đi những mối quan hệ khiến mình nhức buốt, cũng chẳng đau lòng nhiều khi ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Một người bạn từng thân, một người đồng nghiệp đã từng thân thiết cũng chẳng khiến họ quá đau lòng. Chỉ cần người thân, con cái mỗi ngày đều có thể ngồi quay quần bên mâm cơm, đêm có thể ngủ say giấc đã ơn phước của cuộc đời.

Đàn bà từng thất bại trong hôn nhân dĩ nhiên sẽ có kinh nghiệm trong chuyện gia đình. Họ hiểu rằng hôn nhân không phải chỉ có màu hồng, chỉ là hạnh phúc và mật ngọt. Họ sẽ biết cách trân trọng và giữ gìn hạnh phúc quý giá mà mình có được. Họ biết nấu những bữa cơm ngon, biết san sẻ và thấu hiểu. Biết rằng đàn ông mỏi mệt ngoài kia nhưng về nhà chỉ cần sự dịu dàng và một chốn nương náu bình yên. Đến với phụ nữ từng đổ vỡ, đàn ông sẽ có được mối quan hệ bền chặt - Ảnh minh họa: Internet Tự bản thân người đàn bà một đời chồng là đã một bông hoa đẹp. Vẻ đẹp không phải để ai phải ngưỡng mộ hay trầm trồ. Họ có những điều vô giá nằm sâu thẳm trong trái tim mình. Người đàn ông nào yêu phụ nữ một đời chồng rồi sẽ có được sự bình yên, sẽ được sống trong một mối quan hệ bền chặt, lâu dài. Bởi thế, nếu yêu thật lòng đàn ông đừng ngần ngại mà tiến đến hôn nhân với người phụ nữ như thế.

Đàn bà ngoại tình, lỗi một phần là ở đàn ông Đàn bà ngoại tình là sai nhưng có những người đàn ông đã sai với vợ con của mình trước. Chị phản bội, bỏ lại tất cả nhưng chị không hề hối hận.

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